Špic mora da bude Argentinac! Roma u cugu plaća 35.000.000, može da bude skuplji od Batistute
Vreme čitanja: 3min | pon. 27.07.26. | 13:01
Bolonja zadržala 10 odsto od narednog transfera Santjaga Kastra, potencijalno joj se smeši još 2.000.000 evra
Dobro se zna koga u Romi baš vole i ko se u njenom dresu snalazi. Argentinci su kroz istoriju uspevali na Olimpiku, neki su bili miljenici publike i kucnuo je čas za novog – došlo je vreme Santjaga Kastra.
Paulo Dibala je pre dve sedmice produžio ugovor, ostaće do 2027. godine i pristao je na manju platu. Spustio je zasteve i spustio se sa 8.000.000 evra neto na oko 3.000.000. Tu je i Matijas Soule, a ne tako davno su u rimskom klubu gromoglasnim aplauzima znali da nagrade Leandra Paredesa kada je stizao da pokrpi nemoguće i bacao se u reklame. Bili su i Havijer Pastore, Dijego Peroti, Gabrijel Hajnce, Fernando Gago, Nikolas Burdiso, a da ne pričamo o početku ovog veka i Leandru Kufreu, Valteru Samuelu, Gabrijelu Batistuti…
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E možda bi, ipak, trebalo o ovom poslednjem. Moraće dobro da oznoji dres Santjago Kastro i da se nadaje golova da bi navijači Rome uopšte i pomislili da ga provuku kroz rečenicu sa Gabrijelom Batistutom, ali što se tiče visine transfera, već sada su na sličnom.
Roma je početkom trećeg milenijuma Fjorentini platila 36.150.000 evra za slobodu Gabrijela Batistute. I na taj način oborila je klupski rekord, dobrano ga je premašila (za više od 10.000.000 evra), pošto je prethodno najviše dala za Vinčenca Montelu – 25.820.000 evra. Druga su vremena bila, vrednost novca nije ista, ali Bolonjin napadač Santjago Kastro će Romu izaći bezmalo koliko i transfer Batigola.
Što se nje tiče, špic mora da bude Argentinac. Đan Pjero Gasperini veruje u Santjaga Kastra i zato će Roma u cugu Bolonji uplatiti 35.000.000 evra. Nije to sve, klubu sa stadiona Renato Dal‘Ara potencijalno se smeši još 2.000.000 evropskih novčanica kroz bonuse, a zadržao je i 10 odsto od narednog transfera argentinskog napadača koji, kao i mnogi njegovi sunarodnici, poseduje italijanski pasoš.
Lekarski pregledi biće obavljeni narednih dana, a Santjago Kastro će na Olimpiku zarađivati 2.000.000 evra na godišnjem nivou. Po ukusu je Đan Pjera Gasperinija, jer voli napadače koji nisu statični. Izvlači se, traži loptu, zna da napadne prostor, ali i da bude dominantan u kaznenom prostoru. Prethodne sezone dao je 11 i namestio četiri pogotka. Možda bi iz njega trener Rome mogao da izvuče koliko je i iz Matea Retegija u Atalanti…
Osećaće pritisak Santjago Kastro u Večnom gradu, a razlog je taj što je među najvećim ulaznim transferima u istoriji kluba. Ispuni li bonuse, neće postati rekordan, ali će biti skuplji od Gabrijela Batistute. Za Tamija Ejbrahama je izdvojen 41.000.000, za Artjoma Dovbika nešto više – 41.100.000 (ide na pozajmicu upravo u Bolonju, ali ove dve operacije nisu povezane, mada jedna jeste doprinela drugoj), dok je Patrik Šik plaćen 42.000.000 evra.
Početkom leta Roma je na račun Aston Vile uplatila 25.000.000 evra za Donjela Malena i on će biti prvi izbor Đan Pjera Gasperinija u napadu za novu sezonu, ali starom liscu nije strano da zaigra sa dvojicom napred. Mogu da se nadopunjuju Holanđanin i Santjago Kastro, i sasvim moguće da će pokušati da napravi tandem kakav je u Atalanti imao u Duvanu Zapati i Luisu Murijelu.