Bajernovski potez Pari Sen Žermena: Za 50.000.000 dogovoren najbolji igrač Monaka
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 18:13
Najskuplja kupovina u francuskom fudbalu ovog leta, Liverpul nije uspeo da pokvari planove Luisa Enrikea i Pariske mašinerije
Kao što je Bajern decenijama unazad gradio svoju apsolutnu dominaciju u Nemačkoj sistematski kupujući najbolje igrače direktnih rivala poput Borusije Dortmund, Bajera iz Leverkuzena ili sada već davno Verdera, tako je sada i Pari Sen Žermen rešio da prekopira taj recept u Francuskoj. Strategija neprijateljskog preuzimanja domaće konkurencije, kojom gigant iz Bavarske bez imalo ustezanja osiromašuje svoje protivnike, dobila je svoju parisku verziju u transferu Magnesa Aklijuša, gde Pari Sen Žermen surovo i bez premca kupuje glavnu snagu sa stadiona Luj II kako bi istovremeno pojačao sopstveni arsenal i ugasio svaku nadu preostalim rivalima u Ligi 1.
Dogovoreno je, Magnes Aklijuš će postati novi fudbaler Pari Sen Žermena. Dvostruki uzastopni evropski šampion je nakon dugih i iscrpnih pregovora uspeo da slomi otpor Monaka, pošto je pristao da plati obeštećenje od 50.000.000 evra za 24-godišnjeg ofanzivnog vezistu koji skoro podjednako dobro može da odigra i na poziciji desnog krila. Posle serije od četiri odbijene ponude, čelnici kluba iz Kneževine konačno su prihvatili petu i finansijski najizdašniju opciju pariskog velikana i tako ostavili novog trenera Monaka Filipea Luisa bez najveće uzdanice u navalnom delu tima.
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Ovim poslom daleko je nadmašen dosadašnji rekordni transfer ovog leta u francuskom šampionatu, koji je obeležio prelazak Matisa Ablina iz Nanta u Monako za 25.000.000 evra fiksno + 5.000.000 potencijalnih bonusa. Preostalo je još da se utanače završni detalji ugovora sa samim igračem, nakon čega će uslediti i zvanična promocija na Parku prinčeva.
Aklijuš u Pariz stiže kao jedan od najperspektivnijih veznih igrača Evrope, fudbalski se razvijao u mlađim kategorijama, a u Monako je stigao još 2017. godine iz redova malenog Torsija. Tokom godina izrastao je u apsolutnog nosioca igre tima sa stadiona Luj II, upisavši ukupno 139 nastupa na takmičarskim utakmicama, uz 23 gola i 28 asistencija.
Iza sebe ima izuzetno naporan i uspešan takmičarski period. Tokom sezone 2025/26 odigrao je čak 43 utakmice u svim takmičenjima, postigao sedam golova i upisao 11 asistencija. Njegove sjajne partije nisu promakle ni selektoru reprezentacije Francuske Didijeu Dešanu koji ga je uvrstio u državni tim za Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Mladi vezista krunisao je taj uspeh i debijem na Mundijalu, pošto je upisao sedam minuta u pobedi Trikolora nad Irakom rezultatom 3:0.
Dolazak Aklijuša na Park prinčeva predstavlja novu potvrdu strategije Pari Sen Žermena da u svoje redove privuče najbolje domaće talente i dodatno pojača kreativni potencijal u veznom redu pred izazove koji slede. Sa druge strane, Monako ostaje bez svog ključnog fudbalera, ali sa 50.000.000 evra u klupskoj kasi, čime je napravljen jedan od najprofitabilnijih poslova u novijoj istoriji kluba, uzimajući u obzir da je dove