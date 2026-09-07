LUDI TIKET (-), ponedeljak, 399.641 dinara: Mađarski ćorak u rafalu kečeva
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 08:39
Pogodio je 14 parova, pa se teši iznosom od 10.000 dinara na ime benefita NAPLATI PROMAŠAJ
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Nedeljno popodne u slot klubu u Krnjači donelo je dramu kakvu samo sportsko klađenje može da režira. Jedan strastveni igrač Mozzart kladionice sastavio je monstruozan tiket sa čak 15 parova, gađajući pobede domaćina širom Evrope – od litvanskog Kaunasa, preko norveškog Moldea, pa sve do nižih švajcarskih i italijanskih liga. Uz uplatu od 2.000 dinara i ukupnu kvotu 173,76, potencijalni dobitak iznosio je neverovatnih 399.641 dinar, uključujući i primamljiv bonus. Atmosfera u klubu je rasla kako su prolazi počeli da se ređaju jedan za drugim.
Ipak, umesto velikog slavlja, usledio je klasičan kladilački šok i surova sportska nepravda. Dok su svi ostali timovi rutinski odradili svoj posao i doneli prolaz, sudbonosni pad dogodio se u Mađarskoj. Ferencvaroš i Ujpest su odigrali nerešeno 2:2, iako je domaćin vodio na poluvremenu, čime je samo jedan par srušio san o dobitku od skoro 400 hiljada dinara. Muk u ambijentu slot kluba u Krnjači jasno je svedočio o tome koliko je malo falilo da se uzme ogroman novac na ovom neverovatnom tiketu.
Na sreću ovog igrača, pad na samo jednom paru nije značio potpunu propast i gubitak celog uloga. Zahvaljujući popularnom benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, koji izvlači tikete u ovakvim situacijama, igrač je uspeo da povrati deo novca. S obzirom na pogođenu kvotu i Mozzart pravila, ruka utehe stigla je u vidu isplate od 10.000 dinara. Iako to nije ni blizu maksimalne isplate kojoj se nadao, ovaj benefit je ublažio tugu i omogućio igraču da iz slot kluba u Krnjači ipak ne izađe praznih ruku.
A sve one koji žele da igraju rasterećeno i bez tenzije, tu je i sjajna akcija Mozzart RELAX koja donosi novu generaciju dobitnih tiketa i rane isplate. Uz ovu promociju, tvoj tiket može postati dobitan u toku samog meča ili čak i ako odigrani tip na kraju ne prođe, omogućavajući ti da pratiš utakmice potpuno bez stresa. Detaljna pravila ove neviđene Mozzart ponude možete videti preko linka na kraju ovog teksta.