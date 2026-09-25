Ćavijevo iznuđeno oružje za Srbiju je Džošua Zirkze

Poslednji nastup za Holanđane upisa je još novembra 2024, takođe u Ligi nacija, protiv Bosne i Hercegovine (1:1). Tada je odigrao 77 minuta, pitanje je da li će sada uopšte dobiti prostor da pokaže da nije zaboravio da igra fudbal.

Zirkze je, naime, ove sezone u Premijer ligi odigrao samo 20 minuta raspoređena na dve utakmice, protiv Mančester Sitija i Fulama. Odigrao je još 26 u Ligi šampiona protiv Sabaha.

Ćaviju je to ipak bilo dovoljno da mu pruži drugu šansu, ispred Memfisa Depaja i Vouta Veghorsta, koji su igrali na Mundijalu, ali su sada precrtani. Opcija je bio i Zijan Fleming, koji je ove jeseni igrajući za Barnli i Ipsvič, koji ga je kupio za 19.800.000 evra, postigao četiri gola u Engleskoj, još 12 u prošloj sezoni, ali za to nije nagrađen.

Holandija protiv Srbije igra u nedelju, u Beogradu, od 18 sati. Zatim u četvrtak ide na noge Grčkoj, a u naredne nedelje dočekuje Srbiju u Ajndhovenu.