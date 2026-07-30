Barsina podvala ili legalan manevar? Atletikova tužba zbog Hulijana, sporna izjava od 22. juna

Nakon što su i RFEF i FIFA primili prijavu, pokrenut je preliminarni administrativni proces u kom obe strane sada imaju rok da podnesu svoje verzije događaja i pravne argumente pred nadležnim organima koji će doneti konačnu odluku. U upravi Barselone, na čelu sa Đoanom Laportom, ovaj potez vide kao očekivanu i obaveznu administrativnu proceduru u ovakvim situacijama, uz uverenje i smirenost da prijava neće imati nikakav pravni epilog, odnosno da će biti odbačena.

Katalonski argumenti se zasnivaju na tome da nisu prekršili pravila jer je inicijativa potekla od samog igrača, podsećajući na izjavu Hulijana Alvaresa sa Mundijala od 22. juna, kada je javno poručio da ne može da se krije, da je najbolje rešenje transfer i da želi da ispuni svoj san, nakon čega je Barselona poslala zvaničnu ponudu od 100.000.000 evra direktno na adresu madridskog kluba.

Uprkos pravnim varnicama, sportski aspekt ove sapunice i dalje privlači najviše pažnje, pa je tako predsednik Barselone još 13. jula potvrdio da ponuda katalonskog kluba već dugo stoji na stolu u Madridu, naglašavajući da im je Alvares prioritet za pojačanje napada. Iako je Argentinac prva želja, Barselona je svesna da se ovaj slučaj može odužiti, te paralelno razmatra alternative za navalu kako ne bi zavisila isključivo od ovog neizvesnog posla.

Ključni datum u celoj priči biće 10. avgust, kada je Hulijan Alvares zvanično pozvan da se priključi predsezonskim pripremama Atletiko Madrida, jer će se tek tada na licu mesta videti kakav je njegov konačan stav i da li će se profesionalno staviti na raspolaganje klubu sa Metropolitana.

Najpoznatiji i najsličniji slučaj koji je izazvao ogroman rat saopštenjima i žestoke optužbe između Barselone i Atletiko Madrida dogodio se u letnjem prelaznom roku 2019. godine, a u centru pažnje bio je francuski napadač Antoan Grizman. Atletiko je tada javno optužio Barselonu da je dogovorila transfer sa Grizmanom još u martu 2019. godine, mnogo pre nego što je u ugovoru pala otkupna klauzula, tvrdeći da su Katalonci mesecima vrbovali igrača iza leđa kluba i vršili pritisak na njega.

Problem je nastao jer je Grizmanova otkupna klauzula 1. jula 2019. pala sa 200.000.000 evra na 120.000.000 evra, a Madriđani su besno tvrdili da Barselona i igrač moraju platiti punu cenu jer je dogovor postignut dok je stara klauzula bila na snazi. Nakon zvanične prijave i tužbe, slučaj je dobio sudski epilog u kom je Barselona kažnjena od strane Fudbalskog saveza Španije sa simboličnih 300 evra jer je utvrđeno da je kontaktirala igrača bez dozvole Atletika, mada je transfer od 120.000.000 evra na kraju ipak ostao važeći.

Iako su odnosi između ova dva kluba decenijama zategnuti, uz povremena interesovanja i pregovore oko igrača poput Serhija Aguera, slučaj Grizman predstavlja direktni presedan koji je u potpunosti preslikan i u aktuelnoj sapunici oko Hulijana Alvaresa.