Nezvanično: Crvenoj zvezdi 400 ulaznica za utakmicu u Mađarskoj

Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 18:04
Na stadionu Haladaš u Sombathelju biće svega 1.000 gledalaca
Uživali su navijači Crvene zvezde u igri i golovima svog tima tokom dvomeča sa Larnom, a posle prvaka Severne Irske čeka ih nešto ozbiljnija prepreka na putu ka Ligi šampiona. Rival u trećem kolu kvalifikacija je izraelski prvak Hapoel Ber Ševa, koji se ozbiljno namučio da bi eliminisao islandski Vikingur. Puni optimizma crveno-beli čekaju taj duel, nažalost, u mađarskom Sombathelju - gde Hapoel zbog bezbednosti igra kao domaćin - neće moći da imaju podršku kao što bi bila u nekoj drugoj situaciji.
Imajući u vidu blizinu u odnosu na Srbiju, sigurno je da bi stadion Haladaš, kapaciteta oko 9.000, bio odlično popunjen gostujućim navijačima, međutim, po saznanjima Mozzart Sporta srpski šampion će dobiti tek 400 ulaznica, a iz bezbednosnih razloga na stadionu će biti samo 1.000 gledalaca. Konačnu reč o broju posetilaca imaja je mađarska policija, koja je procenila da je ova utakmica visokog rizika i sprečila mnoge Srbe da krenu na lep izlet u komšiluk.
Izabrane vesti
Duel Hapoela i Crvene zvezde igra se u utorak od 19.30 časova, a revanš je sledeće srede na stadionu Rajko Mitić od 20.00.
Poseta protiv Larna od 26.114 gledalaca treća je najveća u prva dva kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Očekuje se da protiv Hapoela ta brojka bude nadmašena, a ko će biti potencijalna poslednja prepreka crveno-belima na putu ka povratku u elitno takmičenje saznaćemo u ponedeljak od 12 časova.