Bam-bam Dijeng i Ivanićevo iskupljenje za Zvezdin preokret u 11 minuta (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | ned. 06.09.26. | 19:39
Nije dugo potrajalo vođstvo crno-belih
Svaki put kada novi napadač stigne u veliki klub, zna se – nema mnogo strpljenja navijača, traže se golovi, odmah i po mogućstvu: u najvećim utakmicama. Kad je već tako, Bamba Dijeng se potrudio da simpatije navijača Crvene zvezde počne da kupuje – momentalno.
Jer već u prvom nastupu u crveno-belom dresu prvi gol doskorašnjeg napadača Lorijana. I to ni manje ni više nego u večitom derbiju sa Partizanom. U najboljem mogućem trenutku.
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Partizan je, naime, poveo već u prvom minutu, Vasilije Kostov i Mirko Ivanić nisu iskoristili prve prilike za izjednačenje, ali zato jeste 26-godišnji centatfor. Baš je Dijeng i poslao loptu na stranu do Ivanića, a on se iskupio za prethodno promašeni zicer fantastičnom loptu nazad na peterac.
Dvojica igrača crno-belih krenula su na Timija Maks Elšnika koji se fantastično ubacio iz drugog plana, pa je Dijeng imao sve vreme sveta da prvo primi loptu i onda matira Miloša Krunića.
Samo 11 minuta kasnije, na semaforu je već pisalo 2:1, pošto je Vukašin Đurđević zakasnio sa startom na Mateja Gaštarova, pa je na intervenciju iz VAR sobe glavni arbitar Nenad Minaković pokazao na belu tačku. Siguran izvođač bio je Ivanić, tek da više niko ne pomene taj promašeni zicer.
Čim je taj gol pao, a pao je u 27. minutu, svima onima koji su u Mozzart kladionicama tipovali da ćemo na večitom derbiju videti barem četiri ili čak pet golova – mogli smo odmah da čestitamo. Jer pošto su sva tri gola pala do 40. minuta Mozzart Relaks kampanja promovisala je u dobitne sve tikete na kojima ste igrali tipove 4+ i 5+.