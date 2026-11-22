Nije ukusno porediti Vojvodu i Kaku, ali Rabio igra fudbal života: Milanova sezona uopšte nije tako loša (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | ned. 22.11.26. | 19:55
Pukla petarda na San Siru protiv najprijatnijeg osveženja Serije A
To uopšte nije tako loše kao što izgleda. A loše izgleda u Ligi Evrope, gde je već poražen triput u početna četiri kola, međutim, u Seriji A Milan stoji daleko bolje nego što su pojedinci mogli da pretpostave posle ne baš idealnog početka ciklusa. Uhvatio je dobar ritam, uglavnom pobeđuje, i ako ovako nastavi jasno je da će sa Komom voditi žestoku bitku za mesto u Ligi šampiona.
Bilo je oscilacija čak i u Seriji A, poput poraza od nepredvidive Bolonje, ali samo bi maliciozni mogli da traže mane rekonstruisanom timu, koji osim tih 2:4 na San Siru više nijedan meč nije izgubio. Odigrao je nerešeno sa Lacijom koji je lider prvenstva, Juventusom koji takođe ima evropske ambicije, te Sasuolom, ali u Ređo Emiliji uopšte nije jednostavno igrati.
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Uostalom, ne zaboravite da je Milan dobio Derbi dela Madonina i da manje-više rutinski izlazi na kraj sa mečevima na domaćem terenu, kad je veliki ili blagi favorit, kao što je bilo u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 12. etape, kad je zgromio Frozinone (5:1). Neupućeni bi rekli: „pa šta“, ali Frozinone je ostavio sjajan utisak u povratničkoj sezoni, predstavlja najprijatnije iznenađenje italijanskog fudbala, neguje napadački stil – do večeras je postigao gol više od sedmostrukog osvajača Lige šampiona – što samo daje za pravo Amorimu i njegovim pitomcima da nakrive kapu.
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Posebno što je meč igran pred očima Džerija Kardinalea, pa je možda prisustvo vlasnika kluba uticalo da se Milan razgoropadi i zabeleži najubedljiviju pobedu od početka prvenstva.
Njen autor je Adrijen Rabio. Kao što se na Milanovu sezonu gleda ispod oka, tako je bilo sumnje šta može stasiti Francuz, a on je izgleda gazda ovog tima čak i pored uticajnog Luke Modrića. Jeste mlađi, jeste manje ovenčan slavom, međutim, otkako se lopta zakotrljala Francuz igra tako dominantno da to mora da bude evidentirano. Rabio nije najbolji, nije najsnalažljiviji, nije najelegantniji, nije ni fudbaler zbog kog se dolazi na tribine, ali 76.585 gledalaca na San Siru svedočilo je kako Vojvoda – nadimka još iz vremena dok je bio u Pari Sen Žermenu – usmerava domaćina ka laganom slavlju.
Laganom, jer je ovo bila „no stress“ utakmica. Baš zahvaljujući Rabiou, u ranoj fazi – igrao se četvrti minut – nekadašnji prvotimac Marselja je probio desnom stranom i imao opciju da posluži Kristijana Pulišića ili Gonsala Ramoša, izabrao je da uputi loptu ka Portugalcu, ali ju je presekao Gabrijel Kalvani i autogolom uveo meč u kolosek kakav je domaćin želeo.
Nije prošlo mnogo vremena, a Rabio je učestvovao u još jednoj akciji okončanoj pogotkom. Mada, tu velike zasluge idu na račun Gonsala Ramoša, jer je presingom na polovini rivala uticao da Milan vrati posed, pokrenuo kontru, Rabio je opet dobro trčao i kad je spazio Portugalca samo ga je poslužio za treći pogodak u prvenstvu najskupljeg pojačanja u istoriji kluba. Zanimljivo, sva tri je Ramoš postigao na San Siru, ali deluje da se polako privikava na zahteve Amorima i da bi mogao da bude druga devetka Milana.
Kad je Frozinone uzvratio udarac preko Patricija Masinija verovatno su se navijačima pred očima vratile slike iz meča sa Bolonjom, kad prednost od 2:1 nije bila dovoljna ni za bod, ali Milan je izgleda naučio lekciju, uspeo da kontroliše meč u generalno haotičnim okolnostima u kojima je sevalo čas na jednu, čas na drugu stranu i početkom drugog poluvremena postigao i treći gol. Učinio je to rezervista Jašari na dodavanje Adrijena Rabioa, koji je ovom simultankom potvrdio koliko je uticajan ove sezone.
Rabio ima pet golova i šest asistencija u prvih deset utakmica (dve je propustio), a od 20. septembra i okršaja sa Lećeom, pa sve do ovog duela, na svakom je imao gol i(li) asistenciju. Šest takvih utakmica je nanizao Milanov Vojvoda i kolege iz Italije su odmah pronašle podatak da je prethodni igrač Rosonera koji je u šest spojenih mečeva na terenima Serije A davao i(li) nameštao golove bio čuveni Kaka. Naravno da Adrijen Rabio nije ni prići Brazilcu, ali ovako raspoložen može da pomogne u misiji projektovanog povratka u Ligu šampiona.
Trijumf Milana zaokružili su još jedan rezervista Sise, na dodavanje Dijega Moreire, kao i Kristijan Pulišić.
Taman da nabubri samopouzdanje pred put u Pirej, na okršaj sa Olimpijakosom, posle čega Amorimov tim ima dva relativno lakša zadatka u prvenstvu, sa Kaljarijem na strani i Parmom kod kuće.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
Juventus - Venecija 4:0 (0:0)
/Voltemade 53, Kopmejners 59, Kabal 65, Kolo Muani 71pen/
Bolonja - Udineze 1:1 (1:0)
/Zortea 43 - Zaniolo 67/
Sasuolo - Đenova 0:2 (0:2)
/Osmajić 26, 38/
Milan - Frozinone 5:1 (2:1)
/Kalvani 4 ag, Ramoš 19, Jašari 48, Sise 60, Pulišić 68 – Masini 25/
20.45: (5,00) Atalanta (4,40) Inter (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama