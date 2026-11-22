Košarkaši Partizana dočekuju Dubai uz sjajnu vest za navijače crno-belih: američki krilni centar Derek Vilis najzad je spreman za povratak na teren i naći će se u sastavu za predstojeći duel.

Vilis je doživeo peh na startu sezone, već na prvoj zvaničnoj utakmici protiv Olimpije iz Milana, kada je pokidao tetive skočnog zgloba. Posle dugog oporavka i pauze, okršaj sa ekipom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biće zvanično tek njegov drugi meč u crno-belom dresu.