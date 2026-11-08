Bajraktarević i sjajni Mejnans podigli PSV sa četvrtog na prvo mesto Eredivizije

Eredivizija ima novog lidera! To više nije Fajenord, koji je bio prvi uoči 12. kola holandskog šampionata, ali ni njegovi najbliži pratioci Ajaks i Tvente, već PSV Ajdhoven. Aktuelni prvak je iskoristio neuspehe ta tri tima i preskočio ih na tabeli pobedom na gostovanju Kamburu sa 5:2 (3:1).

Treći put u poslednja četiri kola srpski reprezentativac Filip Kostić je odigrao svih 90 minuta za PSV. Međutim, nije se 34-godišnji Kragujevčanin ovog popodneva našao u centru pažnje, mesto pod reflektorima zaslužili su 13 godina mlađi Esmir Bajraktarević i Sven Mejnans. Reprezentativac Bosne i Hercegovine se istakao sa dve asistencije, dok je holandski ofanzivac postigao het-trik, drugi u sezoni.