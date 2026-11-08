Osam golova i novi nivo brukanja na Old Trafordu: Tužni Junajted se raduje bodu, a ne bi smeo

Možemo da pričamo o karakteru tima koji se dva puta vraćao iz debelog minusa, ali to bi predstavljalo maskiranje suštine. A fokus bi morao da bude na činjenici da od 96 klubova u Ligama petice, nijedan nema žalosniju odbranu od Mančester Junajteda koji je dozvolio čak 30 pogodaka u svim takmičenjima.

Kuća strave i užasa u Mančesteru. Taman kada pomisli čovek da ne može gore i jezivije, eto Crvenih đavola da ga razuvere. Kao da nije bilo dovoljno što su posle 40 godina dočekali da se nađu u zoni ispadanja, nakon 10. kola Premijer lige i sudara sa Aston Vilom, dozvolili su nove momente za podsmeh i likovanje. Na kraju nisu izgubili od Vile iako su u dva navrata gubili sa po dva gola razlike, ali posle sramne večeri u Mančesteru, klubu koji od starta sezone ima najmanje pobeda u Premijer ligi, ne priliči da se raduje bodu - 4:4.

Centralno pitanje duela u kojem je osam golova viđeno ne zbog perfektnog fudbala, već zbog gomile ozbiljnih kikseva na obe strane, jeste kako je Mančester Junajted u prvih tri minuta i 40 sekundi utakmice dozvolio ekipi Unaja Emerija da povede 2:0, a možda još veće, kako je, kada je već izboksovao 2:2 na poluvremenu, u uvodnih sedam minuta i 15 sekundi drugog dela, primio još dva komada!? Ko je odgovoran za činejnicu da posle 10 rundi Junajted imao samo jednu prvenstvenu pobedu? Krivica ne može biti isključivo na treneru Majklu Keriku kojem uprava kluba nakon što mu je posle sjajnog proleća 2026. godine ukazala poverenje dvogodišnjim ugovorom, izneverila u letnjem prelaznom roku. Navijači na Old Trafordu su rekli svoje transparentom da ne žele novi stadion, već nove gazde. Glejzeri su im se smučili, poleteli su i žuto-zeleni baloni na Teatru snova kao aluzija na lepša vremena pre nego što su braća preuzela klub (iako je do kraja Fergijeve ere bilo i engleskih i evropskih titula).

Veliku odgovornost za sve što se Junajtedu dešava snose i fudbaleri, kvalitetom nedostojni jednog od dva najveća engleska kluba. Diogo Dalo izgubljen u vremenu i prostoru, kasnio je kod vodećeg pogotka Vile, pa skrivio penal početkom drugog dela, Leni Joro jezivom intervencijom pogodio prečku svog gola i pomogao Vili da se u 53. minutu zahvaljujući Leonu Gorecki odlepi na 4:2.

Da, Junajted ima sijaset igrača koji mogu da nanesu veliku štetu protivniku, ali i nemali broj pojedinaca koji rade u korist svoje štete. I tako je Junajted najranije u sopstvenoj istoriji u Premijer ligi dozvolio rivalu dva gola prednosti... I tako će Junajted makar 15 dana provesi u zoni ispadanja. Može da se priča o tome da su Crveni đavoli postali prvi tim u istoriji Premijer lige koji je u istom duelu dva puta nadoknadio po dva gola zaostatka, a za to više može da zahvali nesnađenom Zajonu Suzukiju koji drugo kolo zaredom, užasnim reakcijama prima golove posle kornera. Kerikove izmene su dale rezultat, Patrik Dorku je početkom nadoknade namestio gol Džošui Zirkzeu, a onda sam zatresao mrežu i izrastao u heroja. Ako u ovakvom trenutku, ambijentu i beznađu uopšte postoje heroji. Dozvolio je Junajted Vilinom epizodisti Alisonu, momku koji je zimus plaćen Gremiju 10.000.000 evra da se šepuri Teatrom snova. Dozvolio je Brazilcu da postigne vodeći gol već u 59. sekundi, a potom i da isprovocira odbranu/grešku Senea Lamensa iz koje je profitirao Nikolasa Džekson pogodivši za 2:0.

Posle preokreta nad Romom, Bruno Fernandeš je i drugi meč zaredom okončao uz gol i asistenciju, ali slaba je to uteha za Junajted. Kapiten ga je u 16. minutu vratio na stazu povratka golom iz penala, Juri Tilemans izjednačio u finišu prvog dela debitantskim golom od letošnjeg prelaska baš iz Vile. Ali kao što rekosmo, Junajted je početkom drugog dela ekspresno prosuo sve što je stvorio. Bruno jeste namestio gol za utešni bod, ali slaba uteha. Teško je pobeđivati kada u proseku primate blizu tri gola po utakmici.