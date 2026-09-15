Jedan gol prednosti nije velika zaliha, posebno kada se brani na Morumbiju

Među stative se vraća Alvaro Montero, koji je zbog smrti bake i porodičnih obaveza propustio poslednji meč. Sada je ponovo uz ekipu i trebalo bi da bude jedan od ključnih ljudi u noći u kojој će Boka morati da bude maksimalno koncentrisana. U odbrani Fakundo Erera ostaje uz Lautara Di Lolja, dok su na bekovskim pozicijama Leandro Losano i Lautaro Blanko. Erera je u međuvremenu preuzeo mesto ispred Marka Pelegrina, dok se čeka potpuni oporavak Ajrtona Koste. Ispred njih će biti Alan Velasko, koji je poslednjih nedelja sve sigurniji i sve važniji za ekipu. U napadu nema promena: Migel Merentijel i Leonel Flores ponovo će biti zaduženi za završni udarac, dok Sebastijan Vilja čeka svoju priliku sa klupe.

Boka, međutim, ne sme da razmišlja samo o odbrani prednosti. To bi na Morumbiju moglo skupo da je košta. Sao Paulo je u prvoj utakmici pokazao da može da bude opasan, a sada ima i ogromnu podršku sa tribina. Brazilci su uoči revanša odmorili veliki broj prvotimaca u prvenstvenom porazu od Palmeirasa, jasno pokazujući gde im je prioritet. Dorival Žunior želi da njegov tim od prvog minuta nametne ritam i što pre poništi rezultat iz Buenos Ajresa. Minimalnih 1:0 znači da je sve otvoreno. Sao Paulu je za prolaz potrebna pobeda od dva gola razlike, dok bi eventualnih 1:0 za domaćina značilo penale. Boka, dakle, ima malu prednost, ali nema prostor za opuštanje.

02.30: (2,30) Sao Paulo (3,15) Boka Juniors (3,35) – prvi meč 0:1

Dorival Žunior ne bi trebalo da pravi velike eksperimente u revanšu, pa se očekuje da Trikolori na Morumbiju izađu sa sastavom koji ima dovoljno iskustva i kvaliteta da odgovori na zahtev utakmice. Na golu će biti Rafael, dok bi poslednju liniju trebalo da čine Lukas Ramon, Žoze Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte i Iago Amaral. Ispred njih će sredinu terena držati Markos Antonio i Pablo Maja, dok će najveća opasnost po gol Boke dolaziti iz ofanzivnog trojca koji čine Artur, Džonatan Kaljeri i Lusijano.

Upravo će od njih domaćin očekivati da od prvog minuta unesu brzinu, pritisak i konkretnost, jer Sao Paulo nema mnogo prostora za kalkulacije – posle minimalnog poraza u Buenos Ajresu, moraće da traži put do preokreta.

I istorija upozorava da ovaj duel nikada nije bio običan. Dva kluba sastajala su se 13 puta, uz šest pobeda Boke, četiri Sao Paula i tri remija. U nokaut duelima pod okriljem KONMEBOL-a, Argentinci su prošli dalje u tri od četiri prethodne serije. Najpoznatiji okršaj bio je onaj iz Rekopa Sudamerikane 2006. godine, kada je Boka osvojila trofej posle ukupnih 4:3. Poslednji nokaut susret, međutim, pripao je Sao Paulu. U Sudamerikani 2007. Boka je pobedila 2:1 kod kuće, ali je brazilski tim slavio 1:0 na Morumbiju i prošao dalje zahvaljujući tada važećem pravilu gola u gostima.

Sada se priča piše iznova. Boka ima gol prednosti, Sao Paulo ima ceo Morumbi iza sebe. Jedni žele da sačuvaju ono što su izgradili u Buenos Ajresu, drugi da za 90 minuta preokrenu čitavu priču. Ulog je polufinale, a takve noći u Južnoj Americi retko prolaze mirno.

Piše: Đorđe RADONJIĆ

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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KOPA SUDAMERIKANA – ČETVRTFINALE (REVANŠI)

Utorak

23.55: (1,45) Vasko da Gama (4,30) Santa Fe (7,75) – prvi meč 0:0

Sreda

02.30: (2,30) Sao Paulo (3,15) Boka Juniors (3,35) – prvi meč 0:1

23.55: (1,88) Atletiko Mineiro (3,45) Santos (4,30) – prvi meč 0:2

Četvrtak

02.30: (1,60) Montevideo Siti (4,00) Sijensijano (5,70) – prvi meč 0:2

***Kvote su podložne promenama