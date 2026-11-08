Mačva za divljenje i dubok naklon! Partizanu zvižduci nisu dovoljni, nešto mora da se menja
Vreme čitanja: 9min | ned. 08.11.26. | 18:55
Šapčani opet izmakli crno-belima tle pod nogama, a mogli da slave i ubedljivije od 2:1
Jesu provincijski, jesu i Urugvaj. Odavno skrojen nadimak savršeno odgovara Šapčanima. Em dolaze iz unutrašnjosti, em stilom podsećaju na južnoameričku selekciju, koja je često znala da iznervira tamošnje velikane. Po tom receptu Mačva je izmakla Partizanu tle pod nogama. Opet! Prošle godine ga je izbacila iz Kupa Srbije, letos umalo zakinula za bodove kraj Save, a u pretposlednjem susretu nedeljnog programa 15. kola Mozzart Bet Superlige sebi pokazala stazu ka opstanku, a Aleksandru Stanojeviću na čemu bi morao da radi u naredne dve sedmice tokom reprezentativne pauze.
Pobeda ekipe Nemanje Glušice je posledica pristupa, stava i stila. Mačva je zaličila na Uruse i napokon dobila prvenstveni meč. Prvi posle dva i po meseca i premijerni na strani u povratničkoj sezoni – 3:2.
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Skoro sve u izvedbi gostiju je bilo za divljenje i za duboki naklon. Ideja kako da se pritisne Parni valjak, kako da se koriste pukotine u odbrani domaćina, kako da se brani kada favorit ima loptu. Sve to donelo je Šapčanima trijumf u Humskoj posle sedam i po decenija. Mada, ove sezone mnogi Partizanovi rivali su krasnopisom ostavili zaostavštinu u klupskim almanasima, jer ponekad deluje da je samo dovoljno istrčati na teren protiv crno-belih i naterati ih na greške.
Bez obzira na to ko je preko puta, kakav je rezultat na semaforu, ima li kadrovskih problemas ili joj je sve potaman, Mačva se ove sezone takmiči. Prima, a bogami i zadaje udarce. Na Topčidersko brdo popela se uverena da bi mogla da bude ne samo ravnopravan sparing partner Partizanu, nego i da ga prebije, a da to ne budu udarci ispod pojasa, nego muška, dostojanstvena borba. Dovoljno agresivni da ne pređu granicu dobrog ukusa, ratoborni kao da im od toga život zavisi (što je suštinski tačno) i precizni u izvršavanju komandi Nemanje Glušice, gosti su od prvog sekunda stavili do znanja Partizanu da su spremni za reprizu susreta iz početnog kola Kupa Srbije prošle godine, otprilike u ovo vreme, kada su nagovestili otkaz Srđanu Blagojeviću.
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Kuražni i prkosni, Šapčani su znali kako da zaustave protok lopte domaćina na sredini terena, a kada bi je oduzeli, usmeravali bi je uglavnom ka Stefanu Čoloviću, inspirisanom da pravi dar-mar desnom stranom i na muke stavlja ne samo Marija Jurčevića kao direktnog čuvara, već i ostale crno-bele, koji su dolazili da pomognu slovenačkom beku. U takvom odnosu snaga, Čolović je u ranoj fazi meča centrirao u kazneni prostor, a Vasilije Đurić dodirom magije, akrobatskim potezom, prevario Marka Miloševića i prepao publiku u Humskoj jednim od najlepših golova od početka prvenstva.
I posle toga, čak i kada je Parni valjak brzo poravnao, Mačva je pokazala čime raspolaže u organizaciji napada i koliko nezgodna ume da bude. Kao kratko ćebe usred zime. Maltene svaki put kada bi krenula ka kaznenom prostoru protivnika, sejala je paniku u odbrani Partizana opterećenoj ranim žutim kartonom kapitenu Nikoli Simiću. Možda je baš ta sankcija uticala da reprezentativac Srbije bude mekan u duelu sa Danilom Kneževićem, posle još jedne minijature Čolović – Đurić (i inicijalne odbrane Miloševića), pa su gosti postigli i drugi gol.
Mogli su i do trećeg, da je Milan Vidakov bio samo malo spretniji posle lošeg dodavanja Samsona. Već je bio savladan Milošević, ali je Stefan Milić sprečio da lopta pređe gol-crtu. Čim je počelo drugo poluvreme, Đurić je izbio sam pred golmana Partizana, međutim, poslao je fudbal iznad konstrukcije gola i održao domaćina u životu.
Bio je to samo privid da crno-beli nešto mogu. Čak i kada su izjednačili efektnim pogotkom Ibrahima Zubairua (uhvatio Vukašina Jovanovića kako nije pokrio stativu i pogodio bliži ugao), ređali šanse preko Marija Jurčevića (stativa), Milana Aleksića i Ibrahima Zubairua (oba puta nogom intervenisao Jovanović, nekadašnji golman crno-belih), nisu odavali utisak ekipe koja bi mogla do preokreta.
Nije pomogla ni reakcija Aleksandra Stanojevića kada je uveo Erika Kojzeka umesto Aleksića i zaigrao sa dva špica, niti kada je dao šansu Bogdanu Kostiću i Nemanji Trifunoviću, nešto ranije i Milanu Vukotiću. Jednostavno, niko od rezervista nije doneo impuls kakav se očekivao, iako su prilike imali Že i Zubairu, na kraju i Stefan Milić.
Čuli su se i zvižduci u Humskoj. Kome su upućeni, teško je odgonetnuti, ali da nešto mora da se menja, svima je jasno. Valjda. Uostalom, sporadično „Uprava, napolje“ jasno ukazuje ko je kako radio minulih meseci.
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
PARTIZAN – MAČVA 1:2 (1:2)
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/
Stadion: Partizana
Sudija: Milan Ilić
PARTIZAN (4-2-3-1): Milošević 7 – Samson 5,5, Simić 5, Milić 6, Jurčević 5,5 (od 77. Milovanović -) – Aleksić 6 (od 46. Kojzek 5), Baba 5 (od 68. Kostić 5,5) – Čumić 6 (od 55. Vukotić 5,5), Miladinović 5,5, Zubairu 6 (od 68. Trifunović 5,5) – Že 5.
MAČVA (4-2-3-1): Jovanović 7 – Ilić 7,5, Drezgić 7, Ristivojević 7,5, Stevanović 7 – Đurić 7,5, Vraštanović 7 (od 58. Terzić 7) – Čolović 8 (od 82. Lainović -), Knežević 7,5 (od 78. Delibašić -), Pejović 7 (od 78. Ergelaš -) – Vidakov 6,5 (od 78. Sladojević -).
Igrač utakmice: Stefan Čolović (Mačva) 8
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Nedelja
Novi Pazar - Mladost 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69p/
Radnik - OFK Beograd Mozzart Bet 2:1 (1:0)
/Spasić 43, David Stojanović 94 - Hord 86/
Partizab - Mačva 1:2 (1:2)
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/
19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama