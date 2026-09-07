Džabe što vodimo, ne igrate kako treba: Zvižduci na Monumentalu, pa bomba za miran san Rivera
Vreme čitanja: 2min | pon. 07.09.26. | 02:32
Tomas Galvan autor je prelepog pogotka za overu pobede, druge vezane u Klausuri – 3:1
Tamo s početka maja i nešto kasnije činilo se da je Eduardo Kudet idealan čovek za River Plejt, jer u tom trenutku sve je išlo kao po loju. Izbačen je San Lorenco, zatim i Himnasija iz La Plate, a dobar period krunisan je pobedom protiv Rosarija u finalu Aperture. Tada na Monumentalu niko nije slutio šta se sprema, a crni oblaci su se približavali.
Sastavili su se sa svih strana i ozbiljno je tutnjilo posle Mundijala. Kao da je neko pritisnuo prekidač i isključio River Plejt, ili da je kabl iščupao iz utičnice – prestao je da igra. Tenzija se uvećavala svakim danom, negativni rezultati su se nizalo i preko nečijih leđa je moralo da pukne, jer u Klausuri je ostvarena tek jedna pobeda na osam utakmica! Eduardo Kudet ispraznio je ladice i pokupio stvari, nasledio ga je Leonardo Poncio i situacija je kudikamo bolja...
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River Plejt se nije preporodio, nije počeo da igra atomski fudbal, ali jedno jeste – da pobeđuje. Ispao je iz Kopa Sudamerikane, posle toga je Leandro Poncio zamenio Eduarda Kudeta i od tada su se Milioneri dva puta radovali u argentinskoj Klausuri. Prvo na strani protiv Banfilda, a ove noći je na Monumentalu pao Independijente Rivadavija – 3:1 (1:0).
Nije išlo kao po loju, ali je bilo bolje. Za nijansu lakše su svi u River Plejtu disali kada je Gonsalo Montijel u smiraj prvog poluvremena realizovao jedanaesterac. Navijači su pustili glas kada je mrežu zanjihao Tomas Galvan u nastavku, ali je naglo raspoloženje krenulo da im se menja...
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Inicijalna kapisla bio je pogodak Aleksa Arsea. Paragvajac je uneo nemir u redove domaćina. Ne toliko među igrače River Plejta, koliko među njegove pristalice. Nije im bilo dovoljno što njihov klub vodi, džabe je ukoliko ne igra kako treba. Neko vreme nije napadao i na Monumentalu začuli su se svižduci.
Pokrenuli su River Plejt, izašao je napred i usledile su kratke kombinacije, a onda i bomba za miran san u River Plejtu i prvenac Leonarda Poncija na domaćem terenu. Tomas Galvan je razmenio dupli pas sa Lukasom Beltranom, pa rasplaio po lopti. Autor dva gola overio je pobedu, drugu vezanu u Klausuri, i zbacio ogromno breme sa pleća kod svih u klubu.