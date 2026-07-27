Bakola oduševljen Nemanjom Matićem: On je nestvarna igračina, nikad ne gubi loptu

Talentovani vezista ne krije da ima veliko samopouzdanje, ali svestan je da mora još mnogo toga da nauči. Sa svakim novim treningom sve je bolji, ali po sopstvenim rečima nije još uvek ni blizu nivoa koji demonstrira 37-godišnji Matić.

“Ne mogu da kažem da sam išta naučio od njega, ali Matić je neverovatan fudbaler. Nestvarno je kada ga gledate izbliza. Ne mogu da opišem rečima kako se osećam kad sam pored njega na terenu, on je za mene igrač nad igračima. Pogotovo na treninzima, on nikada ne gubi loptu. Meni se ponekad desi da je izgubim, ali on uvek ima visok fokus i nikada je ne gubi”, rekao je Bakola.

20.00: (1,67) Galatasaraj (3,80) Venecija (4,60)

Francuz je istakao da će biti zadovoljan ovom sezonom ako bude starter na 15 utakmica.

“Dok sam odrastao najviše sam se ugledao na Pola Pogbu. On je fantastičan fudbaler, sa tehnikom i driblingom. Dopada mi se, ali nisam mu ni blizu. Verujem da ću vremenom napredovati, jer kao klinac sam voleo da driblam, ali Pogba je najbolji. Od aktivnih igrača možda bih rekao da sam najsličniji Arsenalovom Ezeu.Vidim neke sličnosti sa njim”, kazao je Bakola.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁