Novi propisi u Mozzart Bet Superligi: Ubrzavanje igre i odbrojavanja, LED ekrani i štampana imena

Od ove sezone svi timovi na leđima moraju da imaju odštampana imena igrača, na terenu dva vozila hitne pomoći (jedna za aktere utakmice, druge za publiku), takođe menadžera utakmice (po uzoru na Uefinu funkciju „venju direktor“) i tu nije bilo problema.

U drugom kolu takmičenja LED ekrana ipak nije bilo na utakmicama Radnički Niš – Čukarički na Čairu, te IMT – Zemun u Loznici. I sada kada nema LED ekrana u Loznici ili Nišu (tamo je inače standardan problem sa strujom, ali ga je OFK Beograd Mozzart Bet rešio recimo agregatom), oni koji su ispoštovali pravila pitaju se da li su propisi isti za sve?

Zato jeste bilo zabune oko nekih propisa koji su na snazi već više godina. Recimo, onog o bonus igračima. Podsetimo, propisi kažu da svaki klub od prvog do 90. minuta mora da na terenu ima dvojicu igrača U21 uzrasta, i na terenima Mozzart Bet Superlige, i Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Ali, šta se dešava kada jedan bonus dobije crveni karton kao što se desilo Zemunu u Loznici, kada je Novak Petrušić isključen. Zemunci su ga menjali drugim bonusom.

Odmah da razjasnimo, propozicije su jasne: kada jedan „bonus“ dobije crveni karton klubovi ne moraju da ih imaju dvojicu na terenu. Jer tada ni klub nema 11 igrača, već 10. Dakle, u tom slučaju sme da se ostane sa jednim „bonusom“.

Od ovog leta, neke novine u Mozzart Bet Superligi, a koje se tiču samih izmena u Pravilima fudbalske igre, prihvaćene su na nivou cele Evrope, a mogli ste da ih premijerno vidite tokom Mundijala. Uglavnom usvojenih da bi se igra ubrzala.

Najbolji primer o promenama pravila videli smo u sudaru Mačve i Partizana, kada su Šapčani primili gol dok su bili sa devetoricom na terenu. Jedan je bio van zbog crvenog kartona, drugi jer nije na vreme izašao iz igre prilikom izmene igrača. Ovde je objašnjenje sledeće: Svaki igrač koji izlazi iz igre (izlazi najkraćim putem, ako uslov bezbednosti dozvoljava), prilikom izmene ima deset sekundi da napusti teren. Ako se ne to ne desi, on izlazi, ali igrač koji ga menja ne sme da uđe u narednih minimum 60 sekundi, pa i kad taj period prođe onda čeka prvi prekid. Kada izlazi više igrača, tih 10 sekundi se računa od trenutka kada četvrti sudija pokaže poslednju izmenu na malom semaforu.

Za ubuduće, klubovi bi trebalo da znaju i sledeća pravila... Kod izvođenja auta, igrač od trenutka uzimanja lopte, ima pet sekundi da je vrati u igru, a sudija će mu odbrojavati vreme. Ako proceni da izbegava da uzme loptu, odbrojavanje će početi i ranije. A, ako igrač zakasni, aut će biti dodeljen protivničkoj ekipi.

Kod izvođenje lopte posle gol-auta, sa peterca, takođe je uvedeno pravilo pet sekundi odbrojavanja. Ako se zakasni dodeljuje se korner za protvnika.

Na kraju, ako se igraču ukazuje pomoć zbog prekršaja koji nije sankcionisan barem žutim kartonom za prekršioca, moraće, nakon pružene pomoći, da sačeka minut da bi se tokom prvog prekida vratio na teren. Ako je fudbaler koji je napravio prekršaj sankcionisam kartonom, onda igrač odmah ostaje na terenu.