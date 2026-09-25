Soboslaj bez skromnosti: Dvanaest bodova iz četiri meča, jedino tako ću biti zadovoljan

Doduše, Mađari će na ovom meču biti slabiji za dva veoma bitna igrača, Barnabaša Vargu i Rolanda Šalaja, tako da će Soboslaj imati zadatak da predvodi tim.

"Pošto pričamo o dva startera, jasno je da će ih biti teško zameniti. Šalaj je ovde i duže od mene, mada su i on i Varga jednako važni za našu igru. Biće teško naći zamenu, ali ovo je prilika za sve da pokažu koliko mogu da urade za reprezentaciju Mađarske", kaže fudbaler Liverpula.

20.45: (2,30) Mađarska (3,35) Ukrajina (3,20)

Kapiten Mađara ima i jasnu računicu kada je u pitanju Liga nacija. Iz četiri meča u septembru i oktobru sa Ukrajinom (dva puta), Severnom Irskom i Gruzijom cilja maksimalnih 12 bodova.

"Reći ću nešto što će ponovo izazvati polemike, biću zadovoljan samo sa 12 bodova. Mislim da imamo kvalitet, na nama je samo da ispoljimo želju i sreća će biti na našoj strani. Rekao sam mnogo toga, ali ne bih da potcenjujem sebe, takođe verujem u svoje saigrače", dodao je Soboslaj.

Dakle, Mađari će u dve i po nedelje odigrati četiri meča, raspored je gust, ali ovo je prilika da se osvoji veliki broj poena.

"Neće biti lako čak ni nama koji smo navikli na ovaj ritam. Svi moraju da obrate pažnju, moramo da budemo spremni za svaki meč. Nemamo izbora. Ja uvek dajem sto odsto na terenu, ponekad uspem, ponekad ne, ali nećete me videti da se ne zalažem maksimalno", zaključio je kapiten Mađarske.

18.00: (1,85) Gruzija (3,55) Severna Irska (4,50)

Selektor Marko Rosi ima najteži zadatak kako da zameni Vargu i Šalaja.

"Ako ostanete bez važnih igrača, teško je zameniti ih, kvalitet je kvalitet. Ne možemo da pozovemo dva igrača istog kvaliteta za svaku poziciju, kao što može na primer Jirgen Klop sa Nemcima. Izostanak nekih igrača je šansa za druge, sve zavisi kako reagujemo na to. Situacija je teška, ali oni mogu da izvuku motivaciju iz toga. Svi se zalažu maksimalno, ponašanjem im je besprekorno. Nemam pritužbe ni na koga, svi će u četiri meča imati priliku", poručio je Rosi.

Njegov kolega sa klupe Ukrajine, Italijan Andrea Maldera, ima jasan cilj u narednom periodu.

"Rezultat nam je veoma važan. Liga nacija može da nam da prednost u grupnoj fazi. Istovremeno, rezultati ne smeju da nam budu jedini cilj, mnogi faktori utiču na njih. Naš glavni zadatak je da oformimo snažnu grupu igrača i uspostavimo taktički i tehnički identitet. Ako postavimo osnovu, biće nam lakše da se razvijamo dalje", kaže Maldera.

Krilo Ukrajine, Andrij Jermolenko, drugi je u istoriji nacionalnog tima po broju nastupa (126). On kaže da posle dugog niza godina igranja za reprezentaciju ima zadatak da pomaže mlađim kolegama.

"Uvek mi je kao da sam u timu prvi put, jer se ekipa stalno menja. Naravno da imam iskustva, svestan sam uloge da pomažem mladim igračima i da istovremeno dam sve na terenu. Mađari imaju izuzetan tim, vrlo su agresivni, posebno kod kuće. Verujem da smo se dobro spremili. Kao i u svakim kvalifikacijama, radi se o pobeđivanju. Moramo da se koncentrišemo na prve četiri utakmice. Ovaj prvi test je težak za nas, ali mislim da smo spremni za ceo ciklus", zaključio je Jarmolenko.

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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO

Petak

GRUPA 2

18.00: (1,85) Gruzija (3,55) Severna Irska (4,50)

20.45: (2,30) Mađarska (3,35) Ukrajina (3,20)

GRUPA 4

20.45: (1,67) Poljska (4,00) BiH (5,25)

20.45: (1,45) Švedska (4,85) Rumunija (6,60)

Subota

GRUPA 1

15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)

20.45: (7,75) Severna Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)

*** kvote su podložne promenama

Četvrtak

GRUPA 3

Austrija - Izrael 3:1 (1:0)

/Šmid 43p, Mvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/

Tzv. Kosovo - Irska 1:0 (0:0)

/Murići 83/