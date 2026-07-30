Članice UEFA jednoglasne: Bojkotujemo takmičenja FIFA dok god je Mundijal na prodaju

Tim povodom UEFA je objavila zvanično saopštenje u kojem stoji:

„UEFA i njenih 55 članica stoje kao jedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo predlog FIFA da vlasničke udele u Svetskom prvenstvu i drugim FIFA takmičenjima prenesu privatnim investitorima.

Svetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicioni proizvod. To je jedno od najvećih sportskih nasleđa fudbala. Gradili su ga generacijama igrači, nacionalni timovi i navijači širom svih kontinenata. Nijedan njegov deo nikada ne bi trebalo da bude predat privatnim investitorima. Svetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neodbranjivo da je predlog od takvog značaja za fudbal osmišljen u tajnosti i doveden do ivice odobravanja bez ikakvih smislenih konsultacija sa onima kojima je povereno upravljanje igrom. Ovo nije samo dubok neuspeh liderstva, već i odustajanje FIFA od dužnosti čuvara svetskog fudbala.

Nacionalnim savezima širom sveta sada se postavlja ultimatum: prihvatiti nepovratnu predaju najvećih fudbalskih takmičenja ili snositi posledice. Ovo nije „demokratska odluka“, već upravljanje zastrašivanjem – čin prisile nedostojan institucije kojoj je povereno upravljanje globalnom igrom.

Ali naše protivljenje ide mnogo dalje od procesa.

U trenutku kada spoljni investitori steknu vlasnički udeo u FIFA takmičenjima, fudbal se zauvek menja. Komercijalni prinos postaje trajna obaveza. Očekivanja investitora postaju svakodnevni pritisak. Od tog trenutka pa nadalje, svaka odluka o međunarodnom kalendaru, svaka odluka o formatima takmičenja i svaka odluka koja oblikuje budućnost fudbala više nije vođena onim što najbolje služi igri, već onim što najbolje služi akcionarima.

Ovaj model nema mesta u svetskom fudbalu. Budućnost fudbala ne mogu diktirati očekivanja onih čija je prva dužnost da maksimiziraju finansijski prinos. Niti interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača mogu postati podređeni prinosima investitora. Fudbal ne može svoju budućnost da stavi pod hipoteku zarad finansijske dobiti.

Stav Evrope je jasan. Nikada nećemo ovom modelu dati svoj legitimitet. Niko nema moralno ovlašćenje da proda ono što samo drži kao poverenje za sledeću generaciju.

Kao rezultat današnje diskusije, nijedan nacionalni tim UEFA neće učestvovati ni u jednom FIFA takmičenju dok god ovi predlozi ostanu na snazi, osim ako se ovaj predlog u potpunosti ne odbaci i ne daju se obavezujuća uveravanja da FIFA nikada više neće otvoriti svoje upravljanje ili takmičenja za privatno vlasništvo.

Niko ne bi trebalo da sumnja: UEFA i njeni nacionalni savezi će se suprotstaviti ovim planovima sa apsolutnom odlučnošću.

Postoje trenuci kada se institucije ne procenjuju po onome što su spremne da prihvate, već po onome kakve kompromise odbijaju. Ovo je jedan od tih trenutaka.

Neke stvari su jednostavno previše važne da bi se prodale. Svetsko prvenstvo u fudbalu pripada fudbalu. Uvek će. I sve dok Evropa ima glas, nikada neće biti na prodaju“, poruka je iz UEFA.

Poslednje informacije govore da je i Azijska fudbalska federacija odbacila ideju FIFA. Izgleda da se Đani Infantino malo zaigrao...