Samo mu dajte loptu u sklonite se: Brant je tata-mata za Holandiju i ovakav Ajaks (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 21:50
Nemački fudbaler pokazao da će biti jedan od najboljih igrača Eredivizije, ovog puta nastradao Vilem drugi - 5:1
Kakav je samo potez povukao Ajaks kad je u letnjem prelaznom roku uspeo da nagovori Julijana Branta da dođe u Amsterdam, uprkos tome što je za nemačkog fudbalera vladalo interesovanje Lidsa i još gomile evropskih klubova, uglavnom finansijski jačih od Kopljanika. Međutim, došao je Julijan na stadion "Johan Krojf" i već uveliko pokazuje da će biti tata-mata za Holandiju i ovakav Ajaks, ali i verovatno jedan od najboljih igrača Eredivizije u ovoj sezoni.
Nije to neka golgeterska rapsodija, ali neverovatno je sa kakvom lakoćom bivši igrač Borusije iz Dortmunda uspeva da sebi stvori prostor za šut. U prethodnom kolu protiv Fortune Sitard je lepo primio loptu na grudi i zakucao je u mrežu, a samo nekoliko večeri kasnije je opet pokazao kakvim individualnim talentom raspolaže protiv Vilema drugog (5:1). Posle centaršuta Lukasa Rote je lepo primio loptu, zalomio čuvara i iz nimalo lake pozicije uspeo da zakuca loptu u dalji ugao.
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Utisak je da Nemac u ovoj konkurenciji može da se upiše u strelce kad god mu se prohte, toliko je bolji od ostalih. Samo protiv Vilema je imao devet dodavanja koja su inicirala neku opasnu situaciju pred golom gostiju. Toliko je postao uticajan u igri Kopljanika, a došao je pre nešto manje od dva meseca. Kad Brant igra ovako, onda ni za ostatak tima nema problema.
Ajaks je rivala sabio u kazneni prostor i samo u prvom poluvremenu imao čak 18 šuteva ka golu Vilema. Čudno je kako su dali samo dva gola. A oba su pala u finišu prvog dela. Pre Branta, u strelce se upisao Devi Klasen nakon što mu je Kasper Dolberg lepo spustio loptu grudima na 11 metara od gola.
Sličan odnos snaga smo videli i u nastavku. Kopljanici su opsedali gol rivala, kao da su bili rešeni da mu nanesu katastrofu. Takav stav igrača Ajaksa nismo viđali prethodnih sezona, uglavnom je to bilo mučenje i prosipanje bodova protiv slabijih rivala. Sad su još dodali gas i preko Cigankova i Gluha bili još ubedljiviji.
Ovaj Ajaks mnogo više obećava nego neki prethodni. Uostalom, ovo im je treći put ove sezone da postižu pet golova. Imaju veći indvidualni kvalitet nego ranije, ali i čoveka koji utakmice u Erediviziji može sa lakoćom da rešava.
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EREDIVIZIJA – ZAOSTALI MEČ 3. KOLA
Utorak
Ajaks - Vilem drugi 5:1 (2:0)
/Klasen 41, Brant 45, Cigankov 69, Gluh 74, Dolberg 87 - Cirani 75/
***Kvote su podložne promenama