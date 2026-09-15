Dvojica velikana rekla zbogom reprezentaciji: Jedan virtuoz, drugi zid

Hames je odluku saopštio u 35. godini emotivnim video-snimkom na društvenim mrežama.

"Došao je trenutak. Hvala za svaku utakmicu, svaku radost, svaku suzu i svaki san koji smo delili. Braniti boje reprezentacije Kolumbije bila je jedna od najvećih časti u mom životu. Hvala, Kolumbijo. Zauvek“, poručio je dugogodišnji kapiten Kafeterosa.

Time je završena jedna od najvažnijih reprezentativnih karijera u istoriji kolumbijskog fudbala. Hames se od nacionalnog tima oprostio kao rekorder Kolumbije po broju nastupa, sa 131 utakmicom, 31 golom i 40 asistencija. Igrao je na tri Svetska prvenstva - 2014, 2018. i 2026. godine.

Posebno mesto zauzima Mundijal u Brazilu 2014, kada je eksplodirao na najvećoj sceni, bio najbolji strelac turnira sa šest pogodaka i postao globalna zvezda. Kolumbiju je tada predvodio do četvrtfinala, a njegov spektakularni volej protiv Urugvaja u osmini finala ostao je jedan od najprepoznatljivijih golova tog prvenstva.

Gotovo u isto vreme oproštaj je objavio i Eduar Mendi. Nekadašnji golman Čelsija u 34. godini odlučio je da završi reprezentativnu karijeru, a njegova poruka bila je mnogo kraća.

"Hvala ti, Senegale“, napisao je uz video sastavljen od najvažnijih trenutaka u dresu Lavova Terange.

Mendi je za Senegal debitovao 2018. godine kod Alijua Sisea, a reprezentativnu epizodu završava sa 59 nastupa, 31 utakmicom bez primljenog gola i samo 34 primljena pogotka. Bio je jedan od ključnih igrača najuspešnije generacije u istoriji senegalskog fudbala.

Već na Kupu afričkih nacija 2019. bio je prvi izbor na golu, mada ga je povreda prsta udaljila sa terena u završnici turnira na kojem je Senegal stigao do finala i izgubio od Alžira. Dve i po godine kasnije stigao je istorijski trenutak. Senegal je osvojio Kup afričkih nacija 2022. godine, prvi kontinentalni trofej u istoriji zemlje, dok je Mendi proglašen za najboljeg golmana turnira. U finalu protiv Egipta sačuvao je mrežu tokom 120 minuta, a Senegal je potom slavio posle penala.

Mendi je branio i na Svetskom prvenstvu 2022. godine, kada je Senegal stigao do osmine finala, kao i na Mundijalu 2026, na kojem je povreda kolena protiv Norveške u drugom kolu grupne faze praktično označila kraj njegove reprezentativne priče.

Njegovu eru u reprezentaciji pratili su i najveći uspesi klupske karijere. Sa Čelsijem je 2021. osvojio Ligu šampiona, izjednačio rekord sa devet utakmica bez primljenog gola u jednoj sezoni elitnog evropskog takmičenja, a iste godine proglašen je za najboljeg golmana UEFA i najboljeg golmana sveta u izboru FIFA.

Hames nije Kolumbiji doneo veliki reprezentativni trofej, Mendi jeste Senegalu, ali obojica odlaze sa statusom fudbalera koji su definisali jednu epohu svojih nacionalnih timova. Jedan kao desetka, kapiten i kreativni centar Kafeterosa, drugi kao poslednja prepreka iza možda najbolje generacije Senegala u istoriji.