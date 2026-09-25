Topić limitiran na trening kampu: Situacija komplikovana, propustio je previše vremena

Međutim, Sem Presti, predsednik košarkaških operacija Tandera, govorio je pred medijima uoči početka trening kampa, a jedna od tema bio je upravo Topić koji biti limitiran tokom priprema.

"Imao je težak put. Nema drugog načina da se na to gleda. Neverovatno je kako se nosio sa svim tim stvarima u svojim godinama".

Dinamika povratka nije jednostavna...

"Situacija jeste komplikovana, kada je došao nije mogao da igra godinu dana zbog povrede kolena i to smo znali kada smo ga draftovali. Onda je imao celu situaciju sa rakom testisa, a ovo leta je propustio Letnju ligu zbog povrede leđa".

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Zbog svega toga na pripremama neće raditi punom parom.

"Biće limitiran tokom trening kampa. Propustio je previše vremena i program oporavka i povratka na teren je mnogo teži za njega. Nije reč samo o jednoj povredi, već o vremenu provedenom van parketa bez košarke, maltene dve godine nije igrao. Zato je teško napraviti tačan plan povratka, ali sigurno će biti limitaran na kampu jer se ne bavimo samo njegovom poslednjom povredom, već o svemu što ga je zadesilo pre toga".

U Topićeve kvalitete se naravno ne sumnja.

"Top je sjajan momak, izgleda odlično i veoma sam uzbuđen da vidim šta može da uradi kada se vrati na teren", zaključio je Presti.

Izdanak mlađih kategorija Crvene zvezde i najkorisniji igrač FIBA Evropskog prvenstva za igrače do 18 godina 2023. zabeležio je 19 nastupa za Tandere prošle sezone. Međutim, njegovom povratku na teren pristupaće se uz izuzetno strpljenje.

Nakon dana za medije u ponedeljak, Tanderi će odigrati pet pripremnih utakmica tokom narednih nekoliko nedelja. Regularnu sezonu zvanično otvaraju 20. oktobra protiv San Antonio Sparsa u reprizi finala Zapadne konferencije iz prošle sezone.