Nezvanično: Crvenoj zvezdi 400 ulaznica za utakmicu u Mađarskoj

Uživali su navijači Crvene zvezde u igri i golovima svog tima tokom dvomeča sa Larnom, a posle prvaka Severne Irske čeka ih nešto ozbiljnija prepreka na putu ka Ligi šampiona. Rival u trećem kolu kvalifikacija je izraelski prvak Hapoel Ber Ševa, koji se ozbiljno namučio da bi eliminisao islandski Vikingur. Puni optimizma crveno-beli čekaju taj duel, nažalost, u mađarskom Sombathelju - gde Hapoel zbog bezbednosti igra kao domaćin - neće moći da imaju podršku kao što bi bila u nekoj drugoj situaciji.

Imajući u vidu blizinu u odnosu na Srbiju, sigurno je da bi stadion Haladaš, kapaciteta oko 9.000, bio odlično popunjen gostujućim navijačima, međutim, po saznanjima Mozzart Sporta srpski šampion će dobiti tek 400 ulaznica, a iz bezbednosnih razloga na stadionu će biti samo 1.000 gledalaca. Konačnu reč o broju posetilaca imaja je mađarska policija, koja je procenila da je ova utakmica visokog rizika i sprečila mnoge Srbe da krenu na lep izlet u komšiluk.