Kad nema para traži slobodne agente: Juventus hoće Stonsa, ali ne zna da li vredi 6.000.000 po sezoni

Ljudi iz Torina već su uspostavili kontakt sa Stonsom, koji bi svakako bio veliko pojačanje. Ali ima tu problema. Prvo, posle trofejnog mandata u Sitiju ne bi sigurno igrao za siću. E sad, Juve ima prostor u budžetu da plati 6.000.000 evra po sezoni, ali mora da pazi koliko će igrača da “časti” klupskim maksimumom.

Dilema je i da li se toliki ceh isplati za 32-godišnjeg igrača koji je u protekle dve sezone zbog raznih povreda sve skupa propustio više od 50 utakmica.

Ako u Torinu procene da je Stons previše rizična opcija mogli bi da se okrene Bolonjinom Džonu Lukumiju, ali on je značajno skuplja investicija, jer bi koštao oko 25.000.000 evra u startu. Pride, na njega se zaleteo Galatasaraj (jasno je da traže štopera), koji je navodno voljan da mu obezbedi platu od 5.000.000 evra po sezoni što je suma do koje Juve ne bi išao. Jedina prednost je što bi Galata prvo morao da proda Davinsona Sančeza (merka ga Komo) kako bi zaradio novac za kupovinu, a pritom oslobodio mesto za stranca.