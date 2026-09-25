Ćavijevo iznuđeno oružje za Srbiju je Džošua Zirkze
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 12:42
Dobio je poziv umesto Brajana Brobija
Brajan Brobi je postigao het-trik u porazu od Mančester Sitija, proglašen je za igrača kola u Premijer ligi i onda se povredio već u prvom poluvremenu utakmice protiv Nemačke. I zato je novi selektor Holandije Ćavi morao da reaguje i da umesto startne “devetke“ u tim pozove 25-godišnjeg Džošuu Zirkea.
Napadač Mančester junajteda nije novo lice u reprezentaciji Lala, odigrao je on već šest utakmica za državni tim, ali kako je gubio značaj na Old Trafordu tako su ga zaboravljali i u otadžbini.
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Poslednji nastup za Holanđane upisa je još novembra 2024, takođe u Ligi nacija, protiv Bosne i Hercegovine (1:1). Tada je odigrao 77 minuta, pitanje je da li će sada uopšte dobiti prostor da pokaže da nije zaboravio da igra fudbal.
Zirkze je, naime, ove sezone u Premijer ligi odigrao samo 20 minuta raspoređena na dve utakmice, protiv Mančester Sitija i Fulama. Odigrao je još 26 u Ligi šampiona protiv Sabaha.
Ćaviju je to ipak bilo dovoljno da mu pruži drugu šansu, ispred Memfisa Depaja i Vouta Veghorsta, koji su igrali na Mundijalu, ali su sada precrtani. Opcija je bio i Zijan Fleming, koji je ove jeseni igrajući za Barnli i Ipsvič, koji ga je kupio za 19.800.000 evra, postigao četiri gola u Engleskoj, još 12 u prošloj sezoni, ali za to nije nagrađen.
Holandija protiv Srbije igra u nedelju, u Beogradu, od 18 sati. Zatim u četvrtak ide na noge Grčkoj, a u naredne nedelje dočekuje Srbiju u Ajndhovenu.