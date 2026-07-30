Zvezdina evropska poseta i naučno pitanje: Zašto je Larn interesantniji rival od Vojvodine?

Zvanično 13.891 gledalaca bodrilo je Crvenu zvezdu u nedelju protiv Vojvodine, a 26.114 u sredu protiv Larna. Da je neki drugi period sezone i kasnija faza takmičenja na međunarodnoj sceni, ništa ne bi bilo čudno da na utakmicu protiv evropskog rivala dođe desetak hiljada ljudi više, ali u ovoj situaciji legitimno je pitanje: zbog čega je Larn atraktivniji protivnik od Vojvodine?

Zašto je zvezdaškoj publici privlačniji duel sa slabašnom ekipom iz Severne Irske, koja je već poražena sa 4:0, nego okršaj sa drugim najboljim timom u državi, koji se tokom leta dobro pojačao i ima ambiciju da se, možda ne ove, ali u nekoj od skorijih sezona uhvati u koštac šampionske bitke sa beogradskim crveno-belima?