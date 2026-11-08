Bajraktarević i sjajni Mejnans podigli PSV sa četvrtog na prvo mesto Eredivizije
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 19:35
Tim iz Ajndhovena deklasirao Kambur kao gost sa 5:2 (3:1), a Filip Kostić je proveo svih 90 minuta na terenu
Eredivizija ima novog lidera! To više nije Fajenord, koji je bio prvi uoči 12. kola holandskog šampionata, ali ni njegovi najbliži pratioci Ajaks i Tvente, već PSV Ajdhoven. Aktuelni prvak je iskoristio neuspehe ta tri tima i preskočio ih na tabeli pobedom na gostovanju Kamburu sa 5:2 (3:1).
Treći put u poslednja četiri kola srpski reprezentativac Filip Kostić je odigrao svih 90 minuta za PSV. Međutim, nije se 34-godišnji Kragujevčanin ovog popodneva našao u centru pažnje, mesto pod reflektorima zaslužili su 13 godina mlađi Esmir Bajraktarević i Sven Mejnans. Reprezentativac Bosne i Hercegovine se istakao sa dve asistencije, dok je holandski ofanzivac postigao het-trik, drugi u sezoni.
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Furiozno je startovao PSV i posle 19 minuta je već vodio sa 3:0. Otvorio je bravu Kambura već u prvom minutu, Bajraktarević je sa desnog krila uputio savršen centašut u peterac, direktno na Mejnansovu glavu. Njemu nije bilo teško da se upiše u strelce.
Mejnans je duplirao prednost u 15. minutu na asistenciju Rubena van Bomela, koji je četiri minuta kasnije i sam postigao pogodak. Bajraktarević je poslao pravovremeno povratno dodavanje, a Van Bomel je uputio neodbranjiv šut.
Posle tog šokantnog početka navijači Kambura su u besu prekinuli meč. Zatrpali su teren flašicama i čašama, posle čega je sudija povukao igrače u svlačionicu. Ništa neobično, takva praksa je standardna za Erediviziju.
Kada se meč nastavio domaćin se malo sabrao. Čak je uspeo do kraja poluvremena i da smanji minus golom Nikija Surena.
U drugom poluvremenu smo videli mnogo više faulova i nervoze, uz to i pet žutih kartona. Zakuvalo se ozbiljno posle pogotka Ivana Henstre za 2:3, ali već u sledećem napadu PSV je vratio +2. Fenomenalnim šutem iz slobodnog udarca Mejnens je kompletirao het-trik, potpisao je ukupno deveti gol u sezoni kojim se probio do vrha liste strelaca. Tako je suštinski otklonio sve dileme, do kraja je samo konačan rezultat postavio Ajoni Santos u 92. minutu.
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EREDIVIZIJA – 12. KOLO
Petak
Vilem drugi – Zvole 1:1 (1:1)
/Ter Avest 3 – Van Hojdonk 2/
Subota
Ekscelzior – Go Ahed Igls 0:1 (0:0)
/Tengsted 72/
Den Hag – Sparta Roterdam 3:1 (1:0)
/Kilo 22, Tomas 57, Van Migem 79 – Kujpers 50/
Fortuna Sitard – Telstar 2:2 (2:2)
/Ihataren 14pen, Volk 43ag – Soulija 45, Brauer 45+2/
Nedelja
Herenven – Fajenord 5:3 (1:2)
/Vilemsen 45+3, Smans 47, Merveld 61, 84, 90+3 – Hađ Musa 25, Naćo 61pen, Stajn 69/
Tvente – Ajaks 2:2 (0:1)
/Janse 68ag, Veghorst 90+5pen – Arokodare 3, Bunida 66/
AZ Alkmar – Groningen 4:3 (1:1)
/Merdink 9, 90+1pen, Ufkir 61, Garsija 76 – Ondrejka 2, Vilijumson 47, Van Bergen 54/
Kambur – PSV Ajndhoven 2:5 (1:3)
/Suren 41, Henstra 78 – Mejnans 1, 15, 80, Van Bomel 19, Santos 90+2/
20.00: (2,20) Utreht (4,00) NEC Najmehen (2,85)
***kvote su podložne promenama