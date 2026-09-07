Idi mi, dođi mi: Fjorentina otpustila Grosa! Spasioče, vrati nam se

Prva vest koja je osvanula je glasila: Fjorentina je otpustila Fabija Grosa!

Ostvario je pobedu u Kupu Italije sa Violom, ali su u Seriji A rezultati bili veoma loši. Težak poraz nanela mu je Roma, zatim i Frozinone, a izgubio je i od Torina. Fjorentina je zakucana za dno, ima gol-razliku 1:9 i sve je podsetilo na prethodnu sezonu...

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Povučen je radikalan rez, odluka je da se sve seče u korenu. Ali, šta dalje? Ko sada? E, verovali ili ne, poruka je sledeća: spasioče Vanoli, vrati nam se. Isprva se pojavila informacija da je Tijago Mota kandidat, doduše ne jedini, ali ekspresno su u Firenci presekli i pronašli naslednika Fabiju Grosu. Izbor je pao na čoveka koji je bio tu do pre tri mseca.

I realizacija poslao je veoma blizu, Đanluka di Marcio javlja da se ugovaraju poslednji detalji. Paolo Vanoli blizu je povratka na Artemio Franki. Kada je prethodni put tu bio, izjavio je kako želi da izgradi veliku Fjorentinu. Dobiće novu priliku.