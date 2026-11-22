Dugo je prošlosezonski prvoligaš odolevao. Prerušena u nekog standardnog superligaša, Mačva iz Šapca svojski je gurala ovu sezonu u eliti, uzela meru mnogim velikim rivalima, a u prošlom kolu bacila i Partizan na kolena usred Humske. No, večeras su Šapčani ’raskrinkani’. Surovo ih je otreznila četa Marka Savića, koja je iz reprezentativne pauze izašla na najbolji mogući način. Sa stilom je došla na veoma neugodno gostovanje, ne pokušavajući da se ukalja na blatnjavom terenu i nanela domaćinu najubedljiviji poraz ove sezone – 5:1.

Bio je to vrlo nezahvalan, ali i te kako važan zadatak za Savića: da posle teškog poraza od Crvene zvezde, pre svega u psihološkom smislu, povrati samopouzdanje svojim igračima. Ne samo da je uspeo u toj nameri, već je Vojvodina, u veoma nepovoljnim uslovima za igru, nadmašila sva očekivanja. Poput plemića, došla je na vašar u Šapcu i razbila sve one zablude i nade fudbalskih romantičara da u fudbalskoj Srbiji klasne razlike ne postoje.