Por la mañana café
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 18:47
Opet se ovi stihovi čuju u San Sebastijanu...
Sve je počelo četvrtog febrara tekuće godine. Ori Oskarson je opepelio u 80. minutu četvrtfinala Kupa kralja protiv Alavesa. Njegov gol odveo je Real Sosijedad korak bliže finalu u Sevilji, a navijači kluba sa Anoete su pevali "Llevame a Sevilla" (Odvedi me u Sevilju).
Tri dana kasnije, pogodio je Ori u u 23. kolu Primere protiv Elčea, a kreatori video sadržaja za društvene mreže na Anoeti ovekovečili trenutak koji je ubrzo postao viralan. Ori sa mirkofonom vodi navijanje, a tribina u transu peva: "Por la mañana café, por la tarde Ron, llevame a Sevilla, Orri Oskarsson".
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Publika je prilagodila pesmu planetarne pop zvezde Bed Banija dodavanjem svog stiha, nastao je trend koji je u međuvremenu utihnuo. Jednostavno, došlo je leto, pauza od klupskog fudbala, a kada je nova sezona počela, Ori nije bio u Bog zna kakvom golgeterskom raspoloženju. Postigao je samo jedan gol u uvodnih sedam utakmica sezone, ali se sa reprezentativne pauze vratio kao novi čovek.
Islanđanin je večeras rešio utakmicu 12. kola Primere protiv Rajo Valjekana (1:0) i nastavio sjajnu golgetersku seriju koja traje od 18. oktobra. Na poslednjih šest mečeva isporučio je pet pogodaka. Anoeta ponovo ima sijaset razloga da kliče koji je leta 2024. godine transferom iz Kopenhagena vrednim 20.000.000 evra, izjednačio rekord Umara Sadika kao najskupljeg pojačanja u istoriji Sosijedada.
Večeras su Barenećeina sjajna lopta u prostor iz 67. minuta, te utrčavanje i egzekucija Oskarsona, digli na noge San Sebastijan. Domaćin je upisao četvrtu ligašku pobedu u poslednjih pet utakmica i nastavio da juri zonu Lige šampiona.
PRIMERA – 12. KOLO
Petak
Sevilja - Alaves 0:0
Subota
Malaga - Rasing 1:2 (1:0)
/Dotor 28 - Lukue 50, Zabiri 60/
Espanjol - Deportivo 0:0
Osasuna - Atletik Bilbao 1:1 (0:0)
/Katena 90 - Niko Vilijams 85/
Valensija - Real Madrid 0:3 (0:2)
/Valverde 28, Guler 36, Embape 75/
Nedelja
Elče - Betis 0:2 (0:0)
/Rikelme 81, Bartra 89/
Real Sosijedad - Rajo Valjekano 1:0 (0:0)
/Oskarson 67/
18.30: (1,90) Selta (3,70) Levante (3,90) MOZZART RELAX
18.30: (1,40) Viljareal (4,60) Hetafe (7,50) MOZZART RELAX
21.00: (3,45) Atletiko Madrid (4,50) Barselona (1,85) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama