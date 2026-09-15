(Guliver images/AP Photo/Alberto Saiz)
(Guliver images/AP Photo/Alberto Saiz)

Konačno Valensija! Ušao, dao gol, povredio se... Sve za 15 minuta (VIDEO)

Vreme čitanja: 9min | uto. 15.09.26. | 22:08

Luis Rioha presudio bivšem klubu u najboljoj partiji Slepih miševa od početka sezone

Dogorelo je do nokata. Kad je tako, Valensija je u jednom danu smenila i sportskog direktora i šefa stručnog štaba, tako osvežena otišla na megdan opasnom Alavesu (pre ovog meča dobio sva tri u Vitoriji) i kući se vraća pevajući, jer je napokon ostvarila premijernu pobedu u sezoni. Tek u šestom kolu, ali se makar situacija u klubu razvedrila — 1:0.

U najboljoj partiji od početka prvenstva Španije, Slepi miševi su napokon izgledali dovoljno uverljivo u odbrani i u najboljem izdanju ovog leta napokon slavili. Za to im je bila potrebna skladna defanziva, koja je ograničila plavo-bele samo na jednu veliku šansu, i to onu Tonija Martinesa dok su dve nule svetlucale na semaforu. A kad je Stole Dimitrijevski nagovestio da će drugi put u takmičenju ostati nesavladan, prešlo se na zahtevniji zadatak, uobličen pitanjem: kako dati gol?

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Jer, Valensija je pre ovog gostovanja bila precizna samo jednom, tako što je Umar Sadik poentirao na Rijasoru. Novi trener Oskar Sančes, u svojstvu vršioca dužnosti, posle te pretnje Martinesa uveo je Luisa Riohu i to se ispostavilo kao ključni potez, jer je — kako to sudbina udesi — bivši krilni napadač upravo Alavesa izrastao u centralnu figuru susreta. Rioha je na divan pas Havija Gere ubacio loptu u mrežu Antonija Sivere, ali se tom prilikom povredio i čim je postigao gol, signalizirao je ka klupi da nije u stanju da dovrši meč. Rioha je zamenjen pošto je u igri proveo samo 15 minuta, a i bez njega je Valensija izdržala pritisak baskijskog predstavnika i zabeležila dragocenu pobedu.

Inače, Oskar Sančes je već 64. trener Valensije u njenoj 92. sezoni u La Ligi. Samo Espanjol je imao više stratega (68). Isti broj šefova stručnih štabova od postanka takmičenja imao je i Atletiko, ali se situacija drastično promenila od 2012, jer su Madriđani u tom periodu verovali samo Dijegu Simeoneu, dok su ih na Mestalji imali čak 19, između ostalih i našeg Miroslava Đukića.

Pobeda Valensije je dragocena i iz razloga što je prva na Mendisorosi posle osam mečeva bez slavlja. Prethodna je zabeležena 28. oktobra 2017. godine sa Marselinom Garsijom Toralom na klupi (2:1).

Izgnanstvo je završeno, a nije se osetilo. Zbog sređivanja svog Valjekasa, Rajo je početne tri utakmice u ulozi domaćina morao da igra na Butarkeu, a i na njemu je izgradio status kluba koji obožava da igra u Madridu. Na stadionu drugoligaša Leganesa, ekipa Benjata San Hosea razoružala je i Espanjol (2:1), čime je skupila sedam bodova u tuđini.

Pre ove pobede, Rajo je na istom mestu savladao Rasing (3:2) i odigrao nerešeno sa Alavesom (1:1), pa u dobrom raspoloženju čeka Atletik Bilbao u narednom kolu. Tada će se već vratiti na čuveni Valjekas.

Pobedu finalisti prethodnog izdanja Lige konferencije doneo je neuništivi Alvaro Garsija. Neuništivi, jer igra redovno kod svih trenera i kod svih je uticajan. Takav je bio kod Andonija Iraole, pa Injiga Peresa, evo i sad sa San Hoseom, što je potvrdio u uvodu meča sa ekipom iz Katalonije. Najpre je u trećem minutu matirao Marka Dmitrovića, a u 26. asistirao Adriji Pedrosi, uz utisak da je u toj situaciji srpski golman mogao bolje da interveniše.

Tako je Alvaro Garsija stigao do dva gola i dve asistencije od početka sezone, njegov partner Serhio Kameljo ima šest datih i jedan namešten, čime njih dvojica, makar po statistici, čine jedan od najubitačnijih tandema La lige. Bolji učinak imaju samo dva tandema u Španiji: Barselonin Jamal-Rafinja i Realov Embape-Belingem.

Što se Espanjola tiče, pretrpeo je treći poraz, ali je makar Roberto Fernandes opet bio strelac. Sad ima šest pogodaka, koliko i Embape, Jamal, Rafinja i Kameljo.

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EspanjolValensijaPrimeraRajo ValjekanoAlaves
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