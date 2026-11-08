Pariz pregazio osvajača Evrokupa: Burg nije ni senka prošlosezonskog tima
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 19:28
Tim Maksima Lefevra bez Nadira Hifija, ubedljivo je slavio 107:77
Samo nekoliko meseci nakon što je ispisao istoriju kluba osvajanjem Evrokupa, Burg ne može da se sastavi! Ekipa Frederika Fotua doživela je novi težak udarac, pošto ju je Pariz u sedmom kolu deklasirao rezultatom 107:77 i naneo joj peti poraz u sezoni.
Nije niko očekivao da Pariz neće pobediti, ali da to bude baš ovako lagano... Teško je uopšte poverovati da je ovo onaj Burg koji je prošle sezone osvojio Evrokup. U prvih sedam kola ostvario je samo dve pobede, a u prethodnom kolu protiv Nantera ispustio je 21 poen prednosti i izgubio sa 101:98.
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Sa druge strane, Pariz je ovom pobedom dodatno učvrstio svoje mesto u vrhu francuskog prvenstva. Parižani su stigli do sedmog trijumfa u osam kola i brzo se oporavili od prvog prvenstvenog poraza, koji su prethodne nedelje doživeli od Šolea posle produžetka. Odličnu formu preneli su i iz Evrolige, gde su vezali tri pobede, poslednju protiv Anadolu Efesa u Istanbulu (95:90).
Pariz je pritom bio bez nekoliko važnih članova rotacije, pre svega Nadira Hifija, Mohameda Fajea i Alizea Džonsona, ali ni to nije otežalo domaćinu da dođe do ubedljive pobede. Posebno je značajan izostanak Hifija, koji je sa prosekom od 23,2 poena najbolji strelac ekipe u domaćem prvenstvu.
Samo se u prvih deset minuta Burg održavao u igri, a već do poluvremena domaćin se odlepio na dvocifrenu razliku. Od tada je prednost konstantno rasla, dok je Pariz još jednom pokazao svoj napadački potencijal i utakmicu završio sa čak 107 postignutih poena. Bila je ovo ujedno i osveta Parižana za dva poraza od Burga u prethodnoj sezoni, pošto je ekipa Frederika Fotua najpre slavila u četvrtfinalu Lider kupa, a potom i u prvenstvenom duelu u Parizu.
Najefikasniji kod domaćina bio je Alan Dokosi koji je upisao 18 poena i imao 11 skokova, a Džared Roden i Ti Džej Voren ubacili su po 16. U ekipi Burga jedini vredan pomena bio je Tajris Samuel koji je utakmicu završio sa 15 poena i 13 skokova.