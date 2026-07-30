Grčko-rimski stil: Kakva bi to bila Roma u Ligi šampiona bez štopera iz zemlje Helena?

Štoper rođen 2003. godine na Kritu zvanično će postati 10. grčki fudbaler koji je bio član Rome, po čemu je Vučica rekorder u Seriji A. Ipak, ne može se baš za sve igrače reći da su imali uticaj na Rimljane, jer je njih nekoliko samo prodefilovalo kroz Rim. Radi se o golmanu Dimitriosu Elefteropulosu i štoperima Lamprosu Koutosu i Dimitriosu Keramicisu. Ostali su imali veći uticaj. Kostas Manolas je upisao čak 206 utakmica, a drugi po brojkama je neumorni bek Vasilis Torosidis sa 77 nastupa u periodu od tri i po godine. Važnu ulogu u Romi imao je i Trajanos Delas, koji je u šperiodu od 2002. do 2005. godine 77 puta oblačio dres Rimljana.

Kulijerakis neće imati samo obavezu da odbranu Vučice učini jačom, već i da popravi utisak koji je iza sebe ostavio Kostas Cimikas. Od levog beka na pozajmici iz Liverpula se dosta očekivalo, s obzirom na partije koje je pružao u dresu Olimpijakosa, ali nije bio na visini zadatka. Njegove partije nisu bile po ukusu Đan Pjera Gasperinija, pa je uglavnom ulazio sa klupe za rezervne igrače i upisao ukupno 25 nastupa u dresu Rome.

Konstantinos Kulijerakis je u PAOK došao sa 14 godina i kasnije odigrao 47 nastupa za klub sa Tumba stadiona. Za grčku reprezentaciju zaigrao je pre svoje 19. godine, u kojoj danas ima 22 nastupa. Sa 20 godina prešao je u Volfsburg za 12 miliona evra, gde se kao standardni centralni bek istakao i sa četiri gola postignuta glavom tokom poslednje sezone. Ipak, Volfzburg je prvi put 1997. godine napustio najviši rang takmičenja, pa su tako i vrata najvažnijim igračima za odlazak širom otvorena.

Pored Rome tradiciju dovođenja grčkih igrača imaju i Verona (sedam igrača) i Bolonja (šest), dok u ligama petice u tome prednjači Borusija Menhengladbah sa čak 12 igrača iz zemlje Helena.



