Džonsu zafalilo goriva, ostalima ideje: Zašto je Zvezdin napad stao protiv Žalgirisa?

Sa Vajler-Bebom kao direktnom izmenom (njih dvojica su i bukvalno podelila minute na poziciji pleja 21:16 - 18:44 u korist Nemca), Zvezda je dobila više na defanzivnom kraju, ali poprilično izgubila na ofanzivnom. Nemački reprezentativac je već prve večeri u crveno-belom pokazao zašto je jedan od najboljih odbrambenih igrača u Evroligi, a Vilijams-Gos i Maodo Lo će se u potpunosti složiti sa ovim rečima jer sinoć često nisu pored Nika uspevali da vide koš ili postave željeni napad.

No, ono što se nije svidelo velikom delu Zvezdine publike jeste ono što je Vajler-Beb sinoć pružio u napadu kao organizator igre, i pored tri uspešna dodavanja iz kojih su došli poeni. U tim minutima na terenu Zvezda je na polovini Žalgirisa izgledala tromo, bezidejno, sporo. Napadi nisu imali puno smisla, a lopta je često bila daleko od koša. Uz to, ni sam Vajler-Beb nije mogao ništa da ubaci (0/3 za dva i 0/1 za tri poena), a "prodao" je rivalu i četiri lopte, neke u momentima kada je Zvezda, kao retko kad sinoć, imala dobre momente.

Mora bolje: Nik Vajler-Beb i Džered Batler (©KK Crvena zvezda)

Slično se može reći i za Tajsona Kartera, koji i dalje igra po principu toplo-hladno. Odbrana je sasvim pristojna, na momente i vrlo dobra, ali isto kao i sa Vajler-Bebom sinoć – u napadu je falilo ideje, kreacije, falilo je i pameti u smislu boljeg čitanja situacija na terenu i prilika koje su se "otvarale", te je meč završio sa tek jednom ubačenom trojkom.

Sa druge strane, iz ugla prikazanog u pripremnim utakmicama, ali ne i iz ugla opravdano velikih očekivanja, solidnu utakmicu imao je Džered Batler. Iako je s pravom označen kao najveći problem Crvene zvezde na ulasku u sezonu, pronašao je kakav-takav ritam u napadu i svoje šuteve izvan linije za tri poena (pogodio tri od sedam) i dao neku vrstu naznake da je izlaz iz krize na vidiku. Da bi to bilo tako, moraće da bude bolji u organizatorskom smislu. Iako je i sam "izgubljen" između pozicija 1 i 2, Batler evidentno ima osećaj za dodavanje, ima dobar pregled igre (tri asistencije sinoć), ali mu i dalje fali bolje donošenje odluka kada je izložen pojačanom pritisku protivničkih bekova, kao i bolje i brže čitanje igre, a posebno mu fali osećaj kada treba da "pusti pas", odnosno da se oslobodi lopte.