Iz šampiona Litvanije na pozajmicu u Pazar: Haris Kadrić se vraća u Mozzart Bet Superligu
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 08:02
Posle povrede Fjerija Kocebua, napadač Kauno Žalgirisa stiže da pomogne Fejsalu Muliću
Šuškalo se o povratku Stefana Stanisavljevića iz Vojvodine na određeno vreme, ali Pazarci su pronašli napadača na drugoj strani. Iz najveće pribaltičke države među Plave na pozajmicu stiže Haris Kadrić, od letos član šampiona Litvanije, Kauno Žalgirisa. Slovenački internacionalac će na Gradskom stadionu ostati do kraja kalendarske godine, kada mu i ističe ugovor sa klubom iz Kaunasa.
Kadrić ima 26 godina i dobro mu je poznat ambijent Mozzart Bet Superlige. Sezonu 2022/23 proveo je u tadašnjim članovima elitnog srpskog ranga Kolubari i Voždovcu. Za Lazarevčane je u jesen na 20 takmičarskih utakmica postigao gol i još jednom asistirao, dok je proleće među Zmajevima dopunio golom na ukupno deset mečeva. Potom se preselio u poljsko Podbeskidžje Bjalsko Bjala, da bi od početka 2024. nastupao u domovini za Goricu, Naftu 1903 i Primorje.
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Svojevremeno član mlađih reprezentativnih selekcija Slovenije, koji je ranije igrao za Aluminij, Olimpiju, Triglav, Rudar iz Velenja i Bravo, bio je učinkovit po dolasku u Kauno Žalgiris. U prvenstvu i litvanskom kupu je na četiri utakmice postigao gol i upisao dve asistencije, a tri puta je dobio minute i u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak, Kauno Žalgiris će bez Kadrića odigrati poslednjih osam kola u prvenstvu, u kojem kao trenutno drugoplasirani juri vodeću Suduvu, takođe finale kupa sa Minijom i duele u okviru evropske Lige konferencije protiv Brajtona, Brana, Lugana, Rige, Egnatije i Frajburga
Šef struke Novog Pazara Strahinja Pandurović trebalo bi da Kadrića ima već na popodnevnom treningu, kad kreće spremanje za deveto kolo Mozzart Bet Superlige i subotnje gostovanje Čukaričkom na Banovom brdu. Posle povrede Fjerija Kocebua, koji će nakon operacije meniskusa odsustvovati još neko vreme, Plavi su u špicu ostali samo sa Fejsalom Mulićem, pa dolazak Kadrića bez sumnje predstavlja značajno osveženje.