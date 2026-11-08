Stanojevićev prvi utisak posle poraza od Mačve: Ovo je naša realnost
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 19:11
Trener Partizana veoma razočaran reakcijom odbrane svog tima kod oba pogotka Šapčana
Šokirala je Mačva Partizan u Humskoj, savladala ga je sa 2:1 i ponovo poslala blizu zone ispadanja. Bio je ovo čak osmi poraz crno-belih u Mozzart Bet Superligi, ali prvi od dolaska Aleksandra Stanojevića na klupu. Razumljivo, novi šef stručnog štaba Partizana je bio veoma razočaran time kako je njegov tim izgledao.
U prvoj reakciji pred kamerama Arene Sporta Stanojević je zamerio odbrani na reakcijama kod golova Vasilija Đurića u osmom i Danila Kneževića u 36. minutu. Priznao je to da je Partizan u drugom poluvremenu bio mnogo lošiji i da nije uspeo da napravi dovoljno kvalitetnih prilika.
“Šta reći... Teško je posle svega... Uviđamo neku našu realnost. Neshvatljivo je da primamo dva lagana gola. Prvo poluvreme smo otvorili kako treba, igrali dobro i imali šanse. Neverovatno kakva dva gola smo primili, to je okrenulo tok. Posle toga smo napadali jalovo. Nismo dobro igrali. Napadali jesmo, ali nismo bili dobri. To je naša realnost koju moramo da rešavamo”, kazao je Stanojevič.
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Šef stručnog štaba Mačve Nemanja Glušica je istakao da će ovaj trijumf mnogo da znači Šapčanima, koji sada imaju četiri boda manje od Partizana.
“Ovo je velika pobeda za nas, verovatno prva Mačvina u istoriji na Partizanovom stadionu. Držali smo se plana 90 minuta, pokazali ozbiljan kvalitet i kada imamo loptu i kada smo se branili. Mnogo nam znači ova pobeda. Borimo se za opstanak, svaka pobeda nam je bitna. Nema šta”, istakao je Glušica.
Predstoji nam reprezentativna pauza, a u narednom kolu kroz dve nedelje Partizan će gostovati IMT-u, dok će Mačva dočekati Vojvodinu.
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MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Nedelja
Novi Pazar - Mladost 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69p/
Radnik - OFK Beograd Mozzart Bet 2:1 (1:0)
/Spasić 43, David Stojanović 94 - Hord 86/
Partizab - Mačva 1:2 (1:2)
/Zubairu 16 - Đurić 9, Knežević 36/
19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama