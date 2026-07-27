Špic mora da bude Argentinac! Roma u cugu plaća 35.000.000, može da bude skuplji od Batistute

Dobro se zna koga u Romi baš vole i ko se u njenom dresu snalazi. Argentinci su kroz istoriju uspevali na Olimpiku, neki su bili miljenici publike i kucnuo je čas za novog – došlo je vreme Santjaga Kastra.

Paulo Dibala je pre dve sedmice produžio ugovor, ostaće do 2027. godine i pristao je na manju platu. Spustio je zasteve i spustio se sa 8.000.000 evra neto na oko 3.000.000. Tu je i Matijas Soule, a ne tako davno su u rimskom klubu gromoglasnim aplauzima znali da nagrade Leandra Paredesa kada je stizao da pokrpi nemoguće i bacao se u reklame. Bili su i Havijer Pastore, Dijego Peroti, Gabrijel Hajnce, Fernando Gago, Nikolas Burdiso, a da ne pričamo o početku ovog veka i Leandru Kufreu, Valteru Samuelu, Gabrijelu Batistuti…