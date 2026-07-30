Grčko-rimski stil: Kakva bi to bila Roma u Ligi šampiona bez štopera iz zemlje Helena?
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 18:14
Konstantinos Kulijerakis iz Volfzburga pred potpisom za Vučicu
Postoji teorija koja kaže da nije bilo Grčke, Rim bi verovatno ostao vojno dominantna, ali kulturno siromašna sila, umesto carstva koje je postalo kolevka zapadne civilizacije. Iz strogo fudbalskog ugla može se reći da Grci takođe imaju istorijsko mesto u modernom Rimu, posebno ako se u obzir uzme onaj čuveni gol Kostasa Manolasa za senzacionalnu pobedu Vučice nad Barselonom u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona.
Roma se vratila u elitno takmičenje posle sedam godina pauze, ali kakva bi to bila ekipa bez grčkog štopera u njoj. Kako javlja transfer guru Đanluka di Marcio, novi igrač Vučice postaće Konstantinos Kulijerakis, dosadašnji štoper Volfzburga. Nemačkom klubu će pripasti obeštećenje od 17.000.000 evra, plus bonusi. S obzirom da se radi o centralnom beku sa jačom levom nogom, Gasperini ima nameru da ga koristi kao bočnog štopera u sistemu sa trojicom defanzivaca, što znači da će Kulijerakis dobiti prostor u timu kojeg čekaju veliki izazovi u narednom periodu.
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Štoper rođen 2003. godine na Kritu zvanično će postati 10. grčki fudbaler koji je bio član Rome, po čemu je Vučica rekorder u Seriji A. Ipak, ne može se baš za sve igrače reći da su imali uticaj na Rimljane, jer je njih nekoliko samo prodefilovalo kroz Rim. Radi se o golmanu Dimitriosu Elefteropulosu i štoperima Lamprosu Koutosu i Dimitriosu Keramicisu. Ostali su imali veći uticaj. Kostas Manolas je upisao čak 206 utakmica, a drugi po brojkama je neumorni bek Vasilis Torosidis sa 77 nastupa u periodu od tri i po godine. Važnu ulogu u Romi imao je i Trajanos Delas, koji je u šperiodu od 2002. do 2005. godine 77 puta oblačio dres Rimljana.
Kulijerakis neće imati samo obavezu da odbranu Vučice učini jačom, već i da popravi utisak koji je iza sebe ostavio Kostas Cimikas. Od levog beka na pozajmici iz Liverpula se dosta očekivalo, s obzirom na partije koje je pružao u dresu Olimpijakosa, ali nije bio na visini zadatka. Njegove partije nisu bile po ukusu Đan Pjera Gasperinija, pa je uglavnom ulazio sa klupe za rezervne igrače i upisao ukupno 25 nastupa u dresu Rome.
Konstantinos Kulijerakis je u PAOK došao sa 14 godina i kasnije odigrao 47 nastupa za klub sa Tumba stadiona. Za grčku reprezentaciju zaigrao je pre svoje 19. godine, u kojoj danas ima 22 nastupa. Sa 20 godina prešao je u Volfsburg za 12 miliona evra, gde se kao standardni centralni bek istakao i sa četiri gola postignuta glavom tokom poslednje sezone. Ipak, Volfzburg je prvi put 1997. godine napustio najviši rang takmičenja, pa su tako i vrata najvažnijim igračima za odlazak širom otvorena.
Pored Rome tradiciju dovođenja grčkih igrača imaju i Verona (sedam igrača) i Bolonja (šest), dok u ligama petice u tome prednjači Borusija Menhengladbah sa čak 12 igrača iz zemlje Helena.