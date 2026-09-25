Bakljada, euforijica u Podgorici - Jovetić spušta loptu: Nismo mi Španija

Crnogorci u grupi sa Kipranima, Jermenima i Letoncima traže prolazak u jaču B diviziju. Misija koja nije nemoguća. S kapitenskom trakom selekciju će da predvodi sada već veteran Stevan Jovetić.

“Mislim da je to bila naša greška u prošlosti, gde smo uvek nepotrebno stavljali pritisak. Mi jesmo glavni favoriti, ali nismo Španija, da kažemo da ćemo da uzmemo sve bodove”, rekao je Jovetić, prenose Vijesti i dodao:

“Treba da spustimo loptu i dokažemo pre svega na terenu da smo bolji. Jesmo pobedili Kipar pre četiri godine, ali mnogo toga se promenilo. To je sada selekcija koja ima više igrača u inostranstvu. Igram tamo, poznajem ligu, mogu da kažem da se radi o dobrim fudbalerima i ako ne budemo na 100 odsto, da možemo da imamo probleme”, istakao je napadač Omonije.

20.45: (1,80) Crna Gora (3,55) Kipar (4,30)

Selektor puca od optimizma pred početak Lige nacija.

"Potrebno nam je zajedništvo, da natopimo dres koji nosimo jer ako ne bude tako - biće teško", poručio je Vučinić i dodao:

"Nisam razmišljao o tome koliko bi nas bodova zadovoljilo iz ova četiri meča. Sad smo okrenuti Kipru, posle ćemo da vidimo. Radilo se dobro, zdravi smo, osim Seada Hakšabanovića koji se povredio i koji će mnogo da nam nedostaje. Od kada se vratio u reprezentaciju bio je mnogo dobar i faliće nam”.