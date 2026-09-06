Bam-bam Dijeng i Ivanićevo iskupljenje za Zvezdin preokret u 11 minuta (VIDEO)

Svaki put kada novi napadač stigne u veliki klub, zna se – nema mnogo strpljenja navijača, traže se golovi, odmah i po mogućstvu: u najvećim utakmicama. Kad je već tako, Bamba Dijeng se potrudio da simpatije navijača Crvene zvezde počne da kupuje – momentalno.

Jer već u prvom nastupu u crveno-belom dresu prvi gol doskorašnjeg napadača Lorijana. I to ni manje ni više nego u večitom derbiju sa Partizanom. U najboljem mogućem trenutku.