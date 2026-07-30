Na Adria Football Forumu u Beogradu Marko Nikolić, Romeo Jozak i Darko Milanič

Adria Football Forum predstavio je prve potvrđene govornike ovogodišnjeg izdanja, koje će biti održano 21. i 22. septembra u hotelu Hyatt Regency Beograd. Među njima nalazi se i Marko Nikolić, jedan od najuspešnijih trenera iz regiona i aktuelni trener AEK-a iz Atine.

Bivši šef struke Partizana učesnicima će ponuditi uvid u savremeno vođenje ekipa, izgradnju pobedničke kulture i rad u vrhunskom evropskom fudbalu. Na forum dolazi i Romeo Jozak, međunarodno priznati fudbalski stručnjak sa bogatim iskustvom u razvoju igrača, edukaciji trenera i oblikovanju fudbalskih sistema. Slovenački fudbal predstavljaće Darko Milanič, jedan od najtrofejnijih slovenačkih trenera, koji je tokom bogate karijere osvojio brojne trofeje i vodio klubove u Sloveniji i inostranstvu.