NAJAVA DANA (ponedeljak, 7. septembar): Romantičari sa Traktoristima; igraju i Španci i Italijani

VOŽDOVAC – TSC (18.00)

(Fudbal, Mozzart Bet Prva liga)

Zmajevi ne znaju za pobedu nad Topolčanima u poslednjih devet međusobnih duela, mada su svi odigrani u elitnom rangu. Nakon očajnog starta sezone, Voždovac se konsolidovao i vezao dva trijumfa, dok je TSC izašao iz serije od tri uzastopna derbija, u kojoj je dva puta remizirao kod kuće i slavio u Kruševcu. Za ekipu Nenada Milijaša veliki motiv može da bude to što bi pobedom samostalno izbili na drugo mesto na tabeli.

HETAFE – SELTA VIGO (19.00)

(Fudbal, Španija 1)

Predstavnici Španije u Ligi konferencije, odnosno Ligi Evrope, loše su počeli sezonu na domaćoj sceni. Hetafe ima tri boda iz tri kola, Selta dva boda iz četiri meča. I jedni i drugi su dali samo po jedan gol, a i po tradiciji nema puno golova u njihovim duelima – prethodni, februara ove godine, okončan je rezultatom 0:0.

ELČE – REAL SOSIJEDAD (21.30)

(Fudbal, Španija 1)

Nakon dva vezana poraza na startu, tim iz San Sebastijana se konsolidovao i uzeo četiri boda u naredna dva kola. I Elče mu, čini se, dolazi kao kec na deset da nastavi trend pozitivnih rezultata – na poslednjih osam međusobnih duela, Sosijedad ima sedam pobeda, uz jedan remi.

KALJARI – LEČE (18.30)

(Fudbal, Italija 1)

Prošle sezone oba njihova duela dobijao je tim koji je gostovao, sezonu pre toga obe pobede domaćina, a sezonu pre - oba remija. Dakle, sve je moguće u okršaju ekipa projektovanih da se bore za opstanak, koje iz prva dva kola imaju polovičan učinak. Očekuje se od starta nastup dvojice potencijalnih reprezentativaca Srbije, Nikole Štulića i Ivana Ilića u dresu Lečea.

UDINEZE – LACIO (20.45)

(Fudbal, Italija 1)

Jedan, ali pobede vredan. Po tom principu je Lacio odigrao prva dva kola - oba puta čovek odluke bio je Davide Fratezi - i ima večeras priliku da se priključi vodećim timovima sa maksimalnim učinkom. Ali, nije ni Udineze loš, a na poslednjih pet međusobnih duela nije poražen od Rimljana, s tim da su prethodna tri završena nerešenim rezultatom.

GEZTEPE – GAZIJANTEP (19.00)

(Fudbal, Turska 1)

Samo što je počelo, a domaćinu već gori pod nogama. Samo jedan bod u prva tri kola, pa čak i uz jak otpor Galatasaraju u prethodnoj rundi, premalo je. Zato postoji imperativ pobede protiv tima koga su pobeđivali tri puta u prethodna četiri duela. Za goste, koji imaju pobedu i dva poraza na startu, zbog povrede neće igrati Trivante Stjuart, nekadašnji golgeter niškog Radničkog.

ESTORIL – ARUKA (21.15)

(Fudbal, Portugal 1)

Dijametralno suprotan start sezone za ova dva tima. Estoril samo jedan bod u prva četiri kola, Aruka tri pobede i poraz samo u duelu sa Portom. Za njihove duele karakterističan je veliki broj golova – prošle sezone u dva meča palo ih je 12, a u poslednjih šest prošla je igra GG.

PALERMO – SAMPDORIJA (20.30)

(Fudbal, Italija 2)

Kako prošle, tako ovi timovi guraju na startu nove sezone. Sampdorija koja se jedva spasila ima bod iz dva kola, a Palermo koji je igrao baraž za plasman u elitu – obe pobede. Đenovljani nemaju pobedu u međusobnim duelima od 2023. godine.

MITJILAND – NORDSJELAND (19.00)

(Fudbal, Danska 1)

Veliki derbi. Domaćin je drugi sa 14, gost treći sa 13 bodova nakon šest kola. Ujedno i okršaj dve najbolje odbrane u danskoj ligi. U prethodna dva međusibna duela pao je ukupno jedan pogodak, pa možda ni večeras ne treba očekivati neku goleadu, već izrazito takmičarski meč.

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