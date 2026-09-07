Partizanove tri poruke: FSS, svaka čast na doslednoj borbi za regularnost (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 09:00
Crno-beli ukazuju na različite aršine Nenada Minakovića u 180. večitom derbiju
Kako u nedelju uveče, tako i u ponedeljak ujutru. Mrzovoljno. U Humskoj uveravaju da je mrzovolja podstaknuta odlukama Nenada Minakovića tokom 180. večitog derbija i zato su na reči Saše Ilića, izgovorene najpre pred kamerom TV Arena sport, potom i na zvaničnoj konferenciji za medije, rešili da reaguju.
Doduše, niko zvanično, imenom i prezimenom kao šef stručnog štaba, već skriveni iza klupskog Tviter naloga, sa koga su p(r)ozvali Fudbalski savez Srbije da nije istrajan u želji da sve u ovdašnjem fudbalu bude pod konac. A nije. Suđenje je samo jedan primer.
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„Fudbal u Srbiji?! Svaka čast na doslednoj borbi za regularnost“, napisali su crno-beli, označili FSS i kao argument prikazali tri situacije, od kojih se na prvoj vidi start Vukašina Đurđevića nad Matijom Gaštarovim, koji je Minaković okarakterisao kao penal tek posle poziva iz VAR sobe, dok se na drugoj vidi klizeći Mohameda Bađa nad Milanom Vukotićem u nadoknadi meča, posle čega je vezista crveno-belih dobio samo žuti karton.
Procena ljudi iz Humske, ali i sudijskog eksperta Zdravka Jokića, jeste da je start Bađa bio vredan isključenja, što verovatno ne bi promenilo ishod derbija, ali pokazuje kako se različito gleda na pojedine situacije. Poput, na primer, onih kad je Minaković tolerisao način na koji je u duele ulazio Timi Maks Elšnik, što je druga poruka crno-belih.
„Šta kažu (ne)pristrasni eksperti Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije? Koliko je faulova potrebno za karton?“, pitaju se u Partizanu uz snimak na kome se vidi kako je Slovenac startovao.
Treća poruka sadrži snimak starta Teba Učene nad Dembom Sekom, uz ironičan komentar i tagovan nalog FSS.
"Teška pozicija za sudiju. Zaklonjen, predaleko, bez mogućnosti da vidi situaciju".
Podsetimo, po završetku derbija Saša Ilić je rekao da su Derik Lukasen i Elšnik napravili, prema njegovoj proceni, veliki broj faulova koji nisu sankcionisani, a zapitao se i zašto VAR nije reagovao na start Bađa nad Vukotićem, ako se već uključio kod penala u korist Crvene zvezde.