Pola Francuske juri Evropu i pitanje svih pitanja u Le Manu: Šta učini, crni golmane?!

Propisno se obrukao Nikola Kočik, čuvar mreže Le Mana, i večeras ili najkasnije sutra morao bi da časti Ervana Kolu, jer je izvladio fleke i sprečio Monako da trijumfuje - 1:1 (0:1). Pred nadoknadu mu je oteo pobedu, međutim, na utakmicama u ovom terminu definitivno je najupečatljiviji trenutak bio je onaj kada je Mamadu Kolibali smestio loptu u praznu mrežu…

Aleksandar Golovin gurnuo je loptu u prostor, Harold Vojer bio na pravom mestu i vratio ju je Nikoli Kočiku, a on - promašio fudbal! prošla mu je ispod noge, Mamadu Kulibali bio je u naletu i nije imao težak zadatak.

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Monako je vodio, ali odavao je utiska tima koji nije bio sposoban da sačuva prednost. Daleko opasniji bio je Le Man, uputio je 19 udaraca ka protivničkom gol. Osećalo se u vazduhu da tim iz Kneževine neće izdržati i kapitulirao je pred ulazak u nadoknadu, pa je skliznuo sa mesta koje vodi u Ligu šampiona na ono koje vodi u Ligu konferencije.

Nica je trijumfom od 2:0 nad Anžeom preskočila Monako, klubu sa Alijanc rivijere bila je to treća u nizu, a naruku mu je išao i krah Liona na fostovanju Brestu - 2:0 (1:0). Noa Eđuma je drugu utakmicu zaredom bio strelac u francuskom šampionatu, zaljuljao je Olimpik i bacio ga na konopce, a nokaut je u sudijskoj nadoknadi stigao od Ludovika Ažorka sa bele tačke.

FRANCUSKA 1 – 10. KOLO

Petak

Tuluz – Strazbur 3:1 (1:0)

/Idalgo 45+1, Mekenzi 56, Jorgensen 76 – Rejna 67/

Subota

Okser - Pariz 0:1 (0:0)

/Sinajoko 63/

Pari Sen Žermen - Troa 1:0 (1:0)

/Zabarnji 39/

Nedelja

Ren - Lil 1:2 (1:1)

/Dija 31 - Dijaun 24, Engoj 68/

Anže - Nica 0:2 (0:1)

/Diop 2, Klaus 78/

Avr - Lorijan 0:2 (0:1)

/Ture 18, Makengo 90+5/

Brest - Lion 2:0 (1:0)

/Eđuma 22, Ažork 90+4pen/

Le Man - Monako (0:1)

/Kola 90 - Kulibali 40/

20.45: (2,40) Lans (3,70) Olimpik Marselj (2,75) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama