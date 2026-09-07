Iz šampiona Litvanije na pozajmicu u Pazar: Haris Kadrić se vraća u Mozzart Bet Superligu

Šuškalo se o povratku Stefana Stanisavljevića iz Vojvodine na određeno vreme, ali Pazarci su pronašli napadača na drugoj strani. Iz najveće pribaltičke države među Plave na pozajmicu stiže Haris Kadrić, od letos član šampiona Litvanije, Kauno Žalgirisa. Slovenački internacionalac će na Gradskom stadionu ostati do kraja kalendarske godine, kada mu i ističe ugovor sa klubom iz Kaunasa.

Kadrić ima 26 godina i dobro mu je poznat ambijent Mozzart Bet Superlige. Sezonu 2022/23 proveo je u tadašnjim članovima elitnog srpskog ranga Kolubari i Voždovcu. Za Lazarevčane je u jesen na 20 takmičarskih utakmica postigao gol i još jednom asistirao, dok je proleće među Zmajevima dopunio golom na ukupno deset mečeva. Potom se preselio u poljsko Podbeskidžje Bjalsko Bjala, da bi od početka 2024. nastupao u domovini za Goricu, Naftu 1903 i Primorje.