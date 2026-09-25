Probuđeni Isak snaga Šveđana

Selektor Poter je rekao da će u narednom ciklusu mečeva u Ligi nacija pažljivo određivati minutažu ne samo za Isaka, već i sve ostale igrače koji su opterećeni u svojim klubovima.

"To rotiranje ne odnosi se samo na mene, već ćemo morati verovatno da ga primenimo na ceo tim. Ako igrate četiri meča od 90 minuta u kratkom periodu, možda ne možete da prikažete najbolju igru. Ipak, osećam se dobro i to ne bi trebalo da bude problem", kaže Isak.

20.45: (1,45) Švedska (4,85) Rumunija (6,60)

Napadač Liverpula je prošle sezone po dolasku na Enfild iz Njukasla imao tešku povredu koja mu je obeležila godinu. Kaže da je iz svega mnogo naučio.

"Moj fokus je na tome da imam dobru sezonu. Ne radi se o iskupljivanju za prethodnu, već da imate uobičajene ambicije kao igrač da odigrate dobro. Imao sam dobar start, ali još je veoma rano i ne bih da pričam previše na tu temu. Slažem se i sa trenerom Iraolom da bi trebalo da budem više uključen u meč i doprinosim više. Nema ništa neobično u tome", dodao je Isak.

Što se tiče Potera, on je na neki način stavio do znanja da Isak svakako neće igrati sva četiri meča u septembru i oktobru po 90 minuta.

"Ne radi se samo o rotiranju zbog pukog rotiranja, naša želja je da pobeđujemo i da igramo sa najjačim timom na svakoj utakmici. Aleks je odigrao mnogo mečeva do sada, na dobrom je mestu i znam da želi da počinje utakmice, ali moramo da vidimo u kakvom je stanju svako, kako reaguju i oporavljaju se. Može li Isak da počne baš svaki meč? Potencijalno da, ali nema šanse da će imati svu minutažu", odlučan je selektor Švedske.

20.45: (1,67) Poljska (4,00) BiH (5,25)

On je takođe odbacio pojedine tvrdnje da je dobio instrukcije iz Liverpula da obrati pažnju na Isakovu minutažu.

Inače, Šveđani će takođe biti lišeni pomoći povređenih Gustafa Lager Bjelkea i Isaka Hiena, kao i golmana Jakoba Videla Zeterstroma.

Što se tiče Rumuna, selektor Georgi Hadži biće lišen usluga napadača Denisa Draguša i Florinela Komana. Jasno je da će Rumuni pre svega pokušati da sačuvaju svoju mrežu, jer se očekuje totalna ofanziva domaćina.

"Švedska je tim koji postiže mnogo golova, vidim da su na poslednjih deset mečeva dali čak 18, ali isto tako i primaju mnogo. Nadam se da ćemo se pre svega dobro braniti. Imaju dobre napadače, nama nedostaju dvojica, ali nisam tu da pričam o onima koji ne mogu da igraju", rekao je 61-godišnji stručnjak.

On je čak delimično otkrio karte rekavši da će meč sigurno početi Luis Munteanu.

"Već tri dana imam u glavi startnu postavu, trenirali smo tako. Ne spremam nikakva iznenađenja. Jedan tim igra u Švedskoj, nešto drugačiji posle toga sa BiH, pred nama je četiri utakmice i svi će imati šansu, zato sam i pozvao 32 igrača. Luis Munteanu će biti starter, nije važno ko igra, bitno je da oni koji izađu odigraju dobro. Imamo homogen tim, trudiću se da se držimo formacije koju smo imali na mečevima u junu sa Gruzijom i Velsom, ali i da uključimo Radua, Racijua, Mana i Bančua", dodao je Hadži.

Rumuni 28. septembra igraju sa BiH, potom 2. oktobra sa Poljskom i ponovo sa Šveđanima 5. oktobra.

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LIGA NACIJA, B DIVIZIJA - 1. KOLO

Petak

GRUPA 2

18.00: (1,85) Gruzija (3,55) Severna Irska (4,50)

20.45: (2,30) Mađarska (3,35) Ukrajina (3,20)

GRUPA 4

20.45: (1,67) Poljska (4,00) BiH (5,25)

20.45: (1,45) Švedska (4,85) Rumunija (6,60)

Subota

GRUPA 1

15.00: (2,50) Slovenija (3,15) Škotska (2,75)

20.45: (7,75) Severna Makedonija (4,40) Švajcarska (1,38)

*** kvote su podložne promenama

Četvrtak

GRUPA 3

Austrija - Izrael 3:1 (1:0)

/Šmid 43p, Mvene 90, Kalajdžić 90+3 - Abu Farki 55/

Tzv. Kosovo - Irska 1:0 (0:0)

/Murići 83/