LUDI TIKET, ponedeljak, 42.720 dinara: Uz hrpu golova kvote lete do oblaka!

Grad na Limu slavi majstora fudbalske prognoze koji je na uplatno-isplatnom mestu Prijepolje 1 sastavio tiket za pamćenje i pokazao kako se sa simboličnom uplatom stiže do fantastičnog dobitka. Strategija je bila jasna, hrabra i ekstremno efikasna, a fokus je bio na dinamičnim utakmicama širom Evrope. Doneta je odluka da se na svih pet selektovanih mečeva odigra ista, vrlo zahtevna kombinovana igra: u prvom poluvremenu će biti postignut najmanje jedan gol, a u drugom najmanje dva gola. Ova kombinacija traži konstantnu efikasnost tokom svih 90 minuta, a nagrada za takav rizik bile su ogromne pojedinačne kvote.

Fudbalski karavan je krenuo iz Italije, gde su utakmice druge lige donele sjajan početak. Virtus Entela i Vičenca su odigrali efikasnih 2:2, što je lagano zaokružilo sjajnu kvotu 3,70, dok je duel Juve Stabija i Pize završen trijumfom gostiju, ali što je još važnije, uz dovoljno golova u oba dela igre za kvotu 3,35. Usledio je let do Portugalije, gde je Santa Klara deklasirala Rio Ave sa 4:0 i bez većih problema pretvorila kvotu 3,90 u prolaznu. Pravi spektakl viđen je i u Bosni i Hercegovini, gde je Željezničar na svom terenu savladao Velež sa 3:1, čime je uspešno savladana još jedna velika kvota od 3,90. Na kraju, kao šlag na tortu, došao je meč španske Primere između Alavesa i Osasune. Tamo je prštalo na sve strane, a konačnih 5:2 donelo je prolaz najveće pojedinačne kvote na tiketu, koja je iznosila fantastičnih 4,40.

Kada se sve sabralo, ukupna kvota na ovih pet parova dostigla je neverovatnih 829,52. Na uplatu od samo 50 dinara, projektovani dobitak je bio izuzetno visok, ali ono što je ovaj dobitak učinilo još slađim jeste SUPER MULTI BONUS. Ovaj sjajni benefit je dodatno uvećao ukupan dobitak za preko hiljadu dinara bonusa, pa je konačna isplata na kraju iznosila tačno 42.720 dinara. Igrač iz Prijepolja je održao lekciju iz fudbalske intuicije i dokazao da se vrhunsko poznavanje igre i hrabrost uvek isplate.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO