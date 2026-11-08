Mačva za divljenje i dubok naklon! Partizanu zvižduci nisu dovoljni, nešto mora da se menja

Skoro sve u izvedbi gostiju je bilo za divljenje i za duboki naklon. Ideja kako da se pritisne Parni valjak, kako da se koriste pukotine u odbrani domaćina, kako da se brani kada favorit ima loptu. Sve to donelo je Šapčanima trijumf u Humskoj posle sedam i po decenija. Mada, ove sezone mnogi Partizanovi rivali su krasnopisom ostavili zaostavštinu u klupskim almanasima, jer ponekad deluje da je samo dovoljno istrčati na teren protiv crno-belih i naterati ih na greške.

Bez obzira na to ko je preko puta, kakav je rezultat na semaforu, ima li kadrovskih problemas ili joj je sve potaman, Mačva se ove sezone takmiči. Prima, a bogami i zadaje udarce. Na Topčidersko brdo popela se uverena da bi mogla da bude ne samo ravnopravan sparing partner Partizanu, nego i da ga prebije, a da to ne budu udarci ispod pojasa, nego muška, dostojanstvena borba. Dovoljno agresivni da ne pređu granicu dobrog ukusa, ratoborni kao da im od toga život zavisi (što je suštinski tačno) i precizni u izvršavanju komandi Nemanje Glušice, gosti su od prvog sekunda stavili do znanja Partizanu da su spremni za reprizu susreta iz početnog kola Kupa Srbije prošle godine, otprilike u ovo vreme, kada su nagovestili otkaz Srđanu Blagojeviću.

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Kuražni i prkosni, Šapčani su znali kako da zaustave protok lopte domaćina na sredini terena, a kada bi je oduzeli, usmeravali bi je uglavnom ka Stefanu Čoloviću, inspirisanom da pravi dar-mar desnom stranom i na muke stavlja ne samo Marija Jurčevića kao direktnog čuvara, već i ostale crno-bele, koji su dolazili da pomognu slovenačkom beku. U takvom odnosu snaga, Čolović je u ranoj fazi meča centrirao u kazneni prostor, a Vasilije Đurić dodirom magije, akrobatskim potezom, prevario Marka Miloševića i prepao publiku u Humskoj jednim od najlepših golova od početka prvenstva.