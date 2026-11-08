Bugarski fudbal je sve zanimljiviji, ali fali mu Bugara

U “večitom derbiju” pred 27.000 gledalaca, danas je CSKA naneo težak poraz šampionu Levskom i pobedom 3:0 preuzeo čelo tabele sa dva boda prednosti.

Oba tima su dočekala derbi umorna od evropskih obaveza u četvrtak što je donedavno bila nepojmljiva situacija za bugarski fudbal. Bolje su se snašli izabranici nemačkog stručnjaka Markusa Gizdola i do nogu potukli najvećeg rivala. Španski trener Hulio Velaskez se kockao, ostavio na klupi igrače poput Burasa, Seržinja, našeg Marka Grujića, Evertona, Sule… Neke zbog povreda, neke zbog umora. I doživeo fijasko.

Sve je bilo gotovo nakon četvrt sata igre. CSKA je poveo golom Ebonga nakon što je veći deo posla uradio defanzivac Ivanov, a u 15. minutu je već bilo 2:0 nakon duplog pasa Pitasa i Sensija. U nastavku su Armejci pretili iz kontranapada, a domaći trener na poluvremenu nije napravio nijednu izmenu. Tek kada je bivši Evertonov defanzivac Žan Filip Gbamen pogodio za 3:0 na početku drugog poluvremena, Velaskez se setio izmena i poslao na teren Grujića i još neke igrače, ali je već bilo kasno.

Kuriozitet derbija je da su od 31 igrača koji su počeli ili ušli sa klupe, samo šestorica bili Bugari. Trojica startera u Levskom, jedan u CSKA i dvojica rezervista.

BUGARSKA 1 – 13. KOLO

Petak

Septemvri – Lokomotiva 1:0 (0:0)

/Fereira 49/

Botev Plovdiv – Dunav 1:1 (0:0)

/Ukaki 84 – Keita 88/

Subota

Botev Vraca – Lokomotiva Plovdiv 1:2 (0:1)

/Smolenski 48 – Longvil 37, Mrankov 46/

Slavija Sofija – Černo More 0:0

Ludogorec – CSKA 1948 Sofija 2:2 (0:0)

/Stanić 51, Čočev 90+8 – Ilijev 79, Rusev 81/

Nedelja

Spartak Varna - Arda 3:2 (1:2)

/Čidera 36, 86, Ivanov 52 - Karagaren 16, Derik 34/

Levski - CSKA Sofija 0:3 (0:2)

/Ebong 8, Pitas 15, Gbamen 57/