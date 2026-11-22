Uostalom, ne zaboravite da je Milan dobio Derbi dela Madonina i da manje-više rutinski izlazi na kraj sa mečevima na domaćem terenu, kad je veliki ili blagi favorit, kao što je bilo u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 12. etape, kad je zgromio Frozinone (5:1). Neupućeni bi rekli: „pa šta“, ali Frozinone je ostavio sjajan utisak u povratničkoj sezoni, predstavlja najprijatnije iznenađenje italijanskog fudbala, neguje napadački stil – do večeras je postigao gol više od sedmostrukog osvajača Lige šampiona – što samo daje za pravo Amorimu i njegovim pitomcima da nakrive kapu.

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Posebno što je meč igran pred očima Džerija Kardinalea, pa je možda prisustvo vlasnika kluba uticalo da se Milan razgoropadi i zabeleži najubedljiviju pobedu od početka prvenstva.

Njen autor je Adrijen Rabio. Kao što se na Milanovu sezonu gleda ispod oka, tako je bilo sumnje šta može stasiti Francuz, a on je izgleda gazda ovog tima čak i pored uticajnog Luke Modrića. Jeste mlađi, jeste manje ovenčan slavom, međutim, otkako se lopta zakotrljala Francuz igra tako dominantno da to mora da bude evidentirano. Rabio nije najbolji, nije najsnalažljiviji, nije najelegantniji, nije ni fudbaler zbog kog se dolazi na tribine, ali 76.585 gledalaca na San Siru svedočilo je kako Vojvoda – nadimka još iz vremena dok je bio u Pari Sen Žermenu – usmerava domaćina ka laganom slavlju.

Laganom, jer je ovo bila „no stress“ utakmica. Baš zahvaljujući Rabiou, u ranoj fazi – igrao se četvrti minut – nekadašnji prvotimac Marselja je probio desnom stranom i imao opciju da posluži Kristijana Pulišića ili Gonsala Ramoša, izabrao je da uputi loptu ka Portugalcu, ali ju je presekao Gabrijel Kalvani i autogolom uveo meč u kolosek kakav je domaćin želeo.