Džonsu zafalilo goriva, ostalima ideje: Zašto je Zvezdin napad stao protiv Žalgirisa?
Vreme čitanja: 4min | pet. 25.09.26. | 12:19
Dok je odbrana pokazala zube, premijera u Beogradu otkrila je da Zvezdinoj bekovskoj liniji tek predstoji traženje hemije i prave podele uloga pod evroligaškom tenzijom
Nije počelo dobro, nije počelo onako kako je baš bilo potrebno Crvenoj zvezdi. Poraz u Beogradu od Žalgirisa (77:83) na startu sezone u Evroligi pokazao je da pored evidentnih problema u reketu (izdanje Motlija je posebna priča) ekipa Ibona Navara još uvek nema ni potrebni balans na spoljnim pozicijama.
Kris Džons je utakmicu otvorio na idealan način, postigavši prvih osam poena za svoj tim i generalno je izgledao dobro na oba kraja terena celo veče. U napadu je bio vrlo agresivan, a pored dobrog skorerskog učinka od 15 poena (5/6 za dva i 1/2 za tri) imao je veliku ulogu u razigravanju ostatka tima, podelivši osam asistencija od kojih su neke bile vrlo inteligentne, vizionarske, pa čak i atraktivne. Međutim, kada je on ostajao bez goriva, na terenu su se dešavale drugačije stvari.
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Sa Vajler-Bebom kao direktnom izmenom (njih dvojica su i bukvalno podelila minute na poziciji pleja 21:16 - 18:44 u korist Nemca), Zvezda je dobila više na defanzivnom kraju, ali poprilično izgubila na ofanzivnom. Nemački reprezentativac je već prve večeri u crveno-belom pokazao zašto je jedan od najboljih odbrambenih igrača u Evroligi, a Vilijams-Gos i Maodo Lo će se u potpunosti složiti sa ovim rečima jer sinoć često nisu pored Nika uspevali da vide koš ili postave željeni napad.
No, ono što se nije svidelo velikom delu Zvezdine publike jeste ono što je Vajler-Beb sinoć pružio u napadu kao organizator igre, i pored tri uspešna dodavanja iz kojih su došli poeni. U tim minutima na terenu Zvezda je na polovini Žalgirisa izgledala tromo, bezidejno, sporo. Napadi nisu imali puno smisla, a lopta je često bila daleko od koša. Uz to, ni sam Vajler-Beb nije mogao ništa da ubaci (0/3 za dva i 0/1 za tri poena), a "prodao" je rivalu i četiri lopte, neke u momentima kada je Zvezda, kao retko kad sinoć, imala dobre momente.
Slično se može reći i za Tajsona Kartera, koji i dalje igra po principu toplo-hladno. Odbrana je sasvim pristojna, na momente i vrlo dobra, ali isto kao i sa Vajler-Bebom sinoć – u napadu je falilo ideje, kreacije, falilo je i pameti u smislu boljeg čitanja situacija na terenu i prilika koje su se "otvarale", te je meč završio sa tek jednom ubačenom trojkom.
Sa druge strane, iz ugla prikazanog u pripremnim utakmicama, ali ne i iz ugla opravdano velikih očekivanja, solidnu utakmicu imao je Džered Batler. Iako je s pravom označen kao najveći problem Crvene zvezde na ulasku u sezonu, pronašao je kakav-takav ritam u napadu i svoje šuteve izvan linije za tri poena (pogodio tri od sedam) i dao neku vrstu naznake da je izlaz iz krize na vidiku. Da bi to bilo tako, moraće da bude bolji u organizatorskom smislu. Iako je i sam "izgubljen" između pozicija 1 i 2, Batler evidentno ima osećaj za dodavanje, ima dobar pregled igre (tri asistencije sinoć), ali mu i dalje fali bolje donošenje odluka kada je izložen pojačanom pritisku protivničkih bekova, kao i bolje i brže čitanje igre, a posebno mu fali osećaj kada treba da "pusti pas", odnosno da se oslobodi lopte.
I sada, kada smo ovako razložili na proste delove primarnu rotaciju na pozicijama 1 i 2 (Stefan Miljenović je sinoć dobio tek 20 sekundi u igri i logično je izuzet iz te vrste analize), dolazimo do zaključka i trenutnog izazova pred kojim je trener Navaro (nećemo to nazivati problemom jer je tek početak sezone), a to je nedostatak balansa u ovoj konstelaciji snaga u bekovskoj liniji. Tu je i pitanje kombinatorike, odnosno pronalaženja idealnih parova i toga ko sa kim bolje može da egzistira na terenu. Trenutni utisak je da Batleru više prija igra u paru sa Vajler-Bebom nego sa Džonsom, koji voli da ima loptu u svojim rukama. Zato smo češće viđali Kartera u paru sa Džonsom, mada ni to često nije delovalo kao idealno rešenje. Naravno, ovde pričamo o spajanjima u uslovima kada su svi zdravi i dostupni, a to neće uvek biti slučaj u toku duge i naporne sezone, pa je pred španskim stručnjakom i posao da – pored drugih stvari koje treba da se poprave (odbrana od pik-en-rola je apsolutni prioritet na toj listi) - pronađe način da i kada mora da "miksuje" bekove suprotno od ovih sinoć uočenih prirodnih parova, to ne bude na štetu tima.
No, sezona je tek počela i jedan, ma koliko bolan poraz, ne mora ništa da znači. Što kažu lekari, karton je otvoren i pratićemo dalji razvoj događaja...