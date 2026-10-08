Balov: Verujem da možemo do finala Lige konferencije! Rijera tražio da osvojimo titulu bez poraza
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 17:00
"Bilo bi bolje kada bismo imali ozbiljnog rivala za titulu", kaže Bugarin
Pamtiće tek završenu reprezentativnu pauzu Kristijan Balov. Krilni fudbaler Crvene zvezde je pre dva dana protiv Luksemburga, u prvom startu za seniorsku selekciju Bugarske, upisao prvenac i time podigao samopouzdanje pred povratak klupskim obavezama.
Uoči povratka u Beograd, Balov je za sajt italijanskog transfer insajdera Đanluke Di Marcija govorio o ambicijama Crvene zvezde u nastavku sezone, otkrivši nekoliko interesantnih detalja.
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Na konstataciju novinara da je Crvena zvezda posle deset kola neporažena u prvenstvu, 20-godišnji Bugarin ističe da je plan ekipe da tako i ostane.
"Za sada nismo izgubili nijednu utakmicu u ligi i možemo tako da izguramo celu sezonu jer smo najjači tim u Srbiji. Mislim da to možemo, a to je ujedno i cilj koji nam je trener postavio: da ne izgubimo nijedan meč do kraja sezone. Moramo to da uradimo i možemo to da uradimo“, rekao je Balov za pomenuti sajt.
Osvrnuo se Bugarin i na konkurenciju u Mozzart Bet Super ligi.
"U Srbiji ima četiri ili pet dobrih timova, ali i Partizan, koji trenutno nije u najboljoj formi. I ne zaboravimo Železničar iz Pančeva, koji je najbolji među ostalim ekipama. Igraju dobar fudbal, to je tim koji zna kako se igra. Ali reći ću vam šta mislim: za mene bi bilo bolje kada bi postojala mogućnost da imamo zaista ozbiljnog rivala za titulu.“
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Partizan to ove godine definitivno nije, mada je večiti derbi pokazao da mogu da pariraju aktuelnom šampionu.
"Postigli su gol u prvom minutu, ali mi smo bolji tim. Igrali smo veoma dobro i imali četiri ili pet prilika, čak i situacije 'jedan na jedan' sa golmanom. Možda jesu rano poveli, ali mi smo bolji tim; postigli smo dva gola i pobedili ih.“
Crvena zvezda će naredne nedelje debitovati u Ligi konferencije, takmičenju u kojem po mišljenju Balova, srpski predstavnik može daleko da dogura.
"Želimo da odemo što dalje. Imamo kvalitet i mislim da možemo da stignemo do polufinala ili finala."
Za kraj je uporedio bugarski i srpski šampionat.
"Za mene, u ovom trenutku u Bugarskoj imamo četiri ili pet timova koji mogu da osvoje titulu. Ali i u Srbiji ima četiri ili pet timova. Rekao bih 50-50. Međutim, izabrao sam ovaj klub razmišljajući o budućnosti. Za mene je ovo sjajan tim; želeo sam da igram za kvalitetnu ekipu. Ovo je odskočna daska i odavde mogu da stignem do velikih klubova. U timu imamo Arnautovića i Krunića koji ti daju pregršt saveta, a za mene je to neprocenjivo. Marko je fantastična osoba, legenda, sjajan igrač i želim da mu se zahvalim na svemu. Sviđa mi se Beograd: moja devojka živi sa mnom i ovde se osećam zaista lepo i srećno", zaključio je Balov.