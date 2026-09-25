Bakljada, euforijica u Podgorici - Jovetić spušta loptu: Nismo mi Španija
Vreme čitanja: 5min | pet. 25.09.26. | 11:56
Crna Gora kreće Ligu nacija, diviziju C, večeras (20.45) protiv Kiprana
Crnogorci nikada u istoriji nisu izborili veliko takmičenje. Jednom su igrali baraž za Evropsko prvenstvo, ali ih je Češka eliminisala. Poslednjih godina, česte promene selektora, a Sokolova nema ni blizu velike scene.
Mirko Vučinić je prošle godine završio misiju u neuspešnim kvalifikacijama za Mundijal, a sada kreće novi ciklus u Ligi nacija u diviziji C. Rival je Kipar, selekcija sličnog kvaliteta. Meč se igra u Podgorici večeras (20.45). Najvatrenije pristalice reprezentacije su veče pred duel sa Kipranima napravile bakljadu na stadionu Pod Goricom, jasno stavljajući do znanja da Vučinićeva četa ima podršku.
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Crnogorci u grupi sa Kipranima, Jermenima i Letoncima traže prolazak u jaču B diviziju. Misija koja nije nemoguća. S kapitenskom trakom selekciju će da predvodi sada već veteran Stevan Jovetić.
“Mislim da je to bila naša greška u prošlosti, gde smo uvek nepotrebno stavljali pritisak. Mi jesmo glavni favoriti, ali nismo Španija, da kažemo da ćemo da uzmemo sve bodove”, rekao je Jovetić, prenose Vijesti i dodao:
“Treba da spustimo loptu i dokažemo pre svega na terenu da smo bolji. Jesmo pobedili Kipar pre četiri godine, ali mnogo toga se promenilo. To je sada selekcija koja ima više igrača u inostranstvu. Igram tamo, poznajem ligu, mogu da kažem da se radi o dobrim fudbalerima i ako ne budemo na 100 odsto, da možemo da imamo probleme”, istakao je napadač Omonije.
20.45: (1,80) Crna Gora (3,55) Kipar (4,30)
Selektor puca od optimizma pred početak Lige nacija.
"Potrebno nam je zajedništvo, da natopimo dres koji nosimo jer ako ne bude tako - biće teško", poručio je Vučinić i dodao:
"Nisam razmišljao o tome koliko bi nas bodova zadovoljilo iz ova četiri meča. Sad smo okrenuti Kipru, posle ćemo da vidimo. Radilo se dobro, zdravi smo, osim Seada Hakšabanovića koji se povredio i koji će mnogo da nam nedostaje. Od kada se vratio u reprezentaciju bio je mnogo dobar i faliće nam”.
Vasilije Adžić igra dobro u Seriji A, za Sasuolo. Biće jedan od aduta Mirka Vučinića.
"Svi znamo Adžićeve kvalitete, tu je zato što je u formi i zato što igra. S nama je, baš kao i Savić, Jovetić, Osmajić koji je takođe u dobroj formi. Ne volim da pričam o pojedincima, bitan je tim. Momenat je bitan, kao i navijači. Oni nas guraju, daju nam vetar u leđa i sigurno će da nam pomognu. Ali, mi smo ti koji treba da ih vrate na stadion - da pokažemo veliku želju, glad za uspehom", istakao je selektor Sokolova.
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C LIGA NACIJA – 1. KOLO
Petak
GRUPA 2
18.00: Jermenija - Letonija
20.45: (1,80) Crna Gora (3,55) Kipar (4,30)
***kvote su podložne promenama
Subota
GRUPA 1
18.00: San Marino - Finska
20.45: (1,53) Albanija (3,60) Belorusija (6,75)
GRUPA 4
18.00: (1,30) Island (4,90) Estonija (9,50)
18.00: (2,35) Bugarska (3,00) Luksemburg (3,10)
GRUPA 3
18.00: (2,30) Farska Ostrva (3,10) Kazahstan (3,10)
20.45: (1,20) Slovačka (6,00) Moldavija (12,0)
***kvote su podložne promenama