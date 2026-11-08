Sve je počelo četvrtog febrara tekuće godine. Ori Oskarson je opepelio u 80. minutu četvrtfinala Kupa kralja protiv Alavesa. Njegov gol odveo je Real Sosijedad korak bliže finalu u Sevilji, a navijači kluba sa Anoete su pevali "Llevame a Sevilla" (Odvedi me u Sevilju).

Tri dana kasnije, pogodio je Ori u u 23. kolu Primere protiv Elčea, a kreatori video sadržaja za društvene mreže na Anoeti ovekovečili trenutak koji je ubrzo postao viralan. Ori sa mirkofonom vodi navijanje, a tribina u transu peva: "Por la mañana café, por la tarde Ron, llevame a Sevilla, Orri Oskarsson".