Na Vezeru miriše na Evropu posle 16 godina, Filkrug upisao recku i u Derbiju severa (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | ned. 22.11.26. | 19:43
Hamburger bez šanse u Bremenu
Na Vezeru miriše na Evropu posle 16 godina... Sjajno Verder igra ove sezone - posebno pred svojim navijačima - i na pravom je putu da prvi put još od sezone 2010/11 izbori plasman u evrokupove. Četa Danijela Tijuna ne samo da se učvrstila na šestoj poziciji, nego je kvalitetom igre u Derbiju severa, protiv starog rivala Hamburgera (4:0), nagovestila da ima potencijal da uđe u trku sa Ajntrahtom, Hofenhajmom, Frajburgom - ekipama projektovanim za gornji deo tabele, iliti za bitku za Ligu Evrope i Ligu konferencije.
Verder je izuzetan na svom stadionu ove jeseni, osvojio je 13 od mogućih 15 bodova (poraza se spasao samo Paderborn), a večeras je čak bio najubedljiviji od starta sezone. HSV je malo toga uradio, nije imao prava rešenje u završnici i teško se branio od brzih akcija domaćina. Treba reći da je Merlin Polcin već u 19. minutu ostao bez jednog od najvažnijih igrača - Mira Muhajma (povreda), čoveka koji je verovatno u najboljoj frormi kada pričamo o sastavu gostiju, međutim ne može to da bude dovoljno čvrst alibi za ovako tanko izdanje.
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U prvom poluvremenu nismo videli mnogo toga, dosta oprezni bili su i jedni i drugi, nisu dovoljno rozikovali, tako da je jedinu pravu priliku imao Niklas Filkrug u 43. minutu. Nije se proslavio prvi strelac lige u toj situaciji, ali zato se u nastavku potpuno iskupio.
Izašli su momci iz Bremena s puno više energije iz svlačionice, imali sreće da brzo pobuda i istog časa igra, kao i samopouzdanje HSV-a, srušili su se kao kula od kaata.
U razmaku od svega 15 minuta, mreža Danijela Hojera Fernandeza tresla se tri puta. Načeo ju je kapiten Marko Fridl posle kornera, da bi potom Džastin Endžinma došao u centar pažnje i na 'posluženje' Filkruga i Ludovita Reisa gađao u metu.
Ruku na srce, bilo je dosta sreće u oba slučaja - pogotovo u drugom - ali to je sada najmanje važno. Golovi se pišu, a onda i bodovi...
Nije Verder želeo da povuče ručnu ni posle 3:0. Osetio je krv i želeo da do vrha napuni mrežu komšija. Tačku na i drugom minutu nadoknade stavio je Filkrug pošto je snažno opalio sa nešto manje od 20 metara.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
Borusija Menhengladbah - Borusija Dortmund 0:1 (0:0)
/Nmeča 80/
Bajer Leverkuzen - Paderborn 4:0 (1:0)
/Moreira 14, 47, Šik 51, Fernandez 59/
Ajntraht Frankfurt - Hofenhajm 1:0 (1:0)
/Burkart 25/
Elverzberg - Frajburg 0:1 (0:0)
/Matanović 68/
Union Berlin - RB Lajpcig 1:5 (1:1)
/Ebišer 41 - Nusa 18, Romulo 50, Gruda 72, Rajc 76, Baku 89/
Šalke - Štutgart 0:0
Nedelja
Augzburg - Majnc 3:1 (2:0)
/Gregorič 19, 48, Ba 36 - Kenigsderfer 51/
Verder - Hamburger 4:0 (0:0)
/Fridl 55, Endžinma 66, 70, Filkrug 90+2/