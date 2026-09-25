Operacija otimanja talenata Švajcarcima: Paunović razgovarao sa Vasovićem

Portal Blu njuz je saznao da je selektor Orlova Veljko Paunović lično pričao sa Vasovićem, kako bi mu objaasnio gde ga vidi u svom timu ako se novi centarfor Klub Briža odluči da prihvati pozivi iz Beograda. Taj konkretan korak Paunović je napravio u momentu kada je Vasović prvi put dobio poziv selektora Švajcarske do 21 godine Aleksa Freja, posle 11 mečeva i sedam golova za omladinsku selekciju Sajdžija. Vasović je deo tima koji će ugostiti Luksemburg ovog petka od 19.30 časova, ali to ga naravno ne sprečava da na seniorskom nivou ipak igra za Srbiju. Dokle god ne odigra prethodno neki meč za A tim Švajcarske.

Ovaj 18-godišnjak je u žižu javnosti dospeo tokom prošle sezone. Sa svega 17 godina je debitovao za Lucern, postigao je sedam golova u Superligi Švajcarske i primorao prvaka Belgije da ga kupi ovog leta za oko 7.500.000 evra. Pritom, Klub Brižu u ovom momentu ni ne treba centarfor, ali svesni su da je Vasovićev potencijal ogroman, nisu želeli da ga ispuste, pa su ga praktično kaparisali za budućnost.

19.30: (1,23) Švajcarska U21 (5,70) Luksemburg U21 (11,0)

Sada Vasović trenira sa prvim timom, stigao je i da debituje za Klub Briž u belgijskom šampionatu, ali očekuje se da će tokom jesenje polusezone igrati znatno više za B tim u drugoj ligi.

Drugi igrač omladinske reprezentacije Švajcarske kojeg Srbija navodno želi je vezista Frajburga Mladen Mijajlović. Reč je o još jednom 18-godišnjaku, s tim da on još nije napravio neke krupnije korake na seniorskom nivou.

Prošao je školu Araua, tamo je zapao za oko skautima Frajburga koji su ga prošlog leta doveli u redove bundesligaša. Odigrao je jednu sezonu za omladince Frajburga, od ovog leta igra za B tim u četvrtom rangu, a ove sezone je na sedam mečeva postigao dva gola i zabeležio dve asistencije.

Pomenuti portal Blu njuz piše da Nemci planiraju da uskoro prekomanduju Mijajlovića u prvi tim i da mu pruže šansu u Bundesligi, ali da sve to prati i FS Srbije i da je u kontaktu sa levonogim vezistom.

Podsetimo, na debi za mladu reprezentaciju Švajcarske večeras čeka još jedan fudbaler koji ima srpski pasoš, Lilov bek Lun Srdanović. Međutim, njega Švajcarci ne pominju u pomenutom tekstu.

Srbija je svojevremeno “ukrala” Švajcarskoj Zdravka Kuzmanovića i Aleksandra Prijovića, a sada pokušava da produži niz...

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