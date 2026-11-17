Barbarez: Nisu Srbija i Hrvatska taj nivo, možemo protiv njih
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 14:21
Selektor Zmajeva se ne plaši komšijskih okršaja
Srbija bi Ligu nacija trebalo da zaboravi, ali ne i da zatvori oči čekajući mart i plej-of za opstanak u istom takmičenju. Žreb u petak će joj pokazati narednog protivnika u tom baražu i nagovestiti joj šta je čeka u utakmicama kada će ispadanje zaista morati da se zasluži na terenu.
Od četiri potencijalna rivala, dva su već poznata (BiH i Slovenija), a preostala dva ćemo večeras saznati nakon poslednjeg kola u B diviziji Lige nacija. Irska, Severna Irska ili Mađarska mogu biti ta preostala dva. Trenutno od svih potencijalnih rivala Bosna i Hercegovina deluje kao najopasniji protivnik. Uostalom, jedina je od pomenutih selekcija bila učesnik prethodnog Mundijala i tamo prošla grupnu fazu.
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Zmajevi su u usponu forme već dve godine, iskristalisali su okosnicu tima i spremili se za život nakon odlaska Edina Džeka. Arhitekta te rekonstrukcije bio je selektor Sergej Barbarez, nekadašnji kapiten Zmajeva.
Strateg BiH se u razgovoru za lokalne medije dotakao i narednog žreba na kojem će među potencijalnim rivalima njegovog tima pored Srbije biti i Hrvatska. I istakao da se ne plaši okršaja sa komšijama.
„Nemam nikakav problem s tim. Možda postoje tri, četiri ili pet reprezentacija sa kojima ne bih volio da igramo, ali Hrvatska i Srbija nisu na nivou Španije ili Portugalije. U ovom momentu nemamo problem da igramo takve utakmice. Govorim, naravno, sa sportskog aspekta“, rekao je za naš portal Barbarez.
Upitan da li je uveren da bi Bosna i Hercegovina kvalitetom bila konkurentna Srbiji, a posebno Hrvatskoj, rekao je:
„Sigurno. Nemam problem sa takvim utakmicama.“
Bosna i Hercegovina je do sada sa Hrvatskom igrala četiri meča kroz istoriju i u sva četiri je poražena. Protiv Srbije nikada nije igrala, ali jeste protiv nekadašnje reprezentacije Srbije i Crne Gore i zabeležila je dva poraza i remi u tri utakmice.