Bajernovski potez Pari Sen Žermena: Za 50.000.000 dogovoren najbolji igrač Monaka

Ovim poslom daleko je nadmašen dosadašnji rekordni transfer ovog leta u francuskom šampionatu, koji je obeležio prelazak Matisa Ablina iz Nanta u Monako za 25.000.000 evra fiksno + 5.000.000 potencijalnih bonusa. Preostalo je još da se utanače završni detalji ugovora sa samim igračem, nakon čega će uslediti i zvanična promocija na Parku prinčeva.

Aklijuš u Pariz stiže kao jedan od najperspektivnijih veznih igrača Evrope, fudbalski se razvijao u mlađim kategorijama, a u Monako je stigao još 2017. godine iz redova malenog Torsija. Tokom godina izrastao je u apsolutnog nosioca igre tima sa stadiona Luj II, upisavši ukupno 139 nastupa na takmičarskim utakmicama, uz 23 gola i 28 asistencija.

Iza sebe ima izuzetno naporan i uspešan takmičarski period. Tokom sezone 2025/26 odigrao je čak 43 utakmice u svim takmičenjima, postigao sedam golova i upisao 11 asistencija. Njegove sjajne partije nisu promakle ni selektoru reprezentacije Francuske Didijeu Dešanu koji ga je uvrstio u državni tim za Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Mladi vezista krunisao je taj uspeh i debijem na Mundijalu, pošto je upisao sedam minuta u pobedi Trikolora nad Irakom rezultatom 3:0.

Dolazak Aklijuša na Park prinčeva predstavlja novu potvrdu strategije Pari Sen Žermena da u svoje redove privuče najbolje domaće talente i dodatno pojača kreativni potencijal u veznom redu pred izazove koji slede. Sa druge strane, Monako ostaje bez svog ključnog fudbalera, ali sa 50.000.000 evra u klupskoj kasi, čime je napravljen jedan od najprofitabilnijih poslova u novijoj istoriji kluba, uzimajući u obzir da je dove