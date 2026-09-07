Šelton baca Alkarasu rukavicu u lice, Medvedev zaboravio šta je četvrtfinale

Naredni protiv Benu Šeltonu biće Karlos Alkaras, koji igra iznad očekivanja, s obzirom na to da je u Njujork došao potpuno van takmičarskog ritma, jer od maja nije odigrao meč zbog povrede zgloba. Bilans međusobnih susreta je na strani španskog tenisera, koji je dobio sva tri dosadašnja duela sa Šeltonom. Ali, Amerikanac bi sada mogao da ima veću šansu nego ikada do sada.

Još jedan Jenki koji je stigao do četvrtfinala je Frensis Tijafo, kojem su takođe bila potrebna samo tri seta da bi završio posao. Eliminisao je nekadašnjeg šampiona US opena Danila Medvedeva sa 7:6, 6:4, 7:6.

Medvedev broji teške dane u karijeri, ni sam se više ne seća kada je poslednji put igrao četvrtfinale nekog grend slem turnira. Ali i dalje se drži u prvih deset na ATP listi.

Tijafo je dva puta do sada dolazio do polufinala grend slema u Njujorku. Poslednja prepreka da izjednači taj rezultat biće mu najveće iznenađenje turnira, zemljak Aleks Mikelsen, koji je na turnir došao kao 46. igrač sveta, a do sada nije izgubio ni set! Istina, najbolje rangirani protivnik mu je bio Brendon Nakašima, 16. nosilac, ali je svakako ostvario rezultat za poštovanje.

Pobednici duela Alkaras – Šelton i Tijafo – Mikelsen će se sresti u polufinalu.