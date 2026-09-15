Dvojica velikana rekla zbogom reprezentaciji: Jedan virtuoz, drugi zid
Vreme čitanja: 3min | uto. 15.09.26. | 22:08
Teško će Kolumbija i Senegal u bližoj budućnosti imati takve igrače na svojim pozicijama
Dva velika imena svetskog fudbala gotovo istovremeno spustila su zavesu na reprezentativne karijere. Hames Rodriges više neće nositi dres Kolumbije, dok je od nacionalnog tima Senegala odlučio da se oprosti Eduar Mendi.
Dve potpuno različite fudbalske priče, ali sa vrlo sličnim završetkom. I Hames i Mendi bili su među najprepoznatljivijim licima svojih reprezentacija tokom prethodnih desetak godina, učestvovali na najvećim takmičenjima i ostavili dubok trag u istoriji nacionalnih timova.
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Hames je odluku saopštio u 35. godini emotivnim video-snimkom na društvenim mrežama.
"Došao je trenutak. Hvala za svaku utakmicu, svaku radost, svaku suzu i svaki san koji smo delili. Braniti boje reprezentacije Kolumbije bila je jedna od najvećih časti u mom životu. Hvala, Kolumbijo. Zauvek“, poručio je dugogodišnji kapiten Kafeterosa.
Time je završena jedna od najvažnijih reprezentativnih karijera u istoriji kolumbijskog fudbala. Hames se od nacionalnog tima oprostio kao rekorder Kolumbije po broju nastupa, sa 131 utakmicom, 31 golom i 40 asistencija. Igrao je na tri Svetska prvenstva - 2014, 2018. i 2026. godine.
Posebno mesto zauzima Mundijal u Brazilu 2014, kada je eksplodirao na najvećoj sceni, bio najbolji strelac turnira sa šest pogodaka i postao globalna zvezda. Kolumbiju je tada predvodio do četvrtfinala, a njegov spektakularni volej protiv Urugvaja u osmini finala ostao je jedan od najprepoznatljivijih golova tog prvenstva.
Gotovo u isto vreme oproštaj je objavio i Eduar Mendi. Nekadašnji golman Čelsija u 34. godini odlučio je da završi reprezentativnu karijeru, a njegova poruka bila je mnogo kraća.
"Hvala ti, Senegale“, napisao je uz video sastavljen od najvažnijih trenutaka u dresu Lavova Terange.
Mendi je za Senegal debitovao 2018. godine kod Alijua Sisea, a reprezentativnu epizodu završava sa 59 nastupa, 31 utakmicom bez primljenog gola i samo 34 primljena pogotka. Bio je jedan od ključnih igrača najuspešnije generacije u istoriji senegalskog fudbala.
Već na Kupu afričkih nacija 2019. bio je prvi izbor na golu, mada ga je povreda prsta udaljila sa terena u završnici turnira na kojem je Senegal stigao do finala i izgubio od Alžira. Dve i po godine kasnije stigao je istorijski trenutak. Senegal je osvojio Kup afričkih nacija 2022. godine, prvi kontinentalni trofej u istoriji zemlje, dok je Mendi proglašen za najboljeg golmana turnira. U finalu protiv Egipta sačuvao je mrežu tokom 120 minuta, a Senegal je potom slavio posle penala.
Mendi je branio i na Svetskom prvenstvu 2022. godine, kada je Senegal stigao do osmine finala, kao i na Mundijalu 2026, na kojem je povreda kolena protiv Norveške u drugom kolu grupne faze praktično označila kraj njegove reprezentativne priče.
Njegovu eru u reprezentaciji pratili su i najveći uspesi klupske karijere. Sa Čelsijem je 2021. osvojio Ligu šampiona, izjednačio rekord sa devet utakmica bez primljenog gola u jednoj sezoni elitnog evropskog takmičenja, a iste godine proglašen je za najboljeg golmana UEFA i najboljeg golmana sveta u izboru FIFA.
Hames nije Kolumbiji doneo veliki reprezentativni trofej, Mendi jeste Senegalu, ali obojica odlaze sa statusom fudbalera koji su definisali jednu epohu svojih nacionalnih timova. Jedan kao desetka, kapiten i kreativni centar Kafeterosa, drugi kao poslednja prepreka iza možda najbolje generacije Senegala u istoriji.