Konačno Valensija! Ušao, dao gol, povredio se... Sve za 15 minuta (VIDEO)

Jer, Valensija je pre ovog gostovanja bila precizna samo jednom, tako što je Umar Sadik poentirao na Rijasoru. Novi trener Oskar Sančes, u svojstvu vršioca dužnosti, posle te pretnje Martinesa uveo je Luisa Riohu i to se ispostavilo kao ključni potez, jer je — kako to sudbina udesi — bivši krilni napadač upravo Alavesa izrastao u centralnu figuru susreta. Rioha je na divan pas Havija Gere ubacio loptu u mrežu Antonija Sivere, ali se tom prilikom povredio i čim je postigao gol, signalizirao je ka klupi da nije u stanju da dovrši meč. Rioha je zamenjen pošto je u igri proveo samo 15 minuta, a i bez njega je Valensija izdržala pritisak baskijskog predstavnika i zabeležila dragocenu pobedu.

Inače, Oskar Sančes je već 64. trener Valensije u njenoj 92. sezoni u La Ligi. Samo Espanjol je imao više stratega (68). Isti broj šefova stručnih štabova od postanka takmičenja imao je i Atletiko, ali se situacija drastično promenila od 2012, jer su Madriđani u tom periodu verovali samo Dijegu Simeoneu, dok su ih na Mestalji imali čak 19, između ostalih i našeg Miroslava Đukića.

Pobeda Valensije je dragocena i iz razloga što je prva na Mendisorosi posle osam mečeva bez slavlja. Prethodna je zabeležena 28. oktobra 2017. godine sa Marselinom Garsijom Toralom na klupi (2:1).