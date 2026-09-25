Petorica Grka vrede kao ceo srpski fudbal

Grčka je u ovom trenutku makar za klasu iznad Srbije jer ima daleko bolje igrače. To ne opisuje konačan rezultat koliko dešavanja tokom 90 i kusur minuta na Marakani, gde su Grci u većem delu držali Srbiju pod pritiskom. Imali su 26 šuteva naspram devet srpskih. Imali su 525 tačnih dodavanja naspram 323 domaćeg tima. U šesnaestercu Srbije su imali 44 kontakta sa loptom, dok je na suprotnoj strani terena ta brojka bila 19. Grci su na kraju uz malo sreće zasluženo uzeli ono po šta su došli.

Moglo je da se desi da Srbija pobedi, moglo je da bude i nerešeno, ali je na kraju došao realan ishod. Grčka je pobedila Srbiju u Beogradu i to za ljude koji prate fudbal ne bi trebalo da bude iznenađenje.

Individualni kvalitet su pretočili u bolju igru i rezultat. Za reprezentaciju koja je ne tako davno protiv skromne Albanije na svom terenu prokockala šanse za plasman na Mundijal, poraz od drastično jače Grčke ne bi trebalo da bude šok, senzacija, ni neprijatno iznenađenje. Nisu ni Grci igrali Mundijal, ali su reprezentacija koja raste kao iz vode sa plejadom igrača koji su protagonisti u ozbiljnom fudbalu. Prošlog leta, petorica grčkih fudbalera su na fudbalskoj pijaci koštala više nego svi srpski fudbaleri na svetu koji su promenili klubove. Hristos Colis je prešao iz Briža u Arsenal za 40.000.000 evra. Još talentovaniji Kostas Karecas je prešao iz Genka u Borusiju Dortmund za 30.000.000 evra plus 2.000.000 kroz bonuse i 10 odsto od naredne prodaje. Na Vestfalen je stigao još talentovaniji Janis Konstantelijas iz PAOK-a za 26.000.000 evra plus 6.000.000 kroz bonuse plus 15 odsto od naredne prodaje. Golman Konstantinos Colakis je iz Olimpijakosa prešao u redove premijerligaša Hal Sitija za nešto više od 23.000.000 evra (tačno 20.000.000 funti), dok je njegov imenjak Konstantinos Kulijerakis napravio transfer iz Volfzburga u Romu za 16.500.000 evra fiksno plus bonuse od 1.500.000.

Računajući samo fiksne vrednosti pomenutih transfera, petorica grčkih fudbalera su zajedno koštala preko 135.000.000 evra. Trojica od njih su sinoć igrali na Marakani u startnoj postavi. Igrao bi i Konstantelijas da nije doživeo tešku povredu u Dortmundu, dok se Kulijerakis još traži u Romi, nema minutažu kod Gasperinija, pa nije dobio ni poverenje selektora Ivana Jovanovića sinoć. Ali, zakon tržišta je letos bio vrlo jasan sa porukom da su Grci cenjena i tražena roba na fudbalskoj pijaci među najjačim klubovima Engleske, Nemačke, Italije… Svi srpski fudbaleri na svetu koji su prošlog leta napravili transfere zajedno su vredeli nešto više od 127.000.000 evra. I tu skoro petina sume otpada na Aleksandra Stankovića koji je sinoćnji meč presedeo na klupi, a njegov transfer ne spada u red onih poput gore nabrojanih grčkih fudbalera. Inter ga je vratio iz Briža za 23.000.000 evra kako ga ne bi izgubio u perspektivi i računao je na njega makar kao na finansijsku dobit, ako već Kristijan Kivu nema ozbiljnije planove sa njim u timu Nerazura. Brentford je za mladog vezistu nudio 40.000.000 evra, ali on želi da se nametne u Interu. Stankovićev transfer je bio jedini iz grupe atraktivnih među srpskim fudbalerima. Sve posle toga na listi najskupljih je prilično poražavajuće i korak unazad u karijerama srpskih igrača. Čak 15.000.000 evra otpada na obavezan otkup pozajmice zaboravljenog Jan Karla Simića koji i ne igra neku bitnu ulogu u saudijskom Al Itihadu. Još 6.000.000 evra je otišlo na deo otkupa još jedne pozajmice. U pitanju je prelazak Vanje Milinković Savića pretprošlog leta u Napoli. To su tri posledična transfera uslovljena ranijim dogovorima.