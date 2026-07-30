Zvezdina evropska poseta i naučno pitanje: Zašto je Larn interesantniji rival od Vojvodine?
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 17:05
U samo nekoliko dana navijači Crvene zvezde dvaput solidno ispunili stadion Rajko Mitić, ali i zaintrigirali većom posetom utakmici protiv dosta slabijeg rivala u kojoj je rezultat bio manje bitan
Zvanično 13.891 gledalaca bodrilo je Crvenu zvezdu u nedelju protiv Vojvodine, a 26.114 u sredu protiv Larna. Da je neki drugi period sezone i kasnija faza takmičenja na međunarodnoj sceni, ništa ne bi bilo čudno da na utakmicu protiv evropskog rivala dođe desetak hiljada ljudi više, ali u ovoj situaciji legitimno je pitanje: zbog čega je Larn atraktivniji protivnik od Vojvodine?
Zašto je zvezdaškoj publici privlačniji duel sa slabašnom ekipom iz Severne Irske, koja je već poražena sa 4:0, nego okršaj sa drugim najboljim timom u državi, koji se tokom leta dobro pojačao i ima ambiciju da se, možda ne ove, ali u nekoj od skorijih sezona uhvati u koštac šampionske bitke sa beogradskim crveno-belima?
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Larn je u Beograd doputovao da se divi domu i ambijentu u kojem igra nekadašnji prvak Evrope, što se i videlo po završetku meča kada je njihov trener oduševljeno gledao kako Zvezdini igrači pevaju zajedno sa navijačima, dok su Novosađani stigli da vidaju evropske rane i pokušaju da pokažu da optimizam u njihovim redovima ima pokriće. Samim tim jasno je koji je meč imao veću težinu.
Bili su igrači Vojvodine akteri lepe fudbalske predstave, daleko interesantnije od viđenog u susretu sa Larnom. Nažalost, pred tek koliko-toliko solidnom posetom na Marakani.
Mit je da su srpski stadioni nekada bili mnogo puniji, ali očekivalo se svakako da će nedeljni duel Crvene zvezde i Vojvodine privući dosta više pažnje. Lale su u dosadašnjem toku sezone bile ubedljivo najveći izazov ekipi Dejana Stankovića, što se videlo i na terenu. Možda je baš ta dobra partija trgla zvezdaše da u četvrtak uzmu slobodan dan ili pravo sa posla dođu na Marakanu, a jasno je i da će već protiv Hapoel Ber Ševe u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona broj gledalaca dodatno narasti. Verovatno i pomeriti crveno-bele na lestvici najgledanijih ekipa u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Jučerašnja poseta na Marakani je treća najveća u prve dve runde kvalifikacija za elitno takmičenje. Na prvom mestu je utakmica Leh - Orhus sa 36.215, zatim Univerzitatea Krajova - Levski sa 27.037, pa Crvena zvezda - Larn sa 26.114, Kairat - Omonija sa 19.135...
Podatak za pohvalu, ali ostaje pitanje zašto i na domaćoj sceni Crvena zvezda nema makar sličnu podršku kao u Evropi. Po čemu je to Larn bio primamljiviji rival za publiku nego Vojvodina?