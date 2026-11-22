Sjajna vest za Grobare: Derek Vilis najzad spreman da pomogne Partizan Mozzart Betu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 18:31
Amerikanac igra tek drugi meč za crno-bele
Košarkaši Partizana dočekuju Dubai uz sjajnu vest za navijače crno-belih: američki krilni centar Derek Vilis najzad je spreman za povratak na teren i naći će se u sastavu za predstojeći duel.
Vilis je doživeo peh na startu sezone, već na prvoj zvaničnoj utakmici protiv Olimpije iz Milana, kada je pokidao tetive skočnog zgloba. Posle dugog oporavka i pauze, okršaj sa ekipom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biće zvanično tek njegov drugi meč u crno-belom dresu.
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Ipak, stručni štab Partizana neće moći da računa na kompletan sastav. Duel protiv Dubaija propustiće Lamar Stivens, koji je doživeo teško istegnuće lista noge i predstoji mu period oporavka.
Zanimljivo je da će ovi rivali odmeriti snage dva puta u veoma kratkom roku. Odmah posle ovog susreta, Partizan već u sredu ponovo igra protiv Dubaija, ali ovog puta na gostujućem terenu u Emiratima, u okviru novog kola Evrolige.