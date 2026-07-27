PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Kec na CSKA Sofiju je realno dobar izbor
Vreme čitanja: 1min | pon. 27.07.26. | 12:24
Pročitajte nekoliko predloga za 27. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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"Deca trolova" su primila gol posle 30 minuta igre sa Man;ester junajtedom, a rezultat se nije menjao sve do 56. minuta. Međutim, brana je popustila pred "Crvenim đavolima" nakon što je Džošua Zirkze postigao gol, a ekipa Majkla Kerika je dodala još tri pogotka na putu do pobede od 5:0. Iz te faze prijateljske utakmice izvačimo konstataciju da je Rozenborg ipak nešto jača karika od Fredrikštada koji ima dva poraza u nizu, i ruku na srce samo bod manje od domaćina.
Konačan ishod
Haken ima damo dva boda više od AIK-a, ali ako na jedan tas stavimo to, a na drugi konstataciju o tri uzastopne pobede gostujućeg tima, dolazimo do zaključka da je tip na pobedu domaćina poprilično nezahvalan za toplu preporuku. Uostalom, na kup utakmici u martu AIK je savladao Haken sa 4:0, pa je bukvalno neodbranjiva teza o tipovanju na pobedu domaćina koji svakako da još uvek ima jako neugodna sećanja na pomenuti susret. Zato glasamo za odbijanje jedinice kao tipa koji preporučujemo.
Konačan ishod
Ludogorec je prošle sezone ostao bez titule, ali je ipak nekako uspeo da izbori Ligu koferencije. Ne može se reći da je zablistao u Evropi, pošto je kvalifikacioni meč sa Hapoelom iz Tel Aviva izgubio sa 2:0. Kako bilo, Dunav je svoje takmičenje u ovoj sezoni započeo porazom, tim ne deluje naročito sigurno ni kroz prizmu pripremnih mečeva, pa je odluka da predložimo dvojku kao poprilično siguran tip sasvim opravdana. Na koncu, kome je to malo, neka kombinuje makar sa 2+ igrom, jer tip 2&2+ u ovom momentu nosi kvotu 1,50. Na vama je da odaberete.
Konačan ishod
Oba tima imaju po remi iz prvog kola. CSKA je sa Slavijom odigrao bez golova, dok je je Botev sa Lokomotivom iz Sofije odigrao za konačnih 1:1. Što se tiče kvaliteta timova, apsolutno je sigurno da je CSKA uigraniji, iskusniji sastav, pa s tim u vezi ne treba dovoditi u pitanje terensku nadmoć kvalifikanta za Ligu Evrope. Igraćemo na keca, i tu nećemo mnogo polemisati, jer i tradicija para upućuje upravo na takav ishod meča.
Konačan ishod
Borili su se Randers i Silkeborg do poslednje kapi znoja prošle godine da bi ostali u ligi i uspeli su. Prelazni rok je koliko toliko bolje odradio Randers, plus igra na domaćem terenu i zato je favorit na ovoj utakmici. Mi smo se odlučili da predložimo još jednu jedinicu. Deluije da je njen dolazak sasvim realan.
Konačan ishod
Ogre je katastrofalan ove godine i samouvereno drži poslednje mesto na tabeli letonske lige. Ne sija ni Grobina, ali je za očekivati da pred svojim navijačima upiše tri boda.međutim, ako u obzir uzmemo dva remija ovog para u ovoj kalendarskoj godini, moramo da zastanemo. Mislimo da je pametnije da upalimo crveno svetlo kecu na ovom meču, nego da koketiramo sa predlogom koji može da bude sasvim pogrešan.
Konačan ishod
Rapid je dobro otvorio takmičarsku godinu, a sada će na gostujuće, terenu probati da nastavi u istom ritmu. Botosani je solidna ekipa koja se prošle sezone držala na srediti tabele i to će verovatno biti slučaj i ove. Rapid je ipak kvalitetniji, i mada igra u svojstvu gosta, naša odluka je da ovom timu damo prednost, odnosno da odigramo uz njega dvojku u pokušaju. U svakom slučaju, takav ishod može dobro da se naplati, a ne bi sada mogli da kažemo da bi bio iznenađenje, čak ni na osnovu međusobne istorije para.
Konačan ishod
Redi je favorit protiv Friga zbog bolje pozicije na tabeli i odlične forme na domaćem terenu gde ima samo jedan poraz. Domaćin igra efikasnije i stabilnije ove sezone, dok gosti beleže promenljive rezultate u sredini tabele, pa prednost domaćeg terena čini pobedu Redija najrealnijim ishodom. Uostalom, domaći imaju samo dva boda manje od vodećeg tima na tabeli, pa kec u pokušaju deluje kao zaista sjajna ideja.
Konačan ishod