Vreme čitanja: 11min | ned. 22.11.26. | 19:17
Razlika u klasi na delu u Šapcu, furiozna partija novosadske Stare dame
Dugo je prošlosezonski prvoligaš odolevao. Prerušena u nekog standardnog superligaša, Mačva iz Šapca svojski je gurala ovu sezonu u eliti, uzela meru mnogim velikim rivalima, a u prošlom kolu bacila i Partizan na kolena usred Humske. No, večeras su Šapčani ’raskrinkani’. Surovo ih je otreznila četa Marka Savića, koja je iz reprezentativne pauze izašla na najbolji mogući način. Sa stilom je došla na veoma neugodno gostovanje, ne pokušavajući da se ukalja na blatnjavom terenu i nanela domaćinu najubedljiviji poraz ove sezone – 5:1.
Bio je to vrlo nezahvalan, ali i te kako važan zadatak za Savića: da posle teškog poraza od Crvene zvezde, pre svega u psihološkom smislu, povrati samopouzdanje svojim igračima. Ne samo da je uspeo u toj nameri, već je Vojvodina, u veoma nepovoljnim uslovima za igru, nadmašila sva očekivanja. Poput plemića, došla je na vašar u Šapcu i razbila sve one zablude i nade fudbalskih romantičara da u fudbalskoj Srbiji klasne razlike ne postoje.
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Možda u tome nije uspeo Partizan prošlog kola, ali zato jesu Dejan Zukić, Lazar Ranđelović, Nardin Mulahusejnović i njihovi saigrači, koji su od 11 protivničkih fudbalera napravili da zaliče na amatere. Sve je polazilo od noge Voši, na terenu na kojem bi trebalo da im svaka lopta beži. Već u prvih 11 minuta maltene su rešili pitanje pobednika golovima večerašnjeg startera Ifeta Đakovca, a zatim i Nardina Mulahusejnovića, posle dve akcije kao sa malog fudbala.
Ali prava poslastica viđena je posle pauze. Igrači Stare dame izašli su još motivisaniji da dokrajče domaćina i u tome uspeli — i više od toga. Za svega šest minuta, tačnije, četiri im je trebalo da postignu tri gola i zaokruže petardu u Šapcu. Odmah nakon što je golom prekinuo niz nešto slabijih partija, Lazar Ranđelović upisao je i asistenciju za Zukića, svoju osmu u sezoni.
Trešnjicu na tortu stavio je Nardin Mulahusejnović u 51. minutu, a da utisak bude potpun, jedan nalet Mačve u završnici neutralisao je Dragan Rosić, na samo njemu svojstven način. Zajedno sa večeras izuzetnim Erhanom Mašovićem zaslužio je pohvale za Vošinu zadnju liniju, gotovo jednake onima koje idu napadu.
Ipak, reprezentativni golman Srbije nije uspeo da sačuva mrežu protiv Mačve. Tu priliku mu je pokvario rezervista Kristijan Tojčić, koji je postigao počasni gol za Šapčane.
MOZZART BET SUPERLIGA, 16. KOLO
MAČVA – VOJVODINA 1:5 (0:2)
/Tojčić – 77 - Đakovac 6, Mulahusejnović 11, 51 Ranđelović 47, Zukić 49 /
Šabac. Stadion FK Mačva.
Sudija: Srđan Jovanović (od 40. Novak Simović).
MAČVA (4-2-3-1): Jovanović 5 – Ilić 5, Drezgić 5 (od 54. Terzić), Ristivojević 5, Lainović 5 – Đurić 5,5 Vraštanović 5,5 – Čolović 5,5 (od 76 Tojčić 6,5) Knežević 5 (od 54. Delibašić 6) Pejović 5 (od 64. Ergelaš 6) – Vidakov 5 (od 54. Sladojević 5,5).
VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić 7 – Nikolić 6,5, Mašović 7,5, Suč 6,5 (od 74. Baros), Sukačev 6,5 – Petrović 6,5, Đakovac 7,5 (od 68. Veličković 5,5) – Ranđelović 8 (od 67. Vukanović 6), Zukić 8, Kolarević 6 (od 56 Milovanović 6) – Mulahusejnović 8 (od 56. Stanisavljević 6).
Igrač utakmice: Dejan Zukić (Vojvodina) 8.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd Mozzart Bet - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
Radnički 1923 - Čukarički 1:3 (1:1)
/Sise 14 - Miladinović 26, Durmišaj 68, Nikolić 79/
IMT - Partizan 2:1 (1:0)
/Agahova 12, Kamano 69 - Čumić 58/
Mačva - Vojvodina 1:5 (0:2)
/Tojčić 77 - Đakovac 6, Mulahusejnović 11, 52, Ranđelović 48, Zukić 49/