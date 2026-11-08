Stanojevićev prvi utisak posle poraza od Mačve: Ovo je naša realnost

Šokirala je Mačva Partizan u Humskoj, savladala ga je sa 2:1 i ponovo poslala blizu zone ispadanja. Bio je ovo čak osmi poraz crno-belih u Mozzart Bet Superligi, ali prvi od dolaska Aleksandra Stanojevića na klupu. Razumljivo, novi šef stručnog štaba Partizana je bio veoma razočaran time kako je njegov tim izgledao.

U prvoj reakciji pred kamerama Arene Sporta Stanojević je zamerio odbrani na reakcijama kod golova Vasilija Đurića u osmom i Danila Kneževića u 36. minutu. Priznao je to da je Partizan u drugom poluvremenu bio mnogo lošiji i da nije uspeo da napravi dovoljno kvalitetnih prilika.

“Šta reći... Teško je posle svega... Uviđamo neku našu realnost. Neshvatljivo je da primamo dva lagana gola. Prvo poluvreme smo otvorili kako treba, igrali dobro i imali šanse. Neverovatno kakva dva gola smo primili, to je okrenulo tok. Posle toga smo napadali jalovo. Nismo dobro igrali. Napadali jesmo, ali nismo bili dobri. To je naša realnost koju moramo da rešavamo”, kazao je Stanojevič.