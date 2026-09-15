Jedan gol prednosti nije velika zaliha, posebno kada se brani na Morumbiju
Vreme čitanja: 4min | uto. 15.09.26. | 22:01
Revanš meč četvrtfinala Kopa Sudamerikane između Sao Paula i Boke Juniors na programu je u noći između utorka i srede od 02.30 časova
Jedan gol prednosti nije velika zaliha, posebno kada se brani na Morumbiju. Boka Juniors u noći između utorka i srede sa početkom u 02.30 sati po srednjoevropskom vremenu gostuje Sao Paulu u revanšu četvrtfinala Kopa Sudamerikane, sa minimalnom zalihom iz prve utakmice na Bombonjeri. Argentinski velikan sada mora da izdrži paklenu atmosferu u Brazilu i napravi poslednji korak ka polufinalu.
Rodolfo Aruabarena u Brazil vodi praktično najjači sastav. Posle odmora koji je većini startera omogućio da preskoče prvenstveni duel sa Sentral Kordobom, Boka je nedelju dana mogla da se priprema isključivo za ono što je čeka u Morumbiju. Najvažnija vest je povratak Miltona Delgada, koji je zalečio povredu i trebalo bi da zauzme mesto Tomasa Belmontea. Uz Leandra Paredesa i Santijaga Askasibara, Delgado bi trebalo da čini sredinu terena koja će pokušati da zaustavi pritisak domaćina, ali i da Boki omogući dovoljno kontrole da ne provede svih 90 minuta braneći se pred sopstvenim golom.
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Među stative se vraća Alvaro Montero, koji je zbog smrti bake i porodičnih obaveza propustio poslednji meč. Sada je ponovo uz ekipu i trebalo bi da bude jedan od ključnih ljudi u noći u kojој će Boka morati da bude maksimalno koncentrisana. U odbrani Fakundo Erera ostaje uz Lautara Di Lolja, dok su na bekovskim pozicijama Leandro Losano i Lautaro Blanko. Erera je u međuvremenu preuzeo mesto ispred Marka Pelegrina, dok se čeka potpuni oporavak Ajrtona Koste. Ispred njih će biti Alan Velasko, koji je poslednjih nedelja sve sigurniji i sve važniji za ekipu. U napadu nema promena: Migel Merentijel i Leonel Flores ponovo će biti zaduženi za završni udarac, dok Sebastijan Vilja čeka svoju priliku sa klupe.
Boka, međutim, ne sme da razmišlja samo o odbrani prednosti. To bi na Morumbiju moglo skupo da je košta. Sao Paulo je u prvoj utakmici pokazao da može da bude opasan, a sada ima i ogromnu podršku sa tribina. Brazilci su uoči revanša odmorili veliki broj prvotimaca u prvenstvenom porazu od Palmeirasa, jasno pokazujući gde im je prioritet. Dorival Žunior želi da njegov tim od prvog minuta nametne ritam i što pre poništi rezultat iz Buenos Ajresa. Minimalnih 1:0 znači da je sve otvoreno. Sao Paulu je za prolaz potrebna pobeda od dva gola razlike, dok bi eventualnih 1:0 za domaćina značilo penale. Boka, dakle, ima malu prednost, ali nema prostor za opuštanje.
02.30: (2,30) Sao Paulo (3,15) Boka Juniors (3,35) – prvi meč 0:1
Dorival Žunior ne bi trebalo da pravi velike eksperimente u revanšu, pa se očekuje da Trikolori na Morumbiju izađu sa sastavom koji ima dovoljno iskustva i kvaliteta da odgovori na zahtev utakmice. Na golu će biti Rafael, dok bi poslednju liniju trebalo da čine Lukas Ramon, Žoze Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte i Iago Amaral. Ispred njih će sredinu terena držati Markos Antonio i Pablo Maja, dok će najveća opasnost po gol Boke dolaziti iz ofanzivnog trojca koji čine Artur, Džonatan Kaljeri i Lusijano.
Upravo će od njih domaćin očekivati da od prvog minuta unesu brzinu, pritisak i konkretnost, jer Sao Paulo nema mnogo prostora za kalkulacije – posle minimalnog poraza u Buenos Ajresu, moraće da traži put do preokreta.
I istorija upozorava da ovaj duel nikada nije bio običan. Dva kluba sastajala su se 13 puta, uz šest pobeda Boke, četiri Sao Paula i tri remija. U nokaut duelima pod okriljem KONMEBOL-a, Argentinci su prošli dalje u tri od četiri prethodne serije. Najpoznatiji okršaj bio je onaj iz Rekopa Sudamerikane 2006. godine, kada je Boka osvojila trofej posle ukupnih 4:3. Poslednji nokaut susret, međutim, pripao je Sao Paulu. U Sudamerikani 2007. Boka je pobedila 2:1 kod kuće, ali je brazilski tim slavio 1:0 na Morumbiju i prošao dalje zahvaljujući tada važećem pravilu gola u gostima.
Sada se priča piše iznova. Boka ima gol prednosti, Sao Paulo ima ceo Morumbi iza sebe. Jedni žele da sačuvaju ono što su izgradili u Buenos Ajresu, drugi da za 90 minuta preokrenu čitavu priču. Ulog je polufinale, a takve noći u Južnoj Americi retko prolaze mirno.
Piše: Đorđe RADONJIĆ
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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KOPA SUDAMERIKANA – ČETVRTFINALE (REVANŠI)
Utorak
23.55: (1,45) Vasko da Gama (4,30) Santa Fe (7,75) – prvi meč 0:0
Sreda
02.30: (2,30) Sao Paulo (3,15) Boka Juniors (3,35) – prvi meč 0:1
23.55: (1,88) Atletiko Mineiro (3,45) Santos (4,30) – prvi meč 0:2
Četvrtak
02.30: (1,60) Montevideo Siti (4,00) Sijensijano (5,70) – prvi meč 0:2
***Kvote su podložne promenama