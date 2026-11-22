Derbija nije ni bilo, odmah je upropašćen. Pretvoren je u jednosmernu ulicu u kojoj je pitanje bilo: dokle će Liverpul terati, hoće li poniziti Mančester junajted? Nije kako je mogao i znao u prošlosti, a mogla je da bude prava katastrofa posle crvenog kartona Lenija Jora nakon osam minuta, mada je tu krivica Matijsa de Lihta . Ali, jeste maltretirao tragične Crvene đavole na Enfildu i pružio je priliku svima u kopu da se slade – 4:0 (2:0).

Stati i gledati šta uradiše od onakvog kluba. Jedno vreme pojam za veliku većinu, pa i Liverpul tokom prve decenije i nešto jače u trećem milenijumu, a duži vremenski period predmet izrugivanja. Ne, nije bio problem (samo) u Majklu Keriku , niti njegovim prethodnicima. Verovatno će se u nekom momentu upirati prstom i Maurisija Poketina , samo ne odmah, ali je svakome odavno jasno gde je problem – u kancelarijama, na vrhu, do onih je koji Mančester junajtedom upravljaju. Derbi na Enfildu bio je podsetnik koliko je sve trulo.

Mogle su pristalice Redsa velikom rivalu da trljaju so na otvorenu ranu. Ne toliko zbog toga što je vrlo brzo postalo prilično jasno da će se sastav Maurisija Poketina na Old Traford vratiti poražen, koliko zbog činjenice da će i naredni vikend dočekati u zoni ispadanja. Orilo se Enfildom: “Ispašćete iz lige, ispašćete iz lige…” MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan Liverpul na mestu koje vodi u Ligu šampiona, a Mančester junajted pretposlednji! Ima samo bod više od Kristal Palasa i tek jednu pobedu u Premijer ligi, a kraj će novembra?! Maurisio Poketino ga je tu zatekao, znao je gde dolazi i da ga čeka vraški težak posao. Jer, ekipa je anečna. Samo što je prilikom izbora tima izgleda nije u obzir uzeo sve činjenice ili ih je zanemario. Matijs de Liht u Premijer ligi nije bio starter godinu dana, tek je izašao iz povrede i stavio ga je u prvu postavu. To mu se obilo o glavu. Duga lopta, pustio je Aleksandera Isaka da mu pobegne, okrenuo se i samo raširio ruke. Ostala je čistina, stuštio se napadač Liverpula ka golu Senea Lamensa, a Leni Joro ga je oborio sa leđa.

Dileme nije bilo – čist i direktan crveni karton za francuskog štopera. Kontakt je bio van kaznenog prostora, loptu je namestio Dominik Soboslaj i katapultirao ju je u mrežu. I to u ugao koji je trebalo da čuva Sene Lamens! Besno je Bruno Fernandes odmahnuo rukama, bio je to početak kraja Mančester junajteda na Enfildu. Kroz pet minuta i 17 sekundi od crvenog kartona Lenija Jora, domaćin je duplirao prednost tako što je Florijan Virc zahvatio loptu koja mu je išla iza leđa i u gol je sproveo od prečke.

Svemu je prethodio proboj Rija Engumoe po levom boku (u začetku akcije Ronald Arauho odigrao do Aleksandera Isaka, a švedski napadač prosledio loptu na krilo), gde je zadavao glavobolju Diogu Dalotu. Vadio mu je dušu na pamuk, duvalo je i na suprotnoj strani, a tamo je prodirao Bredli Barkola. Previše prostora je bilo, pucalo je i po sredini, ništa nisu uspevali da zatvore Juri Tilemans i Kobi Mejnu…

Maurisio Poketino shvatio je koliko je sati i izveo je Brajna Embeuma, a na teren poslao Harija Megvajera. Elem, samo sa što manje lopti u mreži da napusti Enfild. Dobar deo utakmice svi igrači Mančester junajteda su bili iza lopte, neretko u kaznom prostoru njih desetorica. I pored toga Liverpul je uspevao da doturi loptu u peterac do Aleksandera Isaka, a njega je u prvom poluvremenu blokirao Hari Megvajer. Na vetrometini je bio Sene Lamens, zaustavio je udarac švedskog napadača i Aleksisa Makalistera van kaznenog prostora, još nekolicinu u nastavku. Ali, nemoćan je bio belgijski golman kada je Rio Engumoa primio loptu u kaznenom prostoru i potom tukao. Bredli Barkola sve mu je pripremio, baš kao što je on Florijanu Vircu u prvom delu. Francuz je prvo na levom boku ostavio Harija Megvajera u prašini, da bi Matijsu de Lihtu proterao loptu kroz noge. I postalo je još gore i teže po Mančester junajted kada se u finišu upisao Viktor Munjoz.