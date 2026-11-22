Svi preduslovi za ubedljiv trijumf su bili tu. Trabzon je već posle pet minuta probio dupli blok Ejupa, brzom akcijom po desnom krilu koja se završila centaršutom Vagnera Pine i preciznim šutem glavom zaboravljenog Ozana Tufana .

Jednostavno, Nigerijac nije pokazao preveliku želju i motivaciju da prekine golgeterski post koji u prvenstvu traje još od 6. septembra i utakmice sa Genčlerom. Tada je bio dvostruki strelac, posle čega na narednih šest nastupa nije uspeo da se upiše u strelce.

Međutim, posle toga je Trabzon počeo da obara ritam utakmice, a šanse koje je stvarao Onuaču nije uspevao da pretvori u gol. Ili bi bio previše spor i protivnici bi ga stizali, ili bi jednostavno bio daleko od lopte.

Ne treba zaboraviti da je starter bio i Mohamed Salah, ali ni Egipćanin, baš kao ni Onuaču, nije uspeo da pronađe put do Ejupovog gola među čijim stativama se istakao 22-godišnji golman Emre Bilgin.

Generalno, dominirao je Trabzon, igrao je mirno i kontrolisao dešavanja na terenu. Nedostajao mu je samo taj drugi pogodak, da navijačima bude lakše, ali i ovako je ostao na tri boda zaostatka za Galatasarajem, odnosno na +3 u odnosu na Bešiktaš.

Nadao se trener Trabzona Tomaš Rajs da će Onuaču protiv fenjeraša Superlige probiti led, zadržao ga je na terenu svih 90 minuta, ali to se nije desilo. Nadamo se samo da Nigerijcu neće krenuti do 17. decembra, jer tada će turski tim gostovati Crvenoj zvezdi u poslednjem kolu Lige konferencije. Posle toga neka radi šta god želi...

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TURSKA, 12. KOLO

Subota

Genčlerbirligi - Gazijantep 1:0 (1:0)

/Traore 9/

Amed - Rize 0:2 (0:1)

/Sove 19, 55/

Galatasaraj - Samsun 2:1 (1:0)

/Toreira 4, Akgun 53 - Bajo 57/

Kodžaeli - Fenerbahče 2:2 (0:0)

/Kutlu 71pen, Maglica 76 - Škrinjar 61, Grinvud 90+3/

Nedelja

Erzurum - Gectepe 0:1 (0:0)

/Bekiroglu 70/

Kasimpaša - Alanja 2:1 (1:1)

/Benedžak 29p, 90+1 - Hadergjonaj 45+4p/

Konja - Bešiktaš 2:4 (1:2)

/Dompe 42, Destan 63 - Vlahović 10, 34, Trosar 79, Černi 90+3/

Trabzon - Ejup 1:0 (1:0)

/Tufan 5/

Ponedeljak

18.00: (1,85) Bašakšehir (3,70) Čorum (3,80)

*** kvote su podložne promenama