Balov: Verujem da možemo do finala Lige konferencije! Rijera tražio da osvojimo titulu bez poraza

Na konstataciju novinara da je Crvena zvezda posle deset kola neporažena u prvenstvu, 20-godišnji Bugarin ističe da je plan ekipe da tako i ostane.

"Za sada nismo izgubili nijednu utakmicu u ligi i možemo tako da izguramo celu sezonu jer smo najjači tim u Srbiji. Mislim da to možemo, a to je ujedno i cilj koji nam je trener postavio: da ne izgubimo nijedan meč do kraja sezone. Moramo to da uradimo i možemo to da uradimo“, rekao je Balov za pomenuti sajt.

Osvrnuo se Bugarin i na konkurenciju u Mozzart Bet Super ligi.

"U Srbiji ima četiri ili pet dobrih timova, ali i Partizan, koji trenutno nije u najboljoj formi. I ne zaboravimo Železničar iz Pančeva, koji je najbolji među ostalim ekipama. Igraju dobar fudbal, to je tim koji zna kako se igra. Ali reći ću vam šta mislim: za mene bi bilo bolje kada bi postojala mogućnost da imamo zaista ozbiljnog rivala za titulu.“

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Partizan to ove godine definitivno nije, mada je večiti derbi pokazao da mogu da pariraju aktuelnom šampionu.

"Postigli su gol u prvom minutu, ali mi smo bolji tim. Igrali smo veoma dobro i imali četiri ili pet prilika, čak i situacije 'jedan na jedan' sa golmanom. Možda jesu rano poveli, ali mi smo bolji tim; postigli smo dva gola i pobedili ih.“

Crvena zvezda će naredne nedelje debitovati u Ligi konferencije, takmičenju u kojem po mišljenju Balova, srpski predstavnik može daleko da dogura.

"Želimo da odemo što dalje. Imamo kvalitet i mislim da možemo da stignemo do polufinala ili finala."