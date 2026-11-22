Na Vezeru miriše na Evropu posle 16 godina... Sjajno Verder igra ove sezone - posebno pred svojim navijačima - i na pravom je putu da prvi put još od sezone 2010/11 izbori plasman u evrokupove. Četa Danijela Tijuna ne samo da se učvrstila na šestoj poziciji, nego je kvalitetom igre u Derbiju severa, protiv starog rivala Hamburgera (4:0), nagovestila da ima potencijal da uđe u trku sa Ajntrahtom, Hofenhajmom, Frajburgom - ekipama projektovanim za gornji deo tabele, iliti za bitku za Ligu Evrope i Ligu konferencije.

Verder je izuzetan na svom stadionu ove jeseni, osvojio je 13 od mogućih 15 bodova (poraza se spasao samo Paderborn), a večeras je čak bio najubedljiviji od starta sezone. HSV je malo toga uradio, nije imao prava rešenje u završnici i teško se branio od brzih akcija domaćina. Treba reći da je Merlin Polcin već u 19. minutu ostao bez jednog od najvažnijih igrača - Mira Muhajma (povreda), čoveka koji je verovatno u najboljoj frormi kada pričamo o sastavu gostiju, međutim ne može to da bude dovoljno čvrst alibi za ovako tanko izdanje.