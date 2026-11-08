Pariz pregazio osvajača Evrokupa: Burg nije ni senka prošlosezonskog tima

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Sa druge strane, Pariz je ovom pobedom dodatno učvrstio svoje mesto u vrhu francuskog prvenstva. Parižani su stigli do sedmog trijumfa u osam kola i brzo se oporavili od prvog prvenstvenog poraza, koji su prethodne nedelje doživeli od Šolea posle produžetka. Odličnu formu preneli su i iz Evrolige, gde su vezali tri pobede, poslednju protiv Anadolu Efesa u Istanbulu (95:90).

Pariz je pritom bio bez nekoliko važnih članova rotacije, pre svega Nadira Hifija, Mohameda Fajea i Alizea Džonsona, ali ni to nije otežalo domaćinu da dođe do ubedljive pobede. Posebno je značajan izostanak Hifija, koji je sa prosekom od 23,2 poena najbolji strelac ekipe u domaćem prvenstvu.

Samo se u prvih deset minuta Burg održavao u igri, a već do poluvremena domaćin se odlepio na dvocifrenu razliku. Od tada je prednost konstantno rasla, dok je Pariz još jednom pokazao svoj napadački potencijal i utakmicu završio sa čak 107 postignutih poena. Bila je ovo ujedno i osveta Parižana za dva poraza od Burga u prethodnoj sezoni, pošto je ekipa Frederika Fotua najpre slavila u četvrtfinalu Lider kupa, a potom i u prvenstvenom duelu u Parizu.