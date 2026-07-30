Partizan ide u Kazahstan: Litvanci dobacili do penala i tu se obrukali

Bilo je na ivici, nije se znalo do poslednjeg penala da li će Partizan u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije u Kazahstan ili Litvaniju. Na kraju penal rulet je stao na Tobolovu stranu – 3:2 penalima (1:1, 1:1), prvi meč 1:1.

A, to znači da će Partizan, naravno ako večeras eliminiše Unu Štrasen, a ima 4:0 iz Beograda, putovati u narednoj rundi kvalifikacija u Kazahstan. I nema dileme da je to opcija koju u Humskoj nisu baš priželjkivali. Čeka ih mnogo duži put nego što bi bio ka Baltiku, a i Tobol je u obe utakmice, bez obzira na rezultat, pokazao da je bolji tim od Panevežisa.