Samo mu dajte loptu u sklonite se: Brant je tata-mata za Holandiju i ovakav Ajaks (VIDEO)

Kakav je samo potez povukao Ajaks kad je u letnjem prelaznom roku uspeo da nagovori Julijana Branta da dođe u Amsterdam, uprkos tome što je za nemačkog fudbalera vladalo interesovanje Lidsa i još gomile evropskih klubova, uglavnom finansijski jačih od Kopljanika. Međutim, došao je Julijan na stadion "Johan Krojf" i već uveliko pokazuje da će biti tata-mata za Holandiju i ovakav Ajaks, ali i verovatno jedan od najboljih igrača Eredivizije u ovoj sezoni.

Nije to neka golgeterska rapsodija, ali neverovatno je sa kakvom lakoćom bivši igrač Borusije iz Dortmunda uspeva da sebi stvori prostor za šut. U prethodnom kolu protiv Fortune Sitard je lepo primio loptu na grudi i zakucao je u mrežu, a samo nekoliko večeri kasnije je opet pokazao kakvim individualnim talentom raspolaže protiv Vilema drugog (5:1). Posle centaršuta Lukasa Rote je lepo primio loptu, zalomio čuvara i iz nimalo lake pozicije uspeo da zakuca loptu u dalji ugao.