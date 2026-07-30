Na Adria Football Forumu u Beogradu Marko Nikolić, Romeo Jozak i Darko Milanič
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Vreme čitanja: 1min | čet. 30.07.26. | 18:43
Poznati predavači za predstojeće izdanje
Adria Football Forum predstavio je prve potvrđene govornike ovogodišnjeg izdanja, koje će biti održano 21. i 22. septembra u hotelu Hyatt Regency Beograd. Među njima nalazi se i Marko Nikolić, jedan od najuspešnijih trenera iz regiona i aktuelni trener AEK-a iz Atine.
Bivši šef struke Partizana učesnicima će ponuditi uvid u savremeno vođenje ekipa, izgradnju pobedničke kulture i rad u vrhunskom evropskom fudbalu. Na forum dolazi i Romeo Jozak, međunarodno priznati fudbalski stručnjak sa bogatim iskustvom u razvoju igrača, edukaciji trenera i oblikovanju fudbalskih sistema. Slovenački fudbal predstavljaće Darko Milanič, jedan od najtrofejnijih slovenačkih trenera, koji je tokom bogate karijere osvojio brojne trofeje i vodio klubove u Sloveniji i inostranstvu.
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Nikolić, Jozak i Milanič samo su deo ovogodišnje liste govornika. Na Adria Football Forumu svoje znanje i iskustvo podeliće i brojni drugi ugledni stručnjaci iz sveta fudbala. Spisak potvrđenih govornika i njihove biografije dostupni su na zvaničnoj internet stranici foruma.
Uz predstavljanje prvih govornika nastavlja se i prodaja ulaznica. Još uvek je dostupan ograničen broj Early Bird ulaznica, koje predstavljaju najpovoljniju priliku za učešće na jednom od najznačajnijih stručnih fudbalskih događaja u regionu.
Više informacija o programu, govornicima i kupovini ulaznica dostupno je na zvaničnoj internet stranici Adria Football Foruma.
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