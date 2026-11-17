Zmajevi su u usponu forme već dve godine, iskristalisali su okosnicu tima i spremili se za život nakon odlaska Edina Džeka. Arhitekta te rekonstrukcije bio je selektor Sergej Barbarez, nekadašnji kapiten Zmajeva.

Strateg BiH se u razgovoru za lokalne medije dotakao i narednog žreba na kojem će među potencijalnim rivalima njegovog tima pored Srbije biti i Hrvatska. I istakao da se ne plaši okršaja sa komšijama.

„Nemam nikakav problem s tim. Možda postoje tri, četiri ili pet reprezentacija sa kojima ne bih volio da igramo, ali Hrvatska i Srbija nisu na nivou Španije ili Portugalije. U ovom momentu nemamo problem da igramo takve utakmice. Govorim, naravno, sa sportskog aspekta“, rekao je za naš portal Barbarez.

Upitan da li je uveren da bi Bosna i Hercegovina kvalitetom bila konkurentna Srbiji, a posebno Hrvatskoj, rekao je:

„Sigurno. Nemam problem sa takvim utakmicama.“

Bosna i Hercegovina je do sada sa Hrvatskom igrala četiri meča kroz istoriju i u sva četiri je poražena. Protiv Srbije nikada nije igrala, ali jeste protiv nekadašnje reprezentacije Srbije i Crne Gore i zabeležila je dva poraza i remi u tri utakmice.