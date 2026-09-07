NAJAVA DANA (ponedeljak, 7. septembar): Romantičari sa Traktoristima; igraju i Španci i Italijani
Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 08:11
Pogledajte kratku bet analizu najvažnijih mečeva u danu pred nama...
OFK BEOGRAD MOZZART BET – IMT (20.00)
(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)
Traktoristi su mnogo bolje započeli sezonu, nalaze se na trećem mestu, u prošlom kolu su se protiv Mladosti vratli na pobednički kolosek, dok su Romantičari jedini trijumf u poslednje četiri runde zabeležili protiv poslednjeplasiranog Zemuna, i to jedva 1:0. Kada ova dva tima igraju, golovi su zagarantovani, i to u obe mreže, a u prethodne dve sezone bilo je mečeva koji su završavani i rezultatima 3:3 i 4:3. Zbog radova na Karaburmi, igraće se u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.
Izabrane vesti
VOŽDOVAC – TSC (18.00)
(Fudbal, Mozzart Bet Prva liga)
Zmajevi ne znaju za pobedu nad Topolčanima u poslednjih devet međusobnih duela, mada su svi odigrani u elitnom rangu. Nakon očajnog starta sezone, Voždovac se konsolidovao i vezao dva trijumfa, dok je TSC izašao iz serije od tri uzastopna derbija, u kojoj je dva puta remizirao kod kuće i slavio u Kruševcu. Za ekipu Nenada Milijaša veliki motiv može da bude to što bi pobedom samostalno izbili na drugo mesto na tabeli.
HETAFE – SELTA VIGO (19.00)
(Fudbal, Španija 1)
Predstavnici Španije u Ligi konferencije, odnosno Ligi Evrope, loše su počeli sezonu na domaćoj sceni. Hetafe ima tri boda iz tri kola, Selta dva boda iz četiri meča. I jedni i drugi su dali samo po jedan gol, a i po tradiciji nema puno golova u njihovim duelima – prethodni, februara ove godine, okončan je rezultatom 0:0.
ELČE – REAL SOSIJEDAD (21.30)
(Fudbal, Španija 1)
Nakon dva vezana poraza na startu, tim iz San Sebastijana se konsolidovao i uzeo četiri boda u naredna dva kola. I Elče mu, čini se, dolazi kao kec na deset da nastavi trend pozitivnih rezultata – na poslednjih osam međusobnih duela, Sosijedad ima sedam pobeda, uz jedan remi.
KALJARI – LEČE (18.30)
(Fudbal, Italija 1)
Prošle sezone oba njihova duela dobijao je tim koji je gostovao, sezonu pre toga obe pobede domaćina, a sezonu pre - oba remija. Dakle, sve je moguće u okršaju ekipa projektovanih da se bore za opstanak, koje iz prva dva kola imaju polovičan učinak. Očekuje se od starta nastup dvojice potencijalnih reprezentativaca Srbije, Nikole Štulića i Ivana Ilića u dresu Lečea.
UDINEZE – LACIO (20.45)
(Fudbal, Italija 1)
Jedan, ali pobede vredan. Po tom principu je Lacio odigrao prva dva kola - oba puta čovek odluke bio je Davide Fratezi - i ima večeras priliku da se priključi vodećim timovima sa maksimalnim učinkom. Ali, nije ni Udineze loš, a na poslednjih pet međusobnih duela nije poražen od Rimljana, s tim da su prethodna tri završena nerešenim rezultatom.
GEZTEPE – GAZIJANTEP (19.00)
(Fudbal, Turska 1)
Samo što je počelo, a domaćinu već gori pod nogama. Samo jedan bod u prva tri kola, pa čak i uz jak otpor Galatasaraju u prethodnoj rundi, premalo je. Zato postoji imperativ pobede protiv tima koga su pobeđivali tri puta u prethodna četiri duela. Za goste, koji imaju pobedu i dva poraza na startu, zbog povrede neće igrati Trivante Stjuart, nekadašnji golgeter niškog Radničkog.
ESTORIL – ARUKA (21.15)
(Fudbal, Portugal 1)
Dijametralno suprotan start sezone za ova dva tima. Estoril samo jedan bod u prva četiri kola, Aruka tri pobede i poraz samo u duelu sa Portom. Za njihove duele karakterističan je veliki broj golova – prošle sezone u dva meča palo ih je 12, a u poslednjih šest prošla je igra GG.
PALERMO – SAMPDORIJA (20.30)
(Fudbal, Italija 2)
Kako prošle, tako ovi timovi guraju na startu nove sezone. Sampdorija koja se jedva spasila ima bod iz dva kola, a Palermo koji je igrao baraž za plasman u elitu – obe pobede. Đenovljani nemaju pobedu u međusobnim duelima od 2023. godine.
MITJILAND – NORDSJELAND (19.00)
(Fudbal, Danska 1)
Veliki derbi. Domaćin je drugi sa 14, gost treći sa 13 bodova nakon šest kola. Ujedno i okršaj dve najbolje odbrane u danskoj ligi. U prethodna dva međusibna duela pao je ukupno jedan pogodak, pa možda ni večeras ne treba očekivati neku goleadu, već izrazito takmičarski meč.